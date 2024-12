Mercado de Navidad llegando al centro de la ciudad de Sale esta semana.

El Makers Market está organizando su último mercado de venta del año, con más de 110 negocios artesanales y artesanos.

El evento tendrá lugar en Stanley Square y School Road de 11 am a 4 pm el domingo 15 de diciembre.

Las familias pueden esperar un día lleno de artistas locales, manualidades gratuitas para niños y dos coros actuando en vivo.

Loretto Sixth Form actuará a partir de las 11.30 am, cantando Winter Moon, All You’re Dreaming Of y God Rest Ye Merry Gentlemen, junto con algunas piezas instrumentales.

El grupo también estará recaudando fondos para la Manchester Foundation Trust Charity durante su actuación.

Los Absolute Belters, un coro de mujeres, interpretarán una selección de canciones navideñas a la 1.30 pm.

También están invitando a nuevos miembros a unirse a su grupo.

Un grupo de comerciantes de alimentos venderá sus productos artesanales en el mercado.

Los visitantes pueden esperar encontrar una variedad de pasteles, rolls de salchicha, empanadas, brownies, cheesecakes japoneses, pasteles, licores, currys, snacks asiáticos y más.

Los amantes de lo artesanal y el arte también tendrán mucho por explorar, con puestos que venden cristales, grabados artísticos, prendas de punto, flores preservadas, arte de fútbol, joyas, mapas antiguos, animales de fieltro, velas, decoraciones navideñas, bolsos hechos a mano, bombas de baño y más.

Este mes, el mercado también exhibirá Family PE, una nueva iniciativa con sede en Sale diseñada para que los padres e hijos disfruten juntos de la actividad física.

Sus clases combinan el ejercicio con la narración de cuentos para crear una experiencia divertida tanto para los padres como para los niños.

El mercado es apto para perros, así que los visitantes pueden traer a sus amigos peludos.

El Makers Market es conocido por reunir a una variedad de comerciantes artesanales en diferentes ubicaciones en todo el Noroeste, creando una “animada experiencia de compras”.