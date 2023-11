Mejores Fondos de Pantalla de Navidad para iPhone en 2023

Sería seguro decir que la mayoría de nosotros disfrutamos durante la temporada navideña. Decoramos nuestras casas y las personalizamos a nuestro gusto. ¿Por qué no personalizar tu iPhone para que combine con la temporada navideña usando algunas de las mejores fondos de Navidad para iPhone? Si eso suena interesante, sigue leyendo para descargar y usar los mejores fondos de Navidad para iPhone de forma gratuita.

Descarga los Mejores Fondos de Navidad para iPhone

1. Fondos de Copos de Nieve y Árboles para iPhone

Fuente: Pinterest

Muchos de nosotros asociamos la nieve y los árboles de abeto, pino o pícea con la Navidad. Cuando los juntas, sin importar donde vivas, estas dos cosas te recordarán la Navidad. Aquí tienes un impresionante fondo de pantalla navideño que combina tanto la nevada como los árboles de pino en su elemento natural capturado de manera hermosa.

2. Fondo de Pantalla de Tarjeta de Navidad para iPhone

Fuente: Pinterest

Cuando era joven, nosotros como familia solíamos enviar tarjetas a nuestros parientes y amigos en Navidad. Sin embargo, con el tiempo hemos pasado a saludar a través de mensajes o videollamadas gracias a los avances tecnológicos. Si estás en la misma situación, te encantará este fondo de pantalla que se asemeja a una tarjeta de Navidad. También parece un collage que tiene todo, desde una casa de jengibre, chocolate caliente, un árbol de Navidad decorado y más.

3. Fondo de Pantalla de Corona de Navidad

Fuente: Pinterest

Dudo que nadie se olvide de la corona de Navidad al decorar su casa para Navidad. Siempre nos aseguramos de añadir una corona a nuestra puerta durante la Navidad. Es una decoración clásica con un profundo significado. Si te gusta la corona o no, te encantará este fondo de pantalla de una corona de Navidad que parece básico pero es perfecto. También luciría genial en la pantalla de bloqueo del iPhone

4. Fondo de Pantalla de Adornos Navideños para iPhone

Fuente: Reddit

Los adornos navideños, también conocidos como bolas, globos, burbujas, etc., son otra decoración icónica de Navidad. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros los usamos para decorar árboles de Navidad. Aquí tienes un fondo de pantalla de adornos decorados en un árbol de Navidad en una tienda elegante del norte de Europa (según el usuario que compartió esto en Reddit). Es uno de los mejores fondos de Navidad para tu iPhone, así que adelante y descárgalo y úsalo ahora mismo.

5. Fondo de Pantalla de Árbol de Navidad con Trazo de Luz

Fuente: Reddit

Los fondos de pantalla minimalistas y de neón no siempre van juntos. Sin embargo, aquí tenemos un árbol de Navidad con un trazo de luz roja de neón que parece bastante minimalista. Tiene la vibra navideña pero no es tan evidente. Si eso es lo que estás buscando, el trazo de luz del árbol de Navidad es el mejor fondo de Navidad para tu iPhone.

6. Fondo de Pantalla de Árbol de Navidad

Fuente: Pinterest

¿Estás buscando un fondo de pantalla navideño estético? Tu búsqueda termina aquí, con este fondo de pantalla básico pero elegante de árbol de Navidad para tu iPhone. El fondo blanco con decoraciones blancas en el árbol de Navidad lo hacen un excelente fondo de pantalla estético de Navidad para iPhone.

7. Fondo de Pantalla de Renos, Bastón de Caramelo y Santa

Fuente: Pinterest

Rodolfo el reno de la nariz roja. Si no cantaste esa línea, es hora de que empieces a escuchar villancicos. Aquí tienes un lindo fondo de pantalla navideño con dibujos animados de Rodolfo, Santa, calcetín de Navidad y otras cosas encantadoras que nos recuerdan la temporada festiva, especialmente la Navidad. Si no es para ti, añade este adorable fondo de pantalla a los iPhones de tus hijos.

8. Árbol de Navidad Decorado

Fuente: Pinterest

Algunos de nosotros tenemos grandes árboles de Navidad con regalos debajo de ellos, mientras que otros solo hemos visto esto en las películas. Sin importar en qué categoría te encuentres, no se puede negar que se ve increíble. ¿Quién no querría abrir sorpresas de Santa, sin importar cuán viejo seas? Me desvío. Aquí tienes un fondo de pantalla de un gran árbol de Navidad que parece acogedor y reconfortante, justo como la temporada navideña.

9. Fondo de Pantalla de Dulces Navideños para iPhone

Fuente: Pinterest

¿Has pensado en un tablero de embutidos lleno de varios dulces y golosinas navideñas? Bueno, aquí tienes una representación exacta de esa idea. Adelante y usa este fondo de pantalla de tablero de embutidos de dulces navideños en tu iPhone y úsalo como inspiración para crear tu propio tablero de embutidos de dulces navideños. Si haces uno, comparte la foto con nosotros y la agregaremos a este artículo.

10. Fondo de Pantalla de Feliz Navidad para iPhone

Fuente: Pinterest

Finalmente, aquí tienes un fondo de pantalla sencillo de Navidad con árboles de abeto o pino. También tiene escrito Feliz Navidad en el fondo, que somos nosotros, todo el equipo de TMO, deseándoles a todos ustedes una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Úsalo en la pantalla de bloqueo de tu iPhone o simplemente compártelo con otros para desearles una feliz Navidad.

Conclusion

Esperamos que hayas obtenido el mejor fondo de pantalla de Navidad para tu iPhone de esta lista. También te deseamos una muy feliz Navidad y esperamos que estés disfrutando al máximo con tu familia y amigos.

Si estás buscando otros fondos de pantalla, echa un vistazo a nuestras listas de los mejores Fondos de Pantalla de Atardecer, Fondos de Pantalla de Islas Dinámicas, Fondos de Pantalla de Efecto de Profundidad, y más. También puedes dejar un comentario si quieres que cubramos una categoría diferente de fondos de pantalla en general.