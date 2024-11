Mejores Ofertas del Black Friday para Apple Watch 2024: Descuentos de la Semana del Black Friday

“

La extravaganza anual del Black Friday es siempre un momento fantástico para comprar un Apple Watch, con grandes descuentos de una amplia variedad de minoristas. Técnicamente dura solo cuatro días, desde el Black Friday (29 de noviembre de 2024) hasta el Cyber Monday (2 de diciembre de 2024), pero las ofertas han estado en marcha durante semanas, y ahora son mejores que nunca.

En este artículo, compartiremos todas las mejores ofertas de Apple Watch para el Black Friday 2024. También compartiremos nuestros consejos sobre cómo obtener la mejor oferta en un Apple Watch, qué tener en cuenta y qué evitar.

Si quieres saber qué otros productos de Apple tienen descuentos, echa un vistazo a nuestra recopilación de las mejores ofertas de Apple para el Black Friday.

Mejores ofertas de Apple Watch para el Black Friday 2024

Si quieres conseguir una ganga en un nuevo Apple Watch, estas son las mejores ofertas que hemos visto. Consulta nuestros consejos debajo de esta sección para saber qué aspectos tener en cuenta.

EE. UU.

Amazon, Apple Watch Series 10 (42mm): $329 ($70 de descuento, precio de venta sugerido $399)

Amazon, Apple Watch Series 10 (46mm): $359 ($70 de descuento, precio de venta sugerido $429)

Amazon, Apple Watch SE 2 (40mm): $149 ($100 de descuento, precio de venta sugerido $249)

Amazon, Apple Watch SE 2 (44mm): $179 ($100 de descuento, precio de venta sugerido $279)

Amazon, Apple Watch Ultra 2: $719 ($80 de descuento, precio de venta sugerido $799)

Amazon, Apple Watch Series 9 (41mm): $279 ($120 de descuento, precio de venta sugerido era $399 – Liquidación)

Reino Unido

Amazon, Apple Watch Ultra 2 (49mm, GPS + Cellular): £769 (£30 de descuento, precio de venta recomendado £799)

Amazon, Apple Watch Series 10 (46mm): £409 (£20 de descuento, precio de venta recomendado £429)

Amazon, Apple Watch Series 10 (42mm): £379 (£20 de descuento, precio de venta recomendado £399)

Argos, Apple Watch SE (40mm) (2022): £199 (£20 de descuento, precio de venta recomendado £219)

Argos, Apple Watch Series 9 (45mm): £329 (£100 de descuento, precio de venta era £429 – Liquidación)

Argos, Apple Watch Series 9 (41mm): £299 (£100 de descuento, precio de venta era £399 – Liquidación)

Ofertas de Apple Watch para el Black Friday 2024: Nuestro consejo

Actualmente, Apple vende tres Apple Watches: el Apple Watch Series 10 estándar (a partir de $399/£399), el Apple Watch SE de precio reducido (desde $249/£219), y el premium Apple Watch Ultra 2 (desde $799/£799). Estos están disponibles en una variedad de colores, materiales y tamaños, lo cual puede afectar el precio.

Para la mayoría de los clientes, el Apple Watch SE será más que suficiente; sin embargo, el Series 10 ofrece una pantalla más grande (con funcionalidad siempre encendida) y mejores sensores de salud. El Ultra solo vale la pena si llevas una vida de aventura y necesitas un reloj que pueda resistir el ajetreo y el bullicio de largas caminatas, escaladas peligrosas y buceos submarinos. Para obtener asesoramiento detallado sobre la selección del mejor modelo para ti, consulta nuestra guía de compra de Apple Watch. Puedes conseguir una oferta en un Apple Watch durante todo el año en nuestra recopilación de las mejores ofertas de Apple Watch.

También puedes encontrar ofertas en modelos más antiguos que Apple ya no vende. El Apple Watch Series 9 salió en otoño de 2023 y se discontinuó hace solo dos meses; eso debería seguir funcionando perfectamente. Además, los Series 8 y 1st-gen Ultra se lanzaron en otoño de 2022, al mismo tiempo que el actual SE, por lo que también deberían funcionar bien. Pero probablemente deberíamos evitar todo lo que sea más antiguo que eso.

Es importante tener en cuenta que el Black Friday trae tanto malas ofertas como buenas. Los minoristas no quieren darte una gran oferta; quieren que compres su stock no deseado a un precio alto y usarán todo tipo de trucos para persuadirte a hacerlo. No les permitas salirse con la suya.

Siempre verifica el precio de venta sugerido actual para el reloj que planeas comprar (incluimos estos con todas nuestras ofertas recomendadas). Apple tiende a reducir los precios de los productos antiguos anualmente, pero los minoristas pueden convenientemente olvidar mencionar esto y citar el precio antiguo en su lugar. Eso hace que su descuento parezca más grande y la oferta más atractiva. Algunos minoristas también aumentan sus propios precios antes del Black Friday, luego los bajan y afirman un gran ahorro. Sitios de seguimiento de precios como CamelCamelCamel pueden ayudarte a averiguar si esto ha sucedido. También lo señalaremos si lo vemos.

Vale la pena revisar las reseñas y las guías de compra (como la nuestra, enlazada arriba) para evaluar la antigüedad y el valor del dispositivo. Asegúrate de no estar siendo engañado con un stock anticuado. Además, ten cuidado con las ofertas en los modelos celulares; estas pueden parecer ahorros importantes, pero en nuestra experiencia, no hay mucho sentido en tener un Apple Watch celular. Es mejor pagar menos y obtener el modelo estándar.

Finalmente, ¿qué constituye realmente una buena oferta? Los compradores de EE. UU. deberían considerar un punto de referencia de aproximadamente $60 a $70 de descuento en los modelos actuales y $100 o más de descuento en los descontinuados, que es lo que vimos en 2023. Pero las ofertas tienden a ser más débiles en el Reino Unido, donde nos costó encontrar una rebaja de £30 en cualquier cosa en 2023.

Apple no hace descuentos, pero realiza un evento anual de compras durante el fin de semana del Black Friday. Esto suele consistir en ofertas de tarjetas de regalo en lugar de ahorros reales. Para 2024, puedes obtener una tarjeta de regalo de Apple de $50/£40 si compras un Apple Watch SE en el sitio de Apple en EE. UU. o en el sitio de Apple en el Reino Unido. En 2023, Apple también ofreció tarjetas de regalo con el Apple Watch Series 9, pero este año no está haciendo lo mismo para el Series 10.

No recomendamos comprar el Apple Watch SE a través de Apple, ya que puedes conseguirlo más barato a través de otros minoristas. Además, ya tiene más de dos años y probablemente recibirá una actualización a principios de 2025. Sin embargo, si realmente quieres comprar en una tienda de Apple, podrías comprar un producto de Apple diferente y usar la tarjeta de regalo para comprar un Apple Watch. Por ejemplo, el MacBook Air de 15 pulgadas viene con un vale de $200/£160, que podrías utilizar para comprar un nuevo Apple Watch.

Black Friday: Últimas ofertas de Apple Watch Series 10

Puedes ver las mejores ofertas ahora mismo abajo.

El Apple Watch Series 10 salió en septiembre de 2024. El modelo de 42 mm comienza en $399/£399.

La versión de 46 mm del Apple Watch Series 10 comienza en $429/£429.

£409

£409

£409

£429

£429

Black Friday: Últimas ofertas de Apple Watch Ultra 2

El Apple Watch Ultra 2 salió en septiembre de 2023. Tiene un precio de venta sugerido de $799/£799.

£769

£769

£769

£799

£799

Black Friday: Últimas ofertas de Apple Watch SE (2022)

El primer smartwatch económico SE de Apple salió en 2020; este es el modelo de segunda generación, que se lanzó en septiembre de 2022. Los precios comienzan en $249/£219 para la versión más pequeña. (Si no ves ninguna oferta debajo de este párrafo, eso significa que no queda stock en tu región.)

£199

£199

£199

£199

£214.62

£219

La versión más grande de 44 mm tiene un precio sugerido de $279/£249.

£229

£229

£229

£229

£244.02

£249

Black Friday: Últimas ofertas de Apple Watch Series 9

El Series 9 se lanzó en 2023, habiendo salido junto con el Ultra 2. La versión de 41 mm tenía un precio sugerido de $399/£399 antes de ser descontinuada.

La versión de 45 mm del Apple Watch Series 9 era de $429/£429.

£329

