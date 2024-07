Mejores Navegadores para Maximizar la Vida de la Batería en macOS 15.

Desde que actualicé mi MacBook, he estado disfrutando de todas las increíbles nuevas funciones en macOS 15 Sequoia. Sin embargo, noté una disminución en la duración de la batería. Y al inspeccionarlo más a fondo, me di cuenta de que el culpable era en realidad Google Chrome. Al igual que casi el 65% del mundo, Google Chrome es mi navegador web principal. Aunque tiene varias fortalezas, consume energía bastante rápido.

Resulta que la elección del navegador que uses puede afectar significativamente cuánto tiempo se mantiene encendido tu Mac. Ya seas estudiante, profesional o usuario casual, he compilado una lista de los mejores navegadores web que puedes usar en tu dispositivo macOS para maximizar la duración de la batería. Incluso si aún no has actualizado a macOS 15, estos navegadores aún pueden garantizar que tu portátil se mantenga encendido por más tiempo.

Mejores Navegadores para Maximizar la Duración de la Batería en macOS 15

Cada uno de estos navegadores tiene características únicas propias mientras aseguran que utilizan menos recursos del sistema para una mejor duración de la batería. Algunos están basados en Chromium, otros utilizan motores diferentes, por lo que cambiar puede ser una tarea tediosa. Afortunadamente, todos estos navegadores son gratuitos, por lo que puedes probarlos primero y luego decidir comprometerte con el que más te guste.

1. Safari

Cuando se trata de optimizar la duración de la batería en macOS, Safari es el campeón indiscutible. El propio navegador web de Apple está diseñado específicamente para funcionar sin problemas con su hardware, minimizando el uso de recursos y maximizando la eficiencia energética. De hecho, una de las principales razones para usar Safari es su profunda integración con macOS. Esto le permite aprovechar las optimizaciones a nivel de sistema que los navegadores de terceros simplemente no pueden igualar.

Pero eso no significa que debas comprometer en características. Más allá de la duración de la batería, Safari ofrece una interfaz limpia y fácil de usar que se ve realmente bien en macOS. También incluye funciones como la prevención inteligente de seguimiento. No solo protege tu privacidad, sino que también reduce la carga en tu Mac al bloquear scripts y rastreadores innecesarios. Además, aunque el número de extensiones no es tan alto como el de los navegadores basados en Chromium, Safari sigue admitiendo la mayoría de las extensiones esenciales que te gustaría usar.

2. Mozilla Firefox

Conocido por su compromiso con la privacidad y la seguridad del usuario, Mozilla Firefox es una poderosa alternativa a Safari. Tradicionalmente gastaba más batería que Safari, aunque mejoras recientes han reducido la brecha. De hecho, el motor Quantum de Firefox, que se introdujo hace unos años, mejoró sustancialmente tanto la velocidad como la eficiencia.

Firefox ofrece una amplia gama de opciones de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar el navegador a sus necesidades específicas. También fue uno de los primeros navegadores en introducir el soporte para extensiones, que se llaman complementos en el entorno de Firefox. Ya seas un entusiasta de la seguridad que requiere una protección avanzada contra el seguimiento o un multitarea ocupado que necesita herramientas de productividad, es probable que haya una extensión para mejorar tu experiencia de navegación.

Firefox también está disponible para todos los usuarios de teléfonos inteligentes y otras plataformas. Entonces, una vez que migres a Firefox, puedes configurar Mozilla Sync para sincronizar tus datos en todos los dispositivos.

3. Arc Browser

Arc Browser es un jugador relativamente nuevo en el mundo de los navegadores macOS, pero está ganando rápidamente terreno por su enfoque en eficiencia y privacidad. Está construido sobre el mismo motor Chromium que Google Chrome y garantiza una compatibilidad perfecta con todas las extensiones de Chrome. Sin embargo, ha sido diseñado pensando en los usuarios web modernos y ofrece una experiencia de navegación más organizada y productiva. Lo que más admiro de Arc es su interfaz minimalista y libre de distracciones. Realmente ayuda a los usuarios a concentrarse en sus tareas sin verse abrumados por pestañas y notificaciones.

También hay características únicas como agrupación de pestañas y gestión de espacios de trabajo. Además, Arc incluye un bloqueador de anuncios integrado y funciones de protección contra el seguimiento. El navegador también se integra perfectamente con herramientas de productividad populares como Slack y Todoist. Esto lo convierte en una excelente opción para usuarios multitarea que valoran un flujo de trabajo optimizado. A pesar de ser relativamente nuevo, Arc es uno de los navegadores más eficientes para macOS.

4. Microsoft Edge

Y seré sincero, Microsoft Edge es mi navegador predeterminado en mi PC con Windows. No solo porque Microsoft lo promociona fuertemente, sino porque realmente lo admiro. Y también es mi navegador predeterminado en mi MacBook ahora. Basado en el motor Chromium, Edge combina lo mejor del rendimiento de Chromium de Google con las mejoras de Microsoft. Todo esto resulta en una experiencia de navegación rápida y amigable con la batería.

Una de mis características favoritas personales es la interfaz elegante y fácil de usar de Edge con funciones útiles como un modo de lectura incorporado para una experiencia de lectura más enfocada. Edge también incluye funciones como prevención de seguimiento, que ayuda a proteger tu privacidad y reduce la carga en tu sistema al bloquear rastreadores innecesarios. Si buscas un navegador que ofrezca un gran equilibrio entre rendimiento, funciones y eficiencia energética, Microsoft Edge es una elección sólida.

5. Opera

Opera es un navegador versátil conocido por sus características integradas y su rendimiento eficiente. Aunque puede que no sea tan ampliamente utilizado como algunos de sus competidores, Opera tiene una base de seguidores leales gracias a sus ofertas únicas y mejoras constantes. Una de las características sobresalientes de Opera es su VPN integrada, que mejora la privacidad y la seguridad sin necesidad de software adicional. Aunque recomiendo usar una VPN dedicada como Proton para una mejor seguridad, la VPN gratuita de Opera funciona bien para tareas simples.

Mientras que un bloqueador de anuncios integrado es algo que otros navegadores también ofrecen, Opera también viene con un modo Turbo único. La forma en que funciona es que comprime las páginas web, haciendo que se carguen más rápido y consuman menos datos. Eso es muy útil cuando estás en movimiento y estás utilizando tus datos móviles en lugar de un Wi-Fi gratuito. Y fiel al título de este artículo, Opera ofrece todas estas características mientras sigue siendo eficiente con la batería de tu Mac.

6. Brave Browser

Si eres alguien que prioriza la privacidad junto con la duración de la batería, Brave Browser es para ti. Basado en el motor Chromium, Brave ofrece una experiencia de navegación familiar mientras bloquea anuncios y rastreadores por defecto. Al bloquear contenido no deseado, Brave reduce la carga en tu Mac, lo que resulta en una duración de la batería más larga. Brave también incluye funciones como HTTPS Everywhere y bloqueo de scripts, que mejoran aún más la seguridad y el rendimiento.

También hay una billetera de criptomonedas integrada y soporte para aplicaciones web descentralizadas, aunque eso es principalmente para usuarios con conocimientos técnicos. Para los usuarios convencionales, Brave sigue siendo un navegador ligero y rápido que funciona muy bien en macOS. Al igual que Opera, Brave también ofrece su propia VPN, pero eso es solo para usuarios premium. Dicho esto, puedes usar Leo, su herramienta de IA, de forma gratuita, desde la barra lateral.

Independientemente del navegador que termines usando, cada una de estas opciones ofrece características únicas mientras garantiza una gran duración de la batería para tu Mac. Safari sigue siendo el campeón indiscutible de la batería, pero no hay ningún problema en explorar otros navegadores.