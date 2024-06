Mejores ofertas de iPad Air: Julio de 2024

Si deseas un nuevo iPad Air a un precio de venta con descuento, has llegado al lugar correcto. Estamos revisando todas las mejores ofertas y precios para el iPad Air en este momento, incluidos los planes de contrato. El Air sigue siendo increíblemente popular y es un excelente punto intermedio entre el iPad de nivel básico y el iPad Pro de alta gama, ideal para aquellos que necesitan un poco más de potencia pero no quieren gastar cientos de libras en un dispositivo que quizás no reemplace a su computadora portátil.

Apple presentó un nuevo iPad Air con M2 en mayo de 2024 en dos tamaños: 11 pulgadas y 13 pulgadas. Lee sobre el iPad Air de Apple (M2) y descubre cómo se compara con el iPad Pro de 2024 en: iPad Air (M2) vs iPad Pro (M4).

Echa un vistazo a nuestra Guía de compra de iPad si no estás seguro de qué modelo deseas. También te puede interesar leer: mejor iPad para niños, mejor iPad para estudiantes y mejor iPad para personas mayores.

En los EE. UU.:

En el Reino Unido:

Las ofertas más destacadas de iPad Air del 2024 M2

Los modelos de iPad Air M2 se lanzaron en mayo de 2024 y ya puedes obtener una oferta en uno de los nuevos modelos. Revisa las tablas a continuación para encontrar los mejores descuentos. Estas tablas siempre estarán actualizadas con los últimos precios para cada iPad Air. Para obtener mayores ahorros, los modelos de iPad Air de generaciones anteriores se pueden encontrar en la sección siguiente a esta.

iPad Air 11 pulgadas (2024, M4, 128GB, WiFi): PVP $599/£599

$799

iPad Air 11 pulgadas (2024, M4, 256GB, WiFi): PVP $699/£699

iPad Air 11 pulgadas (2024, M4, 512GB, WiFi): PVP $899/£899

iPad Air 11 pulgadas (2024, M4, 1TB, WiFi): PVP $1,099/£1,099

iPad Air 13 pulgadas (2024, M4, 128GB, WiFi): PVP $799/£799

$1099

iPad Air 13 pulgadas (2024, M4, 255GB, WiFi): PVP $899/£899

iPad Air 13 pulgadas (2024, M4, 512GB, WiFi): PVP $1,099/£1,099

iPad Air 13 pulgadas (2024, M4, 1TB, WiFi): PVP $1,299/£1,299

Mejores ofertas de iPad Air del 2022 M1

A continuación se muestran los mejores precios de iPad Air que hemos visto para la generación anterior del iPad Air, que probablemente seguirá en venta por algún tiempo en los revendedores, a pesar de ser descontinuado por Apple. Busca el modelo que deseas al mejor precio. Solo ten en cuenta que algunos precios pueden ser para iPads usados, así que presta atención a los detalles.

iPad Air 64GB (2022, Wi-Fi) PVP: $599/£669 (ANTES £569)

iPad Air 256GB (2022, Wi-Fi) PVP: $749/£849 (ANTES £719)

Dónde comprar el nuevo iPad Air

Si deseas comprar el iPad Air directamente a través de Apple, puedes pedirlo en el sitio de Apple US o Apple UK. No habrá descuentos disponibles, aunque Apple ofrece ocasionalmente ofertas con operadores y canjes.

Por supuesto, Apple no es el único lugar donde puedes comprar un iPad Air, los revendedores habituales alrededor del mundo también estarán distribuyendo el nuevo modelo, incluyendo los siguientes. Puedes ver los mejores precios en estos revendedores en las cajas de comparación de precios en vivo a continuación.

Minoristas de EE. UU.

¿Buscas otras maneras de ahorrar dinero? Descubre si puedes ahorrar comprando productos de Apple en otro país.

Minoristas del Reino Unido

Apple tiene varios Revendedores Autorizados de Apple que distribuyen iPads en el Reino Unido, y también ofrecen otros servicios, prueba los siguientes:

Descuentos educativos de iPad Air

Apple ofrece descuentos a estudiantes y personal de educación superior en el iPad Air en su Tienda Educativa. Sin embargo, Apple no es el único minorista que ofrece descuentos para estudiantes. En el Reino Unido, KRCS ofrece hasta un 10 por ciento de descuento para estudiantes que cumplan los requisitos.

Los estudiantes universitarios y profesores también pueden ahorrar en el iPad Air con los precios educativos de Apple.

Consulta nuestra guía completa sobre cómo obtener un descuento educativo.

O ve directamente a Apple UK o Apple US para obtener el descuento educativo.

Ofertas de operadores de iPad Air

Si buscas el modelo celular y deseas comprarlo a través de un contrato, aquí es donde debes mirar:

Ofertas de operadores de EE. UU.

Verizon: Ahorra $100 con un plan ilimitado y hasta $200 al comprarlo con un iPhone.

Ofertas de operadores del Reino Unido

O2 – Obtén hasta 6 meses de Disney Plus (o 12 meses de otro servicio de streaming); los planes comienzan en £28 por mes, £20 por adelantado por 1GB de datos.

Vodafone – a partir de £38 por mes, £100 por adelantado por 2GB de datos.

EE – Obtén 4GB de datos por £42.50 al mes, £100 por adelantado; los clientes existentes reciben un 10 por ciento de descuento.

Sky – Actualmente sin stock, pero generalmente tiene el mejor precio en el mercado: 2GB de datos por £22 al mes y sin costo inicial (36 meses).

Ofertas de iPad Air reacondicionadas

Las ofertas que verás arriba generalmente provienen de revendedores de Apple en lugar de Apple en sí, ya que Apple rara vez reduce precios. Sin embargo, Apple vende iPads reacondicionados en su tienda de dispositivos reacondicionados. Por lo tanto, puedes conseguir una ganga.

Los iPads en la tienda de reacondicionados de Apple pueden ser existencias de exhibición o pueden haber sido devueltos a Apple debido a un fallo, pero ahora están completamente reacondicionados y vienen con un año de garantía completo. No es como comprar de segunda mano.

La tienda reacondicionada de EE. UU. tiene una selección que incluye:

iPad estándar (8va y 9na generación)

iPad Air (4ta generación)

iPad Pro de 11 pulgadas (2da y 3ra generación)

iPad Pro de 12.9 pulgadas (4ta y 5ta generación)

iPad mini (5ta y 6ta generación)

En comparación con el precio original, puedes ahorrar hasta $320 en un iPad Pro de 12.9 pulgadas.

En el Reino Unido encontrarás una selección similar de iPads disponibles en la tienda reacondicionada de Apple. Encontrarás lo siguiente:

iPad estándar (9na generación)

iPad Air (4ta generación)

iPad Pro de 11 pulgadas (2da y 3ra generación)

iPad Pro de 12.9 pulgadas (5ta generación)

iPad mini (5ta y 6ta generación)

Existen ahorros de £480 en un iPad Pro de 12.9 pulgadas, en comparación con el precio original.

Hay un gran mercado de iPads reacondicionados para el iPad Air. Recomendaríamos echar un vistazo a estos revendedores reacondicionados para ofertas de iPad Air.

Consulta nuestra guía completa para comprar un iPad reacondicionado.

Si estás interesado en uno de los otros iPads, o simplemente deseas la mejor oferta, también estamos rastreando las mejores ofertas de iPad si deseas ver otras ofertas destacadas. También visita nuestras mejores ofertas de Apple.