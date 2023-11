Mejores ofertas de MacBook en el Viernes Negro 2023

El gran día está aquí: Viernes Negro, el mayor evento de compras del año. Pero no importa el día, si buscas una gran oferta en un nuevo MacBook Pro o MacBook Air, has venido al lugar correcto.

Revisamos todos los mejores revendedores en los EE. UU. y el Reino Unido durante todo el año, por lo que siempre tenemos los mejores precios a tu alcance, lo que significa que sabemos exactamente cuáles son las mejores ofertas de Macbook. A continuación, también encontrarás los mejores precios de MacBooks que están disponibles en este momento.

También tenemos algunos consejos de compra que deberían ayudarte a obtener las mejores ofertas disponibles en el Viernes Negro. Si te gustaría comprar un iMac, Mac mini o Mac Studio, echa un vistazo a nuestra selección de las mejores ofertas de Mac para el Viernes Negro para los mejores descuentos en ordenadores de escritorio.

Nuestros cazadores de ofertas han seleccionado las mejores ofertas de MacBook disponibles actualmente a medida que se acerca la temporada de Viernes Negro. Sigue leyendo para averiguar cuánto puedes ahorrar.

Viernes Negro 2023: Las mejores 5 ofertas de MacBook

15-inch M2 MacBook Air con 256GB de almacenamiento: $1,049 en Amazon (250 dólares de descuento)

14-inch M3 MacBook Pro con 512GB de almacenamiento: $1,449 en Amazon (150 dólares de descuento)

16-inch M3 Pro MacBook Pro (CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos, 36GB de RAM, 512GB de almacenamiento): $2,699 en Amazon (200 dólares de descuento)

13-inch M1 MacBook Air, M1 con 256GB de almacenamiento: $749 en Amazon (250 dólares de descuento)

16-inch M1 Pro MacBook Pro (M1 Pro, CPU de 10 núcleos, 1TB de almacenamiento): $1,749 en Amazon (950 dólares de descuento)

Cada año, Apple realiza un evento de compras de Black Friday de cuatro días, pero en lugar de ofrecer descuentos solo da tarjetas de regalo para ciertos productos. En 2023 puedes recibir tarjetas de regalo con los siguientes montos con las siguientes compras de Mac realizadas en el sitio de Apple de EE. UU. o en el sitio de Apple del Reino Unido.

15 inch MacBook Air con chip M2 $200 £160 13-inch MacBook Air con chip M2 $175 £140 13-inch MacBook Air con chip M1 $150 £120 Mac mini $100 £80

Mejores ofertas del Viernes Negro de MacBook Air EE. UU.

Amazon, 13-inch MacBook Air, M1 (256GB): $749 ($250 de descuento, PVP $999)

Amazon, 15-inch MacBook Air, M2 (GPU de 10 núcleos, 256GB): $1,049 ($250 de descuento, PVP $1,299)

Amazon, 15-inch MacBook Air, M2 (GPU de 10 núcleos, 512GB): $1,249 ($249 de descuento, PVP $1,499)

Best Buy: 13-inch MacBook Air, M2 (256GB): $949 ($150 de descuento, PVP $1,099)

Walmart: 13-inch MacBook Air, M2 (512GB): $1,319 ($80 de descuento, PVP $1,399)

Las mejores ofertas de MacBook Air del Viernes Negro en el Reino Unido

Amazon, 13-inch MacBook Air, M2 (256GB) £1,029.97 (£119 de descuento, PVP £1,149)

Amazon, 13-inch MacBook Air, M2 (512GB) £1,299.97 (£149 de descuento, PVP £1,449)

Amazon, 13-inch MacBook Air, M1 (256GB) £799 (£200 de descuento, PVP £999)

Amazon, 15-inch MacBook Air, M2 (256GB) £1,254.99 (£144 de descuento, PVP £1,399)

Amazon, 15-inch MacBook Air, M2 (512GB) £1,399.99 (£200 de descuento, PVP £1,599)

Mejores ofertas de MacBook Pro del Viernes Negro en EE. UU.

Amazon, 14-inch MacBook Pro (M3, 512GB): $1,449 ($150 de descuento, PVP: $1,599)

Amazon, 14-inch MacBook Pro (M3, 1TB): $1,699 ($100 de descuento, PVP: $1,799)

Amazon, 14-inch MacBook Pro (M3 Pro, CPU de 11 núcleos, GPU de 14 núcleos, 512GB): $1,799 ($200 de descuento, PVP: $1,999)

Amazon, 14-inch MacBook Pro (M3 Pro, CPU de 12 núcle…

Stay on top of the best Black Friday deals as they arrive with our dedicated roundups.

Best Black Friday 2023 Apple deals

Best Black Friday 2023 Mac deals

Best Black Friday 2023 AirPods deals

Best Black Friday 2023 Apple Watch deals

Best Black Friday 2023 iPad deals

Best Black Friday 2023 iPhone deals

Best Black Friday 2023 Apple TV deals

Best Black Friday 2023 Mac monitor deals

Best Black Friday 2023 SSD and external hard drive deals