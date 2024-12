Mejores ofertas de Apple de la semana: Paquete de 4 AirTag a precio mínimo de $69.99, además de ofertas en Apple Watch y más

La Navidad ha terminado y con ella muchos de los mayores descuentos de la temporada han expirado. Sin embargo, todavía puedes encontrar algunas ofertas geniales en productos de Apple hoy, incluido un precio mínimo histórico en el paquete de 4 AirTag, así como algunas ofertas sólidas en Apple Watch y MacBook Air.

Accesorios

El paquete de 4 AirTag de Apple volvió a su precio mínimo histórico de $69.99 hace aproximadamente una semana en Amazon, y aún sigue allí incluso después de que haya terminado la Navidad. Si planeas viajar mucho en 2025, este es un gran accesorio para adquirir, especialmente a este precio.

AirPods

Aunque no son precios mínimos históricos, si no recibiste el par de AirPods que pediste durante las vacaciones, Amazon tiene algunos precios sólidos en AirPods 4 y AirPods Pro 2 esta semana.

iPad

Best Buy todavía tiene un buen precio en el popular iPad de décima generación, disponible por $279.00 en múltiples colores, rebajado de $349.00.

Apple Watch

Amazon tiene varios descuentos en Apple Watch para ayudarte con tus propósitos de Año Nuevo, incluido el Apple Watch SE por $189.99 y modelos de Series 10 a partir de $349.00.

MacBook Air

Finalmente, Amazon tiene algunos modelos de la MacBook Air M3 de 13 pulgadas de Apple con $200 de descuento, con precios que comienzan en $1,099.00 para el modelo de 16GB RAM.

Si estás en busca de más descuentos, asegúrate de visitar nuestro resumen de ofertas de Apple donde recopilamos las mejores ofertas relacionadas con Apple de la semana pasada.

