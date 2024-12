Mejores ofertas del Cyber Monday para iPad 2024

“

Black Friday ha terminado, pero sigue siendo un momento fantástico para conseguir una oferta en un iPad. Aunque el día principal técnicamente dura solo 24 horas, Black Friday se ha expandido gradualmente para abarcar todo el fin de semana y el Cyber Monday (2 de diciembre), así como las semanas y días previos y posteriores al gran fin de semana.

Esto significa que debes estar atento durante todo el mes para encontrar ofertas increíbles en iPads. O, mejor aún, déjanos buscar ofertas por ti. En este artículo te presentamos las mejores ofertas en los diversos modelos de iPad disponibles tanto en EE. UU. como en el Reino Unido, además de proporcionar tablas de comparación de precios automatizadas que mostrarán los precios más bajos en todos los principales minoristas. Guarda esta página en tus marcadores y vuelve para ver las mejores ofertas de Black Friday, ya que actualizaremos esta página a medida que lleguen más descuentos.

Mejores ofertas de iPad para el Cyber Monday 2024

Este Black Friday, Amazon, Best Buy y otros minoristas en EE. UU., Reino Unido y en otros lugares ya están reduciendo los precios a niveles nunca antes vistos. Aquí están los mejores precios que hemos encontrado hasta ahora:

Ofertas de iPad de 10th gen

El iPad de 10th gen es el único iPad que no se actualizó en 2024. Sin embargo, Apple redujo el precio en $100 a $349, lo que lo convierte en una compra mucho más atractiva. Es el único iPad que no puede ejecutar Apple Intelligence, pero sigue recibiendo nuestra total recomendación para cualquier persona con un presupuesto limitado.

EE. UU.

Reino Unido.

Ofertas de iPad mini

El iPad mini se actualizó en octubre con un procesador A17 Pro y 8 GB de RAM, por lo que es capaz de ejecutar Apple Intelligence, además de duplicar el almacenamiento, de 64 GB a 128 GB. De lo contrario, la pantalla y el diseño son los mismos. Si no te importa Apple Intelligence, aún puedes encontrar un buen precio en un modelo A15 más antiguo, pero recuerda que obtienes más almacenamiento en el modelo más nuevo.

EE. UU.

Reino Unido.

Amazon, iPad mini (2024, A17 Pro, 128GB): £459 (£40 de descuento, PVP £499)

Amazon, iPad mini (2024, A17 Pro, 256GB) £559 (£40 de descuento, PVP £599)

KRCS, iPad mini (2024, A17 Pro, 512GB): £783.02 (£15.98 de descuento, PVP £799)

Ofertas de iPad Air

El nuevo iPad Air ahora viene en dos tamaños, 11 pulgadas y 13 pulgadas similar al iPad Pro. Tiene un procesador M2 y una cámara frontal reposicionada. De lo contrario, es igual al modelo M1, que nos encantó.

EE. UU.

Amazon, 11-inch M2 iPad Air (128GB): $499 ($100 de descuento, PVP $599)

Amazon, 11-inch M2 iPad Air (1TB): $949 ($150 de descuento, PVP $1,099)

Amazon, 13-inch M2 iPad Air (128GB): $699 ($100 de descuento, PVP $799)

Amazon, 13-inch M2 iPad Air (1TB): $1,199 ($100 de descuento, PVP $1,299)

Reino Unido.

Amazon, 11-inch iPad Air (M2, 128GB): £559 (£40 de descuento, PVP £599)

Amazon, 11-inch iPad Air (M2, 512GB): £843.97 (£55.03 de descuento, PVP £899)

Amazon, 13-inch iPad Air (M2, 128GB): £749 (£50 de descuento, PVP £799)

Amazon, 13-inch iPad Air (M2, 512GB): £1,054.97 (£44.03 de descuento, PVP £1,099)

Ofertas de iPad Pro

El iPad Pro se actualizó esta primavera con un nuevo diseño más delgado creado en torno a un procesador M4 y una pantalla OLED. Es la mejor tableta absoluta que Apple (o cualquier otro) hace, pero también es muy costosa y probablemente más de lo que la mayoría de las personas necesitan.

EE. UU.

Amazon, 11-inch M4 iPad Pro (256GB, 8GB RAM): $850 ($149 de descuento con cupón, PVP $999)

Amazon, 11-inch M4 iPad Pro (2TB, 16GB RAM): $1,799 ($200 de descuento, PVP $1,999)

Amazon, 13-inch M4 iPad Pro (256GB, 8G RAM): $1,099 ($200 de descuento, PVP $1,299)

Amazon, 13-inch M4 iPad Pro (2TB, 16GB RAM): $2,099 ($200 de descuento, PVP $2,299)

Reino Unido.

Amazon, 11-inch M4 iPad Pro (256GB): £934.97 (£64.03 de descuento, PVP £999)

Amazon, 11-inch M4 iPad Pro (512GB): £1,124.97 (£74.03 de descuento, PVP £1,199)

John Lewis, 13-inch M4 iPad Pro (256GB): £1,217.97 (£81.03 de descuento, PVP £1,299)

Amazon, 13-inch M4 iPad Pro (512GB): £1,404.97 (£94 de descuento, PVP £1,499)

Ofertas de accesorios para iPad en Black Friday

EE. UU.

Amazon, Apple Pencil 1st gen: $59 ($40 de descuento, PVP $99)

Amazon, Apple Pencil (2nd gen): $80 ($49 de descuento, PVP $129)

Best Buy, Apple Pencil (USB-C): $69 ($10 de descuento, PVP $79)

Best Buy, Apple Pencil Pro: $99 ($30 de descuento, PVP $129)

Amazon, Apple Magic Keyboard para iPad Pro M4 de 11 pulgadas: $250 ($49 de descuento, PVP $299)

Amazon, Apple Magic Keyboard Folio para iPad de 10th gen: $199 ($50 de descuento, PVP $249)

Amazon, Apple Magic Keyboard para iPad Air M2 de 11 pulgadas: $225 ($74 de descuento, PVP $299)

Reino Unido.

Para obtener una guía más completa de las ofertas disponibles, así como cualquier oferta que haya surgido desde la última actualización de este artículo, consulta nuestras tablas automatizadas a continuación para ver los precios más bajos actualmente disponibles en cada modelo de iPad. Si no estás seguro de qué modelo es adecuado para ti, lee nuestra guía de compra de iPad en profundidad. Para verificar si el Apple Pencil funciona con tu iPad, lee: Apple Pencils compared: Which Apple Pencil works with your iPad?

¿Apple ofrece descuentos en iPads para el Cyber Monday?

Cada año, Apple lleva a cabo un evento de compras desde el Black Friday (29 de noviembre) hasta el Cyber Monday (2 de diciembre). Sin embargo, como Apple rara vez ofrece descuentos en sus productos, el evento consiste en ofertas de tarjetas de regalo en lugar de ahorros reales.

El evento de compras del Cyber Monday de Apple para 2024 incluye una tarjeta de regalo de Apple de $100/£80 con compras del iPad Pro; una tarjeta de regalo de Apple de $75/£60 con el iPad Air, y una tarjeta de regalo de Apple de $50/£40 con el iPad de 10th gen. Notarás que el iPad mini no está incluido, eso se debe a que es demasiado nuevo y Apple siempre deja fuera de la oferta los productos más nuevos.

No es un mal negocio si quieres comprar más de un producto de Apple, ya que puedes usar tu cupón para hacer una segunda compra, o acreditarlo a tu cuenta y pagar todas tus suscripciones por unos meses. Sin embargo, si buscas ofertas más grandes, deberás buscar en otros lugares.

Así es como los montos se comparan con años anteriores.

202420232022iPad Pro$100$50n/aiPad Air$75$75$50iPad mini–$50$50iPad (10th gen.)$50$50n/a

A continuación, encontrarás tomas actualizadas mostrando las mejores ofertas en este momento.

Últimas ofertas de iPad de 10th gen ($449/£499)

Últimas ofertas de iPad Pro M4 de 13 pulgadas (PVP $1,299/£1,299)

