Mensaje de Garland a los empleados del DOJ: ‘Han trabajado para buscar justicia, no politica’

El fiscal general Merrick Garland se despidió del Departamento de Justicia el jueves con un llamado inequívoco a su personal de carrera para resistir cualquier intento por parte de la próxima administración de Trump de convertir el departamento en un arma política. Es la obligación de cada uno de nosotros seguir nuestras normas, no solo cuando es fácil, sino también cuando es difícil, especialmente cuando es difícil – dijo Garland a cientos de empleados actuales y anteriores del DOJ reunidos en el Gran Salón en el DOJ. Garland se emocionó en ocasiones durante su discurso de 15 minutos. Recordó el trabajo que los fiscales, agentes del FBI y otros han realizado desde que dejó su puesto vitalicio en la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. y asumió el trabajo mucho más politizado como fiscal general. Aunque no hizo referencia explícita al cambio inminente en la administración o al presidente electo Donald Trump, Garland rindió homenaje a quienes trabajaron en el enjuiciamiento de participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Y aludió al caso penal ahora abandonado en el que se acusaba al ex presidente de incitar al ataque como parte de una conspiración amplia para anular los resultados de las elecciones de 2020. “Ustedes acusaron a más de 1,500 personas por conducta criminal que ocurrió durante el ataque al Capitolio del 6 de enero, así como en los días y semanas previos a ese ataque, llevaron ante la justicia a quienes patearon, golpearon, golpearon y atacaron con pistolas eléctricas a los agentes de la ley que protegían el Capitolio ese día, y buscaron responsabilidades por ese ataque a nuestra democracia, venga de donde venga, guiados solo por su compromiso de seguir los hechos y la ley.Entre los que elogiaron la gestión de Garland el jueves estuvo el director saliente del FBI, Christopher Wray. “Tu liderazgo y tus valores nunca han vacilado”, dijo Wray, presentando a Garland el tipo de ametralladora Thompson que solían usar los agentes. La aparición de despedida del fiscal general se produjo después de dos días de audiencias de confirmación en el Senado para su probable sucesora, Pam Bondi. Durante esas sesiones, senadores republicanos y la propia Bondi pintaron al Departamento de Justicia bajo Garland como inundado de influencia y sesgo político, diciendo que el DOJ se involucró en un esfuerzo fundamentalmente político para frenar la candidatura presidencial de Trump en 2024 – todo mientras la violencia criminal se desataba en las calles. Fue una imagen notablemente diferente a la pintada por Garland y sus subordinados, que insistieron en que su trabajo había sido noble e impactante. “La historia que ha sido contada por algunos fuera de este edificio sobre lo que ha sucedido dentro de él es incorrecta. Has trabajado para buscar justicia, no política”, dijo Garland. “Esa es la verdad y nada puede cambiarla. Sé que se les está pidiendo mucho en este momento. Todo lo que pido es que recuerden quiénes son y por qué vinieron a trabajar aquí en primer lugar.”Enlace de origen.