Mejores monitores y pantallas Mac 2024-2025

Monitorizar es una de las partes más importantes de la configuración de tu Mac. Después de todo, no puedes usar una computadora de escritorio sin uno y ni siquiera la pantalla del MacBook de 16 pulgadas se puede extender a un monitor externo dos veces más grande. Dado que pasarás mucho tiempo mirándolo, querrás invertir sabiamente. No solo querrás un monitor que brinde una experiencia agradable, sino que la calidad de las imágenes en la pantalla también puede afectar tu trabajo.

Sin embargo, elegir un nuevo monitor puede ser desalentador. No solo hay muchos fabricantes para elegir, sino que también hay muchas tamaños, resoluciones y funciones a considerar, y cuando decimos muchas, queremos decir muchas. Estamos aquí para ayudarte a guiarte mientras compras, y tenemos algunos consejos sobre qué buscar en un monitor.

A continuación, nuestras recomendaciones para los mejores monitores para Mac de escritorio que probamos y revisamos los mejores monitores portátiles para Mac.

Apple vende monitores para sus Mac, y podrías optar por sus ofertas, pero sus monitores son un poco más caros que los de terceros. Comprar a una empresa diferente puede significar que no obtendrás una función que ofrece Apple, pero también podría ser una función que no necesitas, dependiendo de cómo uses el monitor. Ten en cuenta que hay problemas de compatibilidad para Macs M1, M2 y M3 simples, que, a diferencia de los MacBooks M1, M2 y M3/M4 Pro/Max/Ultra, no pueden conectarse nativamente a más de un monitor externo. Afortunadamente, podemos mostrarte cómo conectar varios monitores a Macs M1, M2 y M3.

Hay muchas compañías que tienen excelentes monitores que puedes usar con tu Mac, sin necesidad de sacar una segunda hipoteca. Nuestras publicaciones hermanas Tech Advisor y PCWorld han probado varios monitores, y enumeramos los mejores que hemos podido confirmar que funcionan con Macs, junto con los monitores que hemos revisado a continuación. Aquí están nuestras recomendaciones en orden, comenzando con el más caro de Apple.

¿Compras un nuevo monitor este Viernes Negro? Hemos enumerado algunas de las mejores ofertas a continuación. También echa un vistazo a las mejores ofertas de monitores del Viernes Negro.

Mejores monitores Mac: recomendaciones de escritorio

Apple Pro Display XDR: pantalla profesional 6K de gama alta de Apple

Pros

Espectacularmente bien especificado

Brillo máximo de 1.600 nits, calidad de imagen impresionante

Contras

Muy caro (pero no se trata de un monitor para consumidores)

El soporte no está incluido

Precio al ser revisado: £4,599 (estándar), £5,499 (cristal de textura nano)

Tamaño: 32 pulgadas

Resolución: 6K (6016×3384 píxeles)

Conexiones: Thunderbolt 3 (96W PD), 3x USB-C

Cámara web: No

Soporte: Altura, inclinación, soporte de rotación adicional $999/£949

Orientación: paisaje; retrato con soporte

El Pro Display XDR de Apple es una impresionante pieza de ingeniería, y nos resultó difícil encontrarle defectos en la calidad de la imagen y la salida de colores, pero a ese precio y con estas características este es un monitor para un público muy específico.

El XDR está espectacularmente bien especificado: tiene 32 pulgadas y 6K, ofreciendo un 40 por ciento más de espacio en pantalla que los monitores 5K de Apple, y ofrece un brillo máximo de 1.600 nits (o 1.000 sostenidos). Pero viene con una etiqueta de precio increíblemente alta, especialmente si quieres incluir el soporte Pro Stand para ajustabilidad y pivotar.

Aunque este es un monitor costoso según los estándares de los consumidores, en realidad no es un monitor para consumidores. Está destinado a una audiencia profesional.

La calidad de la imagen se mantiene a anchos ángulos de visión, gracias a la tecnología de polarizador líder en la industria. Esto se hace para que un equipo creativo pueda reunirse alrededor de un solo monitor y evaluar una foto, video o proyecto de diseño sin sufrir una pérdida de coherencia.

Conectado a través de Thunderbolt, puede cargar una MacBook en hasta 96W.–Neil Bennett

Lea nuestra revisión completa de Apple Pro Display XDR

Apple Studio Display: el monitor de producción 5K ‘asequible’ de Apple

Pros

Diseño elegante

Buena calidad de imagen

Audio espacial impresionante

Cámara de 12MP Ultra Wide con Center Stage

Contras:

Precio inicial alto y actualizaciones costosas

Sin HDR o ProMotion

Cambiar el soporte después de la compra requiere una llamada de servicio

Precio al ser revisado: £1,499

Tamaño: 27 pulgadas

Resolución: 5K (5120×2880 píxeles)

Conexiones: Thunderbolt 3 (96W PD), 3x USB-C

Cámara web: 12 megapíxeles

Soporte: Inclinación. Soporte ajustable en altura adicional $400/£400

Orientación: paisaje; retrato con adaptador VESA $1,599/£1,499

Como pantalla de producción, el Studio Display es todavía caro pero es una alternativa asequible al Pro Display XDR. Los compradores disfrutarán de su atractivo diseño, buena calidad de imagen y sorprendente audio espacial, pero se puede ahorrar mucho dinero eligiendo un monitor que no sea de Apple.

Las pantallas de Apple siempre han producido una muy buena calidad de imagen, y el Studio Display continúa esa