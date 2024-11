Mejores ofertas de MacBook para el Viernes Negro 2024.

<p><img src="https://www.macworld.com/wp-content/uploads/2024/11/mw-macbooks-bf-primary-37.jpg?quality=50&strip=all" /><br></p> <p>No es un secreto que el Viernes Negro es el evento de compras más grande del año y si estás buscando una oferta en una nueva MacBook Air o MacBook Pro, has venido al lugar correcto. A pesar de que las nuevas MacBooks acaban de llegar, ya están en oferta por cientos de dólares menos.</p> <p>Revisamos todos los mejores revendedores en EE. UU. y el Reino Unido durante todo el año, por lo que siempre tenemos los dedos en el pulso de las mejores ofertas, lo que significa que sabemos exactamente cuáles son las mejores ofertas de MacBooks. En este artículo, también encontrarás consejos de compras para ayudarte a obtener las mejores ofertas disponibles en el Viernes Negro (hoy - 29 de noviembre de 2024) y el Ciberlunes (2 de diciembre de 2024).</p> <p>A continuación, compartiremos lo que pensamos son las mejores ofertas de MacBook a medida que avanzamos hacia la semana del Viernes Negro. Actualizaremos esta página con frecuencia, a medida que veamos más descuentos, y ahora que Apple ha anunciado su propia venta del Viernes Negro 2024, podemos confirmar si sería mejor comprar en Apple y obtener vales regalo con tu compra.</p> <p>¿Quieres comprar un iMac, Mac mini o Mac Studio? Echa un vistazo a nuestra recopilación de las mejores ofertas de Mac para el Viernes Negro. Si estás buscando descuentos en otros dispositivos de Apple, hemos reunido todas las mejores ofertas de Apple para el Viernes Negro.</p> <h2 class="wp-block-heading toc" id="macbook-deals-for-black-friday-2024-our-advice">Ofertas de MacBook para el Viernes Negro 2024: Nuestro consejo</h2> <p>Hay algunas cosas que debes considerar antes de realizar una compra. Apple lanzó los nuevos modelos de MacBook Pro M4 a fines de octubre de 2024. Los modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas traen nuevos chips M4, pero también ofrecen más RAM que la generación anterior. Esto significa que al considerar las ofertas en las Mac antiguas de M3, es importante tener en cuenta que puede haber menos RAM en esos modelos, especialmente porque Apple normalmente cobra $200/£200 por actualizar de 8GB a 16GB. Además, las MacBook Pro M3 Pro y M3 Max también tenían menos RAM anteriormente, ahora tienen 24GB de RAM como estándar, en lugar de 18GB.</p> <p>Esto no solo se aplica al MacBook Pro. Cuando se introdujo el MacBook Pro M4, Apple también duplicó la RAM en el MacBook Air M3 de 8GB a 16GB como estándar, efectivamente un recorte de precio de $200/£200. Por lo tanto, es importante prestar atención a cuánta RAM se incluye en un MacBook Air M3, o es posible que no estés obteniendo la ganga que crees que estás obteniendo.</p> <h2 class="wp-block-heading toc" id="best-macbook-pro-deals-for-black-friday-2024">Mejores ofertas de MacBook Pro para el Viernes Negro 2024</h2> <p>EE. UU.</p> <p>Best Buy, M4, MacBook Pro de 14 pulgadas (512GB/16GB RAM): $1,399 ($200 de descuento, PVP $1,599)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M4 de 14 pulgadas (1TB/16GB RAM): $1,599 ($200 de descuento, PVP $1,799)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M4 de 16 pulgadas (512GB/24GB RAM): $2,199 ($300 de descuento con cupón, PVP $2,499)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M4 Max de 16 pulgadas (1TB/48GB RAM): $3,599 ($400 de descuento, PVP $3,999)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, 512GB/8GB RAM: $1,199 ($400 de descuento, Era $1,599 - Liquidación)</p> <p>B&H, MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, 512GB/18GB RAM: $1,699 ($300 de descuento, Era $1,999 - Liquidación)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, 1TB/18GB RAM: $2,099 ($300 de descuento, Era $2,399 - Liquidación)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M3 de 16 pulgadas, 512GB/18GB RAM: $1,999 ($500 de descuento, Era $2,499 - Liquidación)</p> <p>Best Buy, MacBook Pro M3 de 16 pulgadas, 512GB/36GB RAM: $2,399 ($500 de descuento, Era $2,899 - Liquidación)</p> <p>Reino Unido</p> <p>KRCS, MacBook Pro de 14 pulgadas (512GB/16GB RAM), M4, £1,439.10 (£159 de descuento, PVP £1,599)</p> <p>KRCS, MacBook Pro de 14 pulgadas (1TB/16GB RAM), M4, £1,619.10 (£179 de descuento, PVP £1,799)</p> <p>KRCS, MacBook Pro de 14 pulgadas (512GB/24GB RAM), M4, £1,799.10 (£199 de descuento, PVP £1,999)</p> <p>Amazon, MacBook Pro de 14 pulgadas (1TB/24GB RAM), M4, £2,149.97 (£250 de descuento, PVP £2,399)</p> <p>KRCS, MacBook Pro de 16 pulgadas (512GB/24GB RAM), M4, £2,249.10 (£250 de descuento, PVP £2,499)</p> <p>KRCS, MacBook Pro de 16 pulgadas (1TB/36GB RAM), M4, £3,149.10 (£349 de descuento, PVP £3,499)</p> <p>Argos, MacBook Pro de 14 pulgadas, 10 núcleos GPU, 512GB/8GB RAM: £1,299 (£400 de descuento, Era £1,699 - Liquidación)</p> <p>Argos, MacBook Pro de 14 pulgadas, 10 núcleos GPU, 1TB/8GB RAM: £1,499 (£400 de descuento, Era £1,899 - Liquidación)</p> <p>Amazon, MacBook Pro de 14 pulgadas, 512GB/18GB RAM: £1,699 (£400 de descuento, Era £2,099 - Liquidación)</p> <p>Argos, MacBook Pro de 14 pulgadas, 1TB/36GB RAM: £2,799 (£500 de descuento, Era £3,299 - Liquidación)</p> <p>Argos, MacBook Pro de 16 pulgadas, 512GB/18GB RAM: £2,099 (£500 de descuento, Era £2,599 - Liquidación)</p> <p>John Lewis, MacBook Pro de 16 pulgadas, 512GB/36GB RAM: £2,399 (£600 de descuento, Era £2,999 - Liquidación)</p> <p>Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas, M2 (10 núcleos GPU, 512GB/8GB RAM) £849 (£250 de descuento, Era £1,099 - Liquidación)</p> <h2 class="wp-block-heading toc" id="best-macbook-air-deals-for-black-friday-2024">Mejores ofertas de MacBook Air para el Viernes Negro 2024</h2> <p>EE. UU.</p> <p>Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas, M2 (8 núcleos GPU, 256GB/16GB RAM): $749 ($250 de descuento, PVP $999)</p> <p>Best Buy, MacBook Air de 13 pulgadas, M3 (8 núcleos GPU, 256GB/16GB RAM): $840 ($250 de descuento, PVP $1,099)</p> <p>Amazon, MacBook Air de 15 pulgadas, M3 (8 núcleos GPU, 256GB/16GB RAM): $1,044 ($255 de descuento, PVP $1,299)</p> <p>Amazon, MacBook Air de 15 pulgadas, M3 (8 núcleos GPU, 512GB/16GB RAM): $1,234 ($265 de descuento, PVP $1,499)</p> <p>Reino Unido</p> <p>KRCS, MacBook Air de 13 pulgadas, M2 (8 núcleos GPU, 256GB/16GB RAM) £849.10 (£150 de descuento, PVP £999)</p> <p>KRCS, MacBook Air de 13 pulgadas, M3 (8 núcleos GPU, 512GB/16GB RAM) £939.10 (£160 de descuento, PVP £1,099)</p> <p>Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas, M3 (8 núcleos GPU, 512GB/24GB RAM) £1,345.39 (£150 de descuento, PVP £1,499)</p> <p>KRCS, MacBook Air de 15 pulgadas, M3 (10 núcleos GPU, 256GB/16GB RAM) £1,119.10 (£180 de descuento, PVP £1,299)</p> <p>KRCS, MacBook Air de 15 pulgadas, M3 (8 núcleos GPU, 512GB/16GB RAM) £1,299.10 (£200 de descuento, PVP £1,499)</p> <p class="imageCredit">Foundry</p> <h2 class="wp-block-heading toc" id="does-apple-discount-macs-for-black-friday">¿Apple hace descuentos en Macs para el Viernes Negro?</h2> <p>Apple no reduce los precios para el Viernes Negro. Más bien, regala tarjetas de regalo cuando compras ciertos productos. Para la oferta del Viernes Negro de Apple en 2024, está regalando tarjetas de regalo con las compras de MacBook Air realizadas en el sitio web de Apple EE. UU. o el sitio web de Apple Reino Unido. Dado que son tan nuevos, los modelos de MacBook Pro M4, Mac mini e iMac no están incluidos para 2024.</p>