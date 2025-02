Mensaje de Shashi Tharoor para el Congreso

Si el Congreso no quiere los servicios de Shashi Tharoor, tiene otras cosas que hacer: este es el mensaje que el diplomático convertido en diputado ha enviado a la cúpula del partido en medio de una disputa en curso por sus elogios al gobierno rival de izquierda en Kerala.

También señaló la ausencia de un líder del Congreso en Kerala en el podcast en malabar The Indian Express ‘Varthamanam’, que está listo para su lanzamiento el miércoles. Ya hay un avance del podcast.

El Sr. Tharoor, que ha sido elegido cuatro veces en su estado natal, ha molestado a su partido al elogiar las políticas del CPM en Kerala y el crecimiento del estado. Sus elogios al primer ministro Narendra Modi por reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también han sido criticados.

Defendiendo sus declaraciones, dijo en el podcast que la gente ha apoyado su derecho a expresarse sobre el desarrollo del estado.

“Si el partido me quiere, entonces estaré allí para el partido. Si no, tengo mis propias cosas que hacer. No debes pensar que no tengo ninguna opción para pasar el tiempo. Tengo opciones. Tengo mis libros, discursos, invitaciones de todo el mundo para charlas”, dijo.

Las elecciones nacionales de 2024 vieron un resurgimiento del Congreso, pero lo mismo no se reflejó en las elecciones estatales que siguieron. Tharoor dijo que el Congreso necesitaba ampliar su atractivo en Kerala, o de lo contrario se sentarían en la oposición por tercera vez consecutiva.

El Congreso no puede ganar elecciones solo con el apoyo de su base de votantes comprometida, afirmó. “A nivel nacional, el voto del Congreso fue de alrededor del 19%. ¿Estaríamos bien con nuestra base de votantes? Solo si obtenemos un 26-27% adicional, podremos llegar al poder. Necesitamos aquellos que no nos respaldaron en las últimas dos elecciones”, agregó.

Incluso dijo que había obtenido los votos de aquellos que se oponían al Congreso debido a la forma en que se expresaba. “Regresé a este país para servirlo. Me estaba yendo bien en los EE.UU. y ganando mucho dinero”, dijo.

Tharoor, una figura destacada del Congreso en Kerala, provocó un revuelo después de elogiar la gestión de la economía de Kerala por parte del gobierno de la LDF en un artículo de periódico. La izquierda acogió con satisfacción sus comentarios, pero recibió críticas de su propio campo.

La semana pasada aclaró que simplemente estaba resaltando el progreso del estado en el sector de las startups, pero un órgano de prensa regional lo criticó por representar una práctica política ‘distorsionada’. En un editorial contundente, el órgano de prensa dijo que la LDF había convertido a Kerala en un “cementerio” y lo llamó “suicida” debilitar al partido desde adentro.

También recibió críticas después de elogiar la reunión del primer ministro Modi con Trump, pero se defendió diciendo que hablaba con el interés de India en mente. Los políticos no siempre pueden hablar solo en términos de interés del partido, había dicho.