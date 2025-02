Mejores ofertas de iPhone 15/Plus/Pro/Pro Max en el Reino Unido: Febrero de 2025

“

En septiembre de 2024, Apple lanzó un nuevo conjunto de iPhones: el iPhone 16, 16 Plus, Pro y Pro Max, pero si quieres ahorrar dinero y no te importa no tener el último dispositivo, la gran noticia es que el precio del iPhone 15 ahora es inferior al que era, ya que Apple ha reducido en £100 el precio del iPhone 15 o iPhone 15 Plus cada uno.

La mala noticia es que si querías comprar un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max (que son los únicos iPhones de esa generación que ofrecen Apple Intelligence) ya no los vende Apple. Pero no todo es malas noticias: los revendedores aún tienen stock y es posible que encuentres un iPhone 15 Pro o Pro Max con un buen descuento, tan solo ten en cuenta que los nuevos modelos tienen el mismo precio que los antiguos, así que asegúrate de que el descuento sea decente.

Continúa leyendo para encontrar la mejor oferta para un nuevo iPhone 15. Si estás buscando otros modelos, tenemos un artículo similar sobre las ofertas de iPhone 16 en el Reino Unido, o puedes consultar nuestras Mejores ofertas de iPhone.

Y si no estás seguro de qué nuevo iPhone comprar, comparamos cada iPhone en un artículo separado.

Las mejores ofertas de iPhone 15 en el Reino Unido

Con la llegada del iPhone 16, Apple ha reducido el precio del iPhone 15, así que asegúrate de que el descuento del revendedor coincida con el nuevo precio de Apple.

Amazon, iPhone 15, 128 GB, £639 (£60 de descuento, precio de venta recomendado ahora £699)

Amazon, iPhone 15 Plus, 128 GB, £749 (£50 de descuento, precio de venta recomendado ahora £799)

Argos, iPhone 15 Pro, 512 GB, £1,149 (£130 de descuento, precio de venta era £1,299 – Liquidación)

Argos, iPhone 15 Pro Max, 256 GB, £949 (£250 de descuento, precio de venta era £1,199 – Liquidación)

Puedes encontrar las mejores ofertas para cada modelo de iPhone 15, en cada capacidad, en las tablas debajo de la sección de ofertas de contrato. Haz click para ir a esa sección.

Mejores operadores y ofertas de contrato para iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Max

Si no tienes el dinero para comprar un teléfono de la serie iPhone 15 de manera directa, probablemente sea mejor que lo adquieras a través de un operador o proveedor móvil. A menudo, habrá restricciones significativas y estas ofertas pueden ser complicadas, así que asegúrate de leer la letra pequeña. Puedes comprar directamente a través de Apple con activación en un operador para obtener ofertas especiales de operadores, aunque es posible que tengas más opciones si compras directamente al operador.

Los lectores del Reino Unido pueden buscar ofertas de contrato usando la herramienta incrustada más abajo. Haz click en ‘Elegir smartphone’ para indicar qué modelo te interesa.

Mejores ofertas de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Max desbloqueados

En el Reino Unido es fácil comprar un iPhone sin que esté bloqueado a una red en particular, lo cual es una buena opción si ya tienes un contrato con el que estás contento. También es más fácil vender un iPhone desbloqueado más adelante.

Comprar directamente en Apple es una forma de adquirir un iPhone 15, Plus, Pro o Max desbloqueado y libre de SIM, pero también puedes comparar precios y ahorrar dinero comprando en otros minoristas como Amazon, John Lewis, Currys, Argos y otros. Tenemos tablas abajo que te mostrarán el mejor precio en este momento, para que puedas elegir el mejor lugar para comprar un iPhone.

Apple y algunos revendedores del Reino Unido te permitirán intercambiar tu viejo iPhone para obtener un descuento en uno nuevo. Puedes hacer el intercambio en Amazon, Argos, Currys y John Lewis. Cubrimos Cómo vender o intercambiar tu viejo iPhone por separado.

Una razón para darle tu dinero directamente a Apple es que la compañía ofrece un Programa de Actualización de iPhone. Puedes pagar desde £42.95 al mes y obtener un nuevo iPhone cada año, con AppleCare+ incluido. También puedes dividir tus pagos en un par de años para estar pagando cada mes por tu nuevo iPhone.

Mejores ofertas de iPhone 15 en este momento

Aquí están los mejores precios en un rango de minoristas para los modelos de iPhone 15.

iPhone 15 de 128 GB, precio de venta recomendado: £699 (era £799)

Nuevo

Reacondicionado

£584.10

£639

£649

£649

£649

£699

iPhone 15 128GB – Rosa – Desbloqueado

£492.42

iPhone 15 128GB – Amarillo – Desbloqueado

£500.74

iPhone 15 128GB – Verde – Desbloqueado

£509.99

iPhone 15 128GB – Azul – Desbloqueado

£512.50

iPhone 15 128GB – Negro – Desbloqueado

£525.53

Mejores ofertas de iPhone 15 Plus en este momento

Aquí están los mejores precios en un rango de minoristas para el iPhone 15 Plus:

iPhone 15 Plus, 128 GB, precio de venta recomendado: £799 (era £899)

Nuevo

Reacondicionado

£674.10

£749

£749

£749

£749

£799

iPhone 15 Plus 128GB – Azul – Desbloqueado

£523.07

iPhone 15 Plus 128GB – Rosa – Desbloqueado

£527.29

iPhone 15 Plus 128GB – Verde – Desbloqueado

£533.99

iPhone 15 Plus 128GB – Amarillo – Desbloqueado

£592

Mejores ofertas de iPhone 15 Pro en este momento

Aquí están los mejores precios en un rango de minoristas para el iPhone 15 Pro, que ha sido descontinuado por Apple.

iPhone 15 Pro de 128 GB, precio de venta era £999

Nuevo

Reacondicionado

iPhone 15 Pro 128GB – Titanio Azul – Desbloqueado

£594.92

iPhone 15 Pro 128GB – Titanio Negro – Desbloqueado

£606.55

Mejores ofertas de iPhone 15 Pro Max en este momento

Aquí están los mejores precios en un rango de minoristas para el iPhone 15 Pro, que ha sido descontinuado por Apple.

iPhone 15 Pro Max de 256 GB, precio de venta era £1,199

Nuevo

Reacondicionado

iPhone 15 Pro Max 256 GB – Titanio Azul – Desbloqueado

£669.95

iPhone 15 Pro Max 256 GB – Titanio Natural – Desbloqueado

£675.23

iPhone 15 Pro Max 256 GB – Titanio Blanco – Desbloqueado

£676.50

iPhone 15 Pro Max 256 GB – Titanio Negro – Desbloqueado

£725.26

Dónde encontrar ofertas de iPhone 15 reacondicionados

Si aún no lo has considerado, es posible que desees comprar un iPhone 15 reacondicionado para ahorrar dinero (y el medio ambiente). Los dispositivos reacondicionados son probados minuciosamente y reparados para que funcionen y se vean como nuevos. En el caso de los iPhones reacondicionados oficiales de Apple, recibes un cuerpo y pantalla completamente nuevas, caja, accesorios, batería y garantía. Es casi indistinguible de comprar un iPhone nuevo.

Consulta nuestra guía completa para comprar iPhones reacondicionados o de segunda mano para más información.

El primer lugar para buscar un iPhone reacondicionado es en la Tienda de Productos Reacondicionados de Apple. Ahora que el iPhone 16 está aquí, es probable que Apple comience pronto a ofrecer modelos de iPhone 15 reacondicionados a la venta en la tienda de productos reacondicionados. Tienes la seguridad de que la Tienda de Productos Reacondicionados de Apple es donde puedes obtener la más alta calidad de iPhones reacondicionados.

Mientras esperamos a que Apple ofrezca modelos de iPhone 15 reacondicionados en la Tienda de Productos Reacondicionados, o si simplemente quieres buscar una mejor oferta, puedes consultar estos revendedores en su lugar:

Reino Unido.

Para más tiendas de productos reacondicionados, consulta Dónde comprar un iPhone de segunda mano o reacondicionado.

Si quieres investigar las ofertas por ti mismo, prueba con los siguientes proveedores del Reino Unido: