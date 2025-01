Mejores ofertas de Apple TV+ en 2025: Obtén hasta 12 meses de suscripción gratuita.

Iniciar una suscripción a un nuevo servicio de transmisión de contenido basado en suscripción siempre parecerá una gran decisión. No importa si la tarifa mensual es de $9 o $90, tendrás una o dos incertidumbres que te mantendrán en vilo. Dicho esto, en realidad no tienes que pagar estas tarifas desde el principio. Tanto los nuevos suscriptores como los que regresan a Apple TV+ pueden obtener ofertas que ofrecen acceso gratuito de tres a seis meses. Aquí es donde deberías dirigirte.

La forma más fácil de probar Apple TV+ es a través de su prueba gratuita básica. Regístrate en una cuenta en el sitio web de Apple TV, confirma tu método de pago (o verifica con tu ID de Apple) y listo. Puedes comenzar a transmitir de inmediato durante siete días, sin cargo alguno. Solo recuerda cancelar antes de que finalice la prueba, o Apple deducirá automáticamente la tarifa mensual.

Esta oferta es genial si nunca has probado Apple TV+. Sin embargo, si ya te has suscrito en el pasado, tendrás que explorar otras opciones.

¿Estás comprando un nuevo dispositivo de Apple? Estás de suerte. Con compras elegibles (por ejemplo, iPhone, iPad, Mac o Apple TV) puedes obtener tres meses de Apple TV+ de forma gratuita. Simplemente abre la aplicación de Apple TV en tu nuevo dispositivo y aparecerá un mensaje emergente que te invitará a canjear la oferta. Solo asegúrate de activar la prueba dentro de los 90 días posteriores a tu compra.

Esta es una de las mejores ofertas, ya que es un bono adicional al adquirir un nuevo gadget. Si ya estás planeando actualizar tu tecnología, esta suscripción gratuita es un buen complemento.

El paquete de suscripción de Apple, Apple One, incluye Apple TV+ junto con Apple Music, Apple Arcade, iCloud+, Apple News+ y Apple Fitness+. Los nuevos usuarios pueden probar el plan de forma gratuita durante un mes. Sin embargo, si ya estás suscrito a alguno de los servicios incluidos, ese servicio específico no será gratuito para ti.

Sin embargo, el valor del paquete es difícil de ignorar. Incluso después de que termine la prueba, Apple One simplifica la administración de tus suscripciones y puede ahorrarte dinero si estás utilizando múltiples servicios de Apple.

Los estudiantes obtienen una gran ventaja aquí. Si eres nuevo en Apple Music y has cambiado al Plan para Estudiantes, obtendrás Apple TV+ de forma gratuita durante un mes. Una vez que termine la prueba, puedes combinar Apple Music y Apple TV+ por solo $5.99 al mes. Incluso si no eres un usuario nuevo, aún puedes optar por el paquete con descuento. Es una forma asequible de ver tus programas favoritos sin exceder tu presupuesto diario.

La oferta de descuento también puede estar disponible para algunos estudiantes de educación superior.

Best Buy está ofreciendo actualmente tres meses gratuitos de Apple TV+ sin compromisos. Simplemente echa un vistazo a la oferta en línea y listo. Lo mejor es que está abierto tanto a nuevos como a clientes que regresan, por lo que incluso si ya has probado Apple TV+ antes, aún eres elegible.

Simplemente ten en cuenta que este tipo de promociones tienden a desaparecer rápidamente una vez que ganan popularidad. Actúa rápidamente antes de que Best Buy cancele la oferta.

Si te estás cambiando a T-Mobile o renovando tu plan, puedes obtener Apple TV+ de forma gratuita con los planes Go5G Next o Go5G Plus. Si mantienes tu línea activa y en buen estado, no tendrás que pagar nada.

Esta oferta está disponible tanto para nuevos como para suscriptores que regresan en los EE. UU. Es un fuerte incentivo para cualquier persona que esté considerando T-Mobile, especialmente si estás buscando combinar el servicio telefónico con beneficios de transmisión.

El plan Unlimited Ultimate de Verizon viene con Apple One, lo que significa que obtendrás Apple TV+ junto con Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ sin costo adicional. Los servicios permanecerán gratis siempre que mantengas el paquete Unlimited Ultimate.

Aunque esta oferta ofrece un excelente valor, está vinculada a uno de los planes más caros de Verizon. Es una buena opción si ya estás considerando actualizar a un plan premium.

Los miembros de Target Circle pueden disfrutar de Apple One de forma gratuita durante hasta tres meses. Unirse al programa de fidelización es gratuito y sencillo, por lo que es un sólido beneficio para cualquier persona que ya compre en Target. Acumularás puntos y calificarás para promociones adicionales mientras pruebas Apple One sin cargo.

Tengo un bono para los usuarios en el Reino Unido. EE ofrece seis meses de Apple TV+ de forma gratuita si te suscribes a un contrato de al menos 12 meses. Tanto los nuevos clientes como los renovadores son elegibles. Durante el periodo promocional, Apple TV+ aparecerá como un beneficio en tu factura en la sección “incluido con EE”. Después de seis meses, aparecerá como un cargo estándar bajo “entretenimiento”.

Has desbloqueado tu prueba gratuita de Apple TV+, ¿por qué esperar? Inicia tus maratones de películas con estos éxitos de taquilla del 2025.