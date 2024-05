Mejores ofertas de Apple de la semana: ¡Primeros descuentos en el iPad Pro M4 junto con rebajas en AirPods, MacBooks y más!

Esta semana, las mejores ofertas incluyeron una amplia variedad de productos de Apple y accesorios relacionados, que van desde el nuevo iPad Pro M4 hasta la pantalla ViewFinity S9 5K de Samsung.

iPad Pro M4

¿Cuál es la oferta? Obtén $50 de descuento en el iPad Pro M4

¿Dónde puedo conseguirlo? Best Buy

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí

La oferta más destacada de la semana apareció en Best Buy, que aún tiene el nuevo iPad Pro M4 con un descuento de $50 para los miembros de My Best Buy Plus/Total. Estos iPad Pros fueron anunciados esta semana, por lo que este es el primer descuento en preventa que vemos en las tabletas.

Adobe

¿Cuál es la oferta? Obtén un 40% de descuento en Adobe Creative Cloud All Apps

¿Dónde puedo conseguirlo? Adobe

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí

Adobe está ofreciendo a los suscriptores por primera vez del plan Creative Cloud All Apps un descuento del 40% en el servicio, con un precio de $35.99 al mes. Esto es para tu primer año del plan de suscripción e incluye acceso a más de 20 aplicaciones creativas como Photoshop e Illustrator.

AirPods

¿Cuál es la oferta? Obtén hasta $49 de descuento en los AirPods

¿Dónde puedo conseguirlo? Amazon

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí

Amazon inició la semana con el primer descuento notable en los AirPods 3 desde febrero. Todavía puedes conseguir estos auriculares por $139.99 en este momento, rebajados desde $169.00, y también están en oferta los AirPods 2 y AirPods Pro 2.

MacBook Air M3

¿Cuál es la oferta? Obtén hasta $149 de descuento en el MacBook Air M3

¿Dónde puedo conseguirlo? Amazon

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí

Amazon introdujo $149 de descuento en el MacBook Air M3 esta semana, empezando en $1,149.99 para el modelo de 256GB, rebajado desde $1,299.00. También puedes obtener algunos descuentos en los modelos de 512GB con 8GB y 16GB de RAM.

Samsung

¿Cuál es la oferta? Ahorra en los mejores monitores y televisores de Samsung

¿Dónde puedo conseguirlo? Samsung

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí

Samsung redujo el precio de una colección de monitores y televisores a principios de semana, con ofertas destacadas en el popular monitor inteligente ViewFinity S9 5K ($600 de descuento) y el monitor inteligente M8 ($300 de descuento).

iPad Air M1

¿Cuál es la oferta? Obtén $150 de descuento en el iPad Air M1

¿Dónde puedo conseguirlo? Amazon

¿Dónde puedo encontrar la oferta original? Aquí

Finalmente, Amazon está ofreciendo descuentos en todos los modelos del iPad Air M1 esta semana. Encontrarás $150 de descuento en estas tabletas, con precios desde $449.00 para el modelo Wi-Fi de 64GB.

Mantente al tanto de todas las mejores ofertas de esta semana en productos de Apple y accesorios relacionados en nuestra recopilación dedicada de ofertas de Apple.

