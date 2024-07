Mejores gestores de contraseñas para Mac y iPhone

Recordar los numerosos contraseñas que usamos a diario puede ser una verdadera molestia. Ya sea para iniciar sesión en Amazon para pedir un nuevo libro, revisar tu banca en línea o disfrutar de algo en Netflix, ver aparecer el cuadro de inicio de sesión puede hacer que te hunda el corazón.

Luego está el hecho de que cada sitio parece requerir una longitud diferente o combinación de ciertos caracteres, lo que significa que necesitas diferentes para casi cada sitio o servicio (lo cual, lamentablemente, también es una buena idea). ¿Cómo se supone que nuestros cerebros humanos limitados deben almacenar todas estas extrañas cadenas de letras, números y caracteres especiales? ¡Todo lo que quiero hacer es transmitir Star Trek: La Nueva Generación por 50ta vez, no demostrar mi destreza intelectual!

Los administradores de contraseñas pueden ayudarte a gestionar todas tus contraseñas e información de inicio de sesión en tu Mac, iPhone, iPad y otros dispositivos Apple. Apple ofrece iCloud Keychain, pero ¿es ese el mejor administrador de contraseñas para Mac y iPhone, o hay otro administrador de contraseñas para dispositivos Apple que haría un mejor trabajo?

Ellos llevan la carga de recordar todo por ti, ya que solo necesitas crear una contraseña maestra, después de lo cual la aplicación se encarga de iniciar sesión en todas las demás cuentas. Incluso hacen recomendaciones para contraseñas realmente seguras, para que no dependas de la combinación de tu cumpleaños y el nombre de tu primera mascota.

¿Tener solo un inicio de sesión que recordar? Eso suena bien para nosotros.

Cómo funcionan los administradores de contraseñas

La idea de los administradores de contraseñas es simplificar la forma en que accedes a tus diversas cuentas. En lugar de tener que memorizar múltiples contraseñas complejas para cada uno de los servicios que utilizas, solo necesitas recordar una contraseña, o proporcionar una huella dactilar o Face ID, y el administrador de contraseñas completará automáticamente los detalles requeridos para ti. Solo recuerda que esto es tan seguro como la contraseña que uses para desbloquear el acceso a todas tus contraseñas, así que no las mantengas todas detrás de una contraseña fácil de adivinar, como el nombre de tu mascota.

Los administradores de contraseñas también ofrecen varias otras funciones. Por ejemplo, pueden generar contraseñas aleatorias altamente seguras para tus cuentas, pueden advertirte si tu contraseña ha sido comprometida, y algunos pueden aconsejarte sobre contraseñas inseguras existentes y apoyar tus esfuerzos para actualizarlas.

Obviamente, la seguridad es una prioridad alta, ya que las aplicaciones de administración tienen las llaves virtuales de tu reino, por lo que todas las opciones enumeradas a continuación utilizan cifrado de alto grado para proteger tus detalles.

Muchas también cuentan con billeteras digitales para que tus datos bancarios se puedan almacenar de forma segura y se utilicen para realizar compras en línea sin tener que rebuscar en tu bolsillo o bolso el número de tarjeta y la fecha de vencimiento.

Estos servicios generalmente no son gratuitos, pero muchos ofrecen pruebas para que puedas ver si es la solución para ti. Después de eso, deberás pagar una pequeña tarifa mensual, pero creemos que es un precio que vale la pena pagar por solo tener que mantener una contraseña en tu cerebro.

¿Necesitas un administrador de contraseñas? ¿Es suficiente iCloud Keychain?

Pero ¿necesitas comprar un administrador de contraseñas cuando hay uno en macOS, iOS e iPadOS? Apple proporciona iCloud Keychain, que generará contraseñas seguras y las ingresará automáticamente, todo mientras las almacena de forma segura.

iCloud Keychain es increíblemente útil, pero es un poco básico y carece de algunas de las características ofrecidas por otros administradores de contraseñas.

Entonces, si deseas mantenerte seguro sin tener que recordar cientos de contraseñas, pero deseas más control y funciones de las que obtienes de la oferta gratuita de Apple, aquí hay algunas de las mejores alternativas disponibles para usuarios de Mac, iPhone y iPad.

Mejores administradores de contraseñas para Mac y iPhone

iCloud Keychain: El mejor para lo básico



Precio al momento de la revisión: Parte de iCloud: Gratis en plan de 5GB

iCloud Keychain es el sistema gratuito de gestión de contraseñas de Apple y está integrado en macOS, iOS y todas las demás plataformas de Apple. Con la llegada de macOS Sequoia e iOS 18 a finales de 2024, el iCloud Keychain se transformará en una aplicación separada, lo que debería facilitar aún más la gestión de contraseñas, o al menos debería hacer que más personas descubran sus capacidades.

Actualmente, iCloud Keychain te ayuda a crear contraseñas seguras, te advierte si reutilizas una o si una contraseña no es segura, y luego rellena automáticamente tus contraseñas cuando sea necesario. Además, todo está encriptado, por lo que es seguro y protegido.

No solo se trata de contraseñas, ya que también puede almacenar los números de tus tarjetas de crédito y detalles de dirección. Esto significa que puedes ir a sitios, elegir el artículo que deseas comprar y luego completar la transacción en segundos y sin necesidad de recordar o rellenar una gran cantidad de cajas de texto primero.

No hay una aplicación dedicada de iCloud Keychain, por lo que debes buscarla en la Configuración de tu iPhone o Mac. Debido a esto, la experiencia no es tan pulida como con algunas de las otras ofertas en esta lista. También es prácticamente solo para dispositivos Apple. Es cierto que hay una aplicación de Contraseñas de iCloud y extensiones para Windows y Android, pero no es tan integrado como en tu iPhone, iPad y Mac.

1Password: El mejor administrador de contraseñas



Precio al momento de la revisión: Desde $2.99 al mes, $36 al año

Uno de nuestros favoritos de larga data es 1Password, que tiene un diseño limpio y es fácil de usar. Además de almacenar y rellenar automáticamente tus contraseñas y contraseñas maestras, también puede contener otra información importante, como tus detalles de pago, dirección, licencia de conducir y pasaporte. Todo lo cual puede ser llamado al instante para completar formularios en línea o finalizar compras en sitios web y aplicaciones.

La seguridad es fundamental, con 1Password que presume de cifrado de extremo a extremo AES para que solo tú tengas la clave de tu cuenta. También utiliza el protocolo Secure Remote Password (SRP), que te permite autenticar tus detalles en un sitio sin que la información se envíe a un servidor que pueda comprometer la seguridad.

Una función llamada Watchtower analiza la fortaleza general de tu seguridad en línea y te advierte si las contraseñas se repiten o son vulnerables. También hay un generador de contraseñas si deseas reemplazar tus intentos anteriores con algo más seguro.

Hay disponible una prueba gratuita de 14 días, pero después de eso, deberás pasar a una suscripción de pago que comienza en $36 (aproximadamente £29) por año. Con esto, podrás utilizar el software en todos los dispositivos que desees, incluidos macOS, Windows, ChromeOS y Linux, además de las aplicaciones de acompañamiento para iPhone y Android.

1Password ha ganado numerosos premios, y es un servicio fácil de recomendar.

Dashlane: El mejor en funciones



Dashlane es otro administrador de contraseñas enormemente popular, con un conjunto completo de herramientas para facilitarte la vida.

La aplicación analiza tus contraseñas actuales para ver qué tan seguras son y te da una calificación general basada en cuántas veces reutilizas los detalles de inicio de sesión en varios sitios. La supervisión de contraseñas verificará si alguno de tus detalles se ha expuesto en violaciones de datos o se ha reutilizado demasiadas veces. También hay una función para reemplazar automáticamente las contraseñas al instante con las generadas por Dashlane.

No solo puedes almacenar los detalles de tu cuenta en Dashlane, sino que también puedes almacenar detalles bancarios, tu dirección y documentos importantes como tu pasaporte y licencia de conducir. También hay una sección para cualquier nota segura que desees mantener protegida. La aplicación también admite Passkeys, que son la última innovación que parece destinada a reemplazar las contraseñas a largo plazo.

Todas tus transacciones entre la aplicación y los sitios están encriptadas de extremo a extremo utilizando tecnología AES de 256 bits. También hay autenticación de dos factores disponible, con la aplicación Dashlane actuando como autenticador, y obtienes un servicio VPN como parte de los niveles de pago.

Dashlane está disponible en una amplia gama de plataformas, con aplicaciones dedicadas para iOS/iPadOS y Android, además de extensiones para Chrome, Safari, Edge y Firefox.

Dashlane cuesta $59.99 (aproximadamente £48) por año para la cuenta individual. Hay un nivel gratuito disponible, que actúa como una muestra de la oferta completa, y puedes usarlo indefinidamente, pero con un límite de solo 25 contraseñas.

Bitwarden: El mejor administrador de contraseñas gratuito



Puede que cuando se trata de tecnología, a menudo digamos que obtienes lo que pagas, pero en el caso de Bitwarden, esto no es del todo cierto. El servicio ofrece una gama realmente impresionante de capacidades en su nivel gratuito, ¡así que con esta aplicación obtienes lo que no pagas!

Sin registrarte para una cuenta premium, obtienes almacenamiento ilimitado para contraseñas, tarjetas de crédito, notas e identificaciones de cuenta en línea, mensajería de texto segura con individuos, un generador de contraseñas seguras, autenticación de dos factores, además de la capacidad de tener tus datos almacenados en los servidores de Bitwarden o en uno que alojes tú mismo. Oh, y puedes sincronizar todos tus dispositivos, en lugar del único ofrecido por la mayoría de los otros niveles gratuitos.

Si deseas ampliar las características, entonces el nivel Premium cuesta $10 (aproximadamente £8) por año y agrega uso compartido seguro de archivos, 1GB de archivos adjuntos encriptados, opciones adicionales de autenticación de dos factores, análisis de seguridad de contraseñas y acceso a tu cuenta por parte de la familia si falleces o te enfermas.

La encriptación es de alta calidad, con Bitwarden desplegando encriptación de extremo a extremo con AES-256 bits, hash salados y PBKDF2 SHA-256, todo lo cual se realiza localmente en tu máquina.

Las aplicaciones están disponibles en una amplia gama de plataformas, incluidas macOS, Windows, Linux, prácticamente todos los navegadores que puedas imaginar, Android, iOS, e incluso una versión web segura si te encuentras sin tu dispositivo.

Si buscas valor cuando se trata de administradores de contraseñas, es muy difícil ignorar a Bitwarden.

NordPass: Administrador de contraseñas fácil de usar



Puede que una de las incorporaciones más recientes al ámbito de los administradores de contraseñas sea NordPass, que está hecho por los mismos buenos compañeros de NordVPN. Este último es uno de nuestros VPN favoritos, como verás en nuestro resumen de los Mejores VPN para Mac.

NordPass ofrece aplicaciones de escritorio completas para macOS, Windows y Linux, además de las ofertas estándar para iOS y Android. También puedes usar NordPass a través de extensiones de navegador para Chrome, Firefox, Opera, Brave, Edge y Safari.

NordPass tiene todas las características que esperarías de un administrador de contraseñas moderno, con la importación rápida de contraseñas existentes desde otros servicios, arquitectura de conocimiento cero, encriptación local, autenticación de dos factores, generación de contraseñas y almacenamiento seguro de detalles de crédito y notas. Por supuesto, hay relleno automático para iniciar sesión en cuentas, carpetas para almacenar contraseñas para el trabajo, el hogar u otras clasificaciones, monitoreo de seguridad para hackeos de contraseñas, soporte para biometría, además de una interfaz ordenada para gestionar todos tus datos diversos.

NordPass ofrece un nivel gratuito decente, que admite contraseñas ilimitadas, almacena detalles de tarjetas de crédito, notas seguras y tiene la capacidad de sincronizarse en todos tus dispositivos. La principal desventaja es que solo puedes estar conectado a un dispositivo a la vez. Pero si puedes trabajar con eso, es un servicio que definitivamente deberías investigar. Los niveles de pago comienzan en $35.88/£28.68 al año por una cuenta Premium única, pero hay ofertas frecuentes (actualmente $35.76/£28.56 por dos años).

Roboform: Un administrador de contraseñas sólido



RoboForm funciona en iPhone, iPad y Mac, además puedes usarlo en Windows y Linux, así como en Android.

La configuración es simple. Descarga la aplicación o extensión relevante, luego regístrate para obtener una cuenta. Hay una prueba gratuita que te brinda acceso a las características Premium por 14 días, luego puedes continuar usándola de forma gratuita en el nivel limitado o regístrate para una variedad de pago totalmente funcional.

Además de las contraseñas, puedes almacenar detalles personales (por ejemplo, dirección y número de teléfono), tu pasaporte, licencia de conducir y otros datos sensibles. Puedes importar tus detalles de inicio de sesión existentes desde otros servicios o tu navegador.

La interfaz de Mac es un poco básica: el cliente de escritorio se parece a una ventana de Finder. En iPhone, la página principal tiene botones en la parte inferior que te permiten navegar entre Identidad (pasaporte, etc.), el Navegador incorporado, Autenticador, sección de Herramientas, compartir seguro y función de Acceso de Emergencia (para la familia, en caso de que te suceda algo).

La versión del navegador cuenta con el inicio de sesión con un clic de Roboform, donde seleccionas el sitio de tus inicios de sesión o historial que deseas acceder y Roboform abre la página e inicia sesión automáticamente en tu cuenta. La mayoría de las personas probablemente seguirán usando su navegador normal, en cuyo caso Roboform actúa como cualquier otro administrador de contraseñas, indicándote los detalles de la cuenta almacenados cuando intentas iniciar sesión.

El generador de contraseñas hace un buen trabajo ayudándote a elegir nuevas contraseñas. Puedes seleccionar el número de caracteres, números, símbolos, mayúsculas o minúsculas y crear frases de acceso.

Hay un autenticador incorporado y Roboform puede manejar la autenticación de dos factores. También puedes usar las passkeys en lugar de contraseñas.

