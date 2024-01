Mejores ofertas de AirPods: enero de 2024

Los auriculares inalámbricos AirPods de Apple ofrecen un aspecto icónico, una comodidad excepcional y una calidad de audio sólida. Sin embargo, vienen con una etiqueta de precio premium, por lo que es importante buscar una buena oferta… o encontrar un grupo de expertos tecnológicos que lo hagan por ti. Aquí es donde entramos nosotros. En este artículo, recopilamos los mejores descuentos y ofertas para ayudarte a ahorrar dinero en los AirPods. Tenemos los mejores precios en los AirPods de 3ª generación que se lanzaron en octubre de 2021, los AirPods Pro de 2ª generación que se lanzaron en septiembre de 2022, así como los AirPods Pro de 2ª generación actualizados con USB-C que se lanzaron en septiembre de 2023, y los auriculares premium AirPods Max de 2020. También tenemos ofertas de ganga en algunos modelos más antiguos, como los AirPods de segunda generación a principios de 2019, donde todavía hay existencias disponibles. Aquí hay enlaces rápidos a las mejores ofertas; encontrarás consejos más detallados y comparaciones de precios para cada modelo más abajo. EE. UU. Amazon, AirPods (2ª gen): $99 ($30 de descuento, MSRP $129) Amazon, AirPods (3ª gen, estuche con cable): $149 ($20 de descuento, MSRP $169) Amazon, AirPods Pro (2ª gen, USB-C): $189 ($60 de descuento, MSRP $249) Amazon, AirPods Max: $529 ($20 de descuento, MSRP $549) Reino Unido Ahora mismo no estamos viendo muchas ofertas en el Reino Unido; hubo algunas pequeñas rebajas antes de Navidad, pero la mayoría han desaparecido. De hecho, recomendamos a los lectores que esperen a comprar unos AirPods hasta que vuelvan las buenas ofertas. ¿Cuánto cuestan los AirPods? Se anunciaron algunos cambios en el evento de lanzamiento de Apple en septiembre de 2023, así que asegúrate de estar al tanto de los últimos precios. AirPods Max: $549 / £499 (era £549) AirPods Pro de 2ª generación con USB-C (2023): $249 / £229 (los AirPods Pro de 2ª generación con Lightning eran $249 / £239) AirPods de 3ª generación con Lightning (2021): $169 / £169 (era £179) AirPods de 3ª generación con MagSafe (2021): $179 / £179 (era £189) AirPods de 2ª generación (2019): $129 / £129 (era £139) Nunca deberías pagar más del precio anterior: hemos visto a minoristas sin escrúpulos afirmar que el MSRP/RRP es más alto y calcular los “ahorros” en base a eso. Recuerda tener en cuenta las tarifas de entrega y envío al evaluar las ofertas; nosotros las incluimos en nuestra lista de precios, pero la mayoría de los minoristas no las añadirán hasta que estés en la caja. Y cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, pero resultan no tener stock. Vemos esto mucho. Las buenas ofertas de AirPods son raras y tienden a no durar mucho. Si ves una (y estás seguro de que el proveedor es legítimo: búscalo en TrustPilot si no has comprado allí antes), agárrala. Mejores ofertas de AirPods Apple vende dos juegos de AirPods básicos: el modelo de 3ª generación introducido en 2021 y el modelo de 2ª generación de 2019. Best Buy vale la pena echarle un vistazo para algunas rebajas interesantes en EE. UU., mientras que los clientes del Reino Unido pueden ahorrar un poco de dinero en toda la gama. Los AirPods de 1ª generación llevan mucho tiempo descatalogados. Puedes comprar directamente en Apple, pero encontrarás los mejores precios en otros lugares en las tablas automáticas a continuación. Ofertas de los AirPods (3ª gen, 2021, MagSafe) Apple actualizó los ultra-populares AirPods en octubre de 2021, después de una espera de más de dos años y medio. Los nuevos modelos cuentan con un diseño más similar al de Pro y un estuche de carga compatible con MagSafe; también tienen una mayor duración de la batería, resistencia al agua y soporte para Audio Espacial. Consigue toda la información que necesitas en nuestra reseña de AirPods 3. MSRP: $179 / £179 (era £189 en el Reino Unido antes de septiembre de 2023) Ofertas de los AirPods (3ª gen, 2021, Lightning) También hay una versión más barata de los AirPods de 3ª generación con un estuche que tiene que ser cargado a través de Lightning, en lugar de forma inalámbrica. MSRP: $169 / £169 (era £179 en el Reino Unido hasta septiembre de 2023) $224.99 Ofertas de los AirPods (2ª gen, 2019) Apple todavía vende la versión antigua de los AirPods. Ten en cuenta que esta versión de los AirPods viene con un estuche de carga Lightning que debe ser enchufado, en lugar de ser inalámbrico a través de MagSafe. (Sin embargo, puedes comprar un estuche de carga inalámbrico por separado). Consulta la tabla automática a continuación para ver si han aparecido nuevas ofertas desde nuestra última actualización en este artículo. MSRP: $129 / £129 (el precio en el Reino Unido era £139 antes de septiembre de 2023) Las mejores ofertas de AirPods Pro Los AirPods Pro salieron en 2019, pero se lanzó una versión de 2ª generación en septiembre de 2022. En lugar de introducir la tercera generación en 2023, Apple ajustó la 2ª generación de AirPods Pro en 2023 para admitir USB-C para la carga (incluida la carga a través del iPhone 15). Durante algún tiempo, tanto los AirPods Pro con Lightning como los USB-C estarán a la venta, así que asegúrate de obtener el modelo que deseas. Las tablas de comparación a continuación reúnen los precios más bajos de los AirPods Pro 1ª y 2ª generación con Lightning y 2ª generación con USB-C, para que no te pierdas ninguna oferta interesante. Ofertas de los AirPods Pro (2ª gen, 2023, USB-C) Esta es la versión de 2023 con carga USB-C. También puedes utilizar un iPhone 15 para cargar el estuche. MSRP: $249 / £229 $317.99 Ofertas de los AirPods Pro (2ª gen, 2022, Lightning) Esta es la versión más antigua con puerto Lightning para cargar el estuche. Puede que todavía las encuentres en venta. MSRP era $249 / £249 Ofertas de los AirPods Pro (1ª gen, 2019) Puede que todavía encuentres el AirPods Pro original en venta con descuento – asegúrate de tener en cuenta si son reacondicionados antes de decidir si es un buen descuento. Pero las existencias están empezando a escasear. Si no ves una tabla de comparación de precios a continuación, eso significa que no hay ofertas en absoluto en tu región. MSRP era $249 / £239 Las mejores ofertas de los AirPods Max Actualmente, los AirPods Max están disponibles para comprar directamente desde Apple por $549 / £499 (eran £549 en el Reino Unido antes de septiembre de 2023). Encuentra los precios más recientes en nuestra tabla automática incrustada a continuación. Desde hace algún tiempo, hemos estado viendo a minoristas de terceros que superan a Apple por un margen significativo. $779.99 Para ver más opciones, lee Dónde comprar AirPods Max. Otras formas de ahorrar: Ofertas de paquetes de AirPods La mejor manera de conseguir un buen precio en los AirPods puede ser acoplarlos con un teléfono, aunque esto es principalmente una opción en el Reino Unido. El operador de telefonía Three ofrece una variedad de paquetes que incluyen los AirPods. Visita la página de accesorios de la empresa para ver las mejores opciones para ti. EE también te permite añadir los AirPods a tu plan por £16 al mes repartido en 11 meses más una tarifa inicial de £10. Eso es en la versión con Lightning, por cierto. Los AirPods Pro, incluyendo un estuche MagSafe, son £22 al mes con una tarifa inicial de £5. En cada caso, tendrás que hacer clic en Apple, y luego en tu elección de modelo de AirPods. Vodafone y O2 actualmente no están incluyendo los AirPods con sus planes de iPhone, aunque O2 vende los AirPods de 2021, los AirPods de 2019 a principios de 2019 y los AirPods Pro de 2022. Independientemente del paquete que elijas, recuerda comprobar si estás recibiendo los AirPods Pro, los AirPods de 2019 (a veces llamados de 2ª generación o AirPods 2) o los nuevos AirPods de 2021 (de 3ª generación o AirPods 3). Si te llevas los AirPods Pro, averigua si incluyen el nuevo estuche de carga MagSafe. Consejos para comprar AirPods ¿Te preguntas si unos AirPods son adecuados para ti? Tenemos una guía de los Mejores AirPods, y podrías leer AirPods Pro vs AirPods para averiguar cómo se comparan los modelos, pero hablemos rápidamente de las ventajas y desventajas. Apple ha lanzado varias versiones de los AirPods, varias de las cuales siguen en venta: AirPods de 1ª generación (2016), descontinuados AirPods de 2ª generación (2019) AirPods Pro de 1ª generación (2019), descontinuados AirPods de 3ª generación (2021), variantes con Lightning y Magsafe AirPods Pro de 2ª generación (2022/2023), variantes con Lightning y USB-C AirPods Max (2020) Los cuatro modelos no-Max son inalámbricos, se sientan en tus oídos y teóricamente se mantienen allí a través de la firmeza del ajuste solo. Las ventajas de esto son claras: te permiten salir a correr o hacer ejercicio sin preocuparte de enredarte en los cables, pero pueden caerse una vez que aumentes el ritmo. Sin embargo, nuestra experiencia es que los AirPods están entre los mejores auriculares en este sentido. Los AirPods Pro ofrecen un ajuste más seguro que los demás porque tienen una opción de puntas de oído flexibles…