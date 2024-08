Mejores cuentas corrientes en línea para agosto de 2024: nuestras 10 mejores elecciones.

“

Encontrar la cuenta corriente ideal puede sentirse como encontrar una aguja en un pajar. Cada una compite por tu negocio ofreciendo extras, como bonos de cuenta corriente o puntos de recompensa por ciertas actividades. Entonces, ¿cómo lo reduces? Hemos investigado y hemos llegado a las 10 mejores cuentas corrientes en línea para simplificarte las cosas. Nuestro proceso implica analizar tarifas, tasas de interés, soporte al cliente y cualquier extra añadido. Para obtener un desglose detallado, consulta nuestra sección de metodología.

Nombre del banco y productoMejor paraMás informaciónBank5 Connect: Connect

CheckingReembolso de cajeros automáticosVer oferta

en MoneyLionUpgrade: Rewards Checking

PlusGanar cashback en

comprasVer oferta

en UpgradeCurrent: Current CheckingAcceso anticipado a los depósitos directosVer oferta

en CurrentAmerican Express: Rewards

CheckingRecompensas por usar tu cuenta

bancariaVer oferta

en MoneyLionVaro: Varo Bank AccountSin tarifas mensualesVer oferta

en FionaBetterment: Betterment

CheckingCuenta corriente integrada con

inversiónAprende másAxos Bank: Rewards

CheckingAltas recompensas por gastosLeer nuestra reseña

de Axos BankQuontic: Cash Rewards

CheckingCuenta corriente utilizada wearableVer oferta

en QuonticDiscover: Cashback DebitCash back en compras con tarjeta de débitoLeer nuestra reseña

de Discover BankFirst Internet Bank: Free Checking AccountCuenta corriente sin tarifasVer oferta

en MoneyLion*Última actualización el 2 de agosto de 2024Bank5 Connect: Connect

CheckingVer oferta

en MoneyLionReembolso de cajeros automáticosUpgrade: Rewards Checking

PlusVer oferta

en UpgradeGanar cashback en

comprasCurrent: Current CheckingVer oferta

en CurrentAcceso anticipado a los depósitos directosAmerican Express: Rewards

CheckingVer oferta

en MoneyLionRecompensas por usar tu cuenta

bancariaVaro: Varo Bank AccountVer oferta

en FionaSin tarifas mensualesBetterment: Betterment

CheckingAprende másCuenta corriente integrada con

inversiónAxos Bank: Rewards

CheckingLeer nuestra reseña

de Axos BankAltas recompensas por gastosQuontic: Cash Rewards

CheckingVer oferta

en QuonticCuenta corriente utilizada wearableDiscover: Cashback DebitLeer nuestra reseña

de Discover BankCash back en compras con tarjeta de débitoFirst Internet Bank: Free Checking AccountVer oferta

en MoneyLionCuenta corriente sin tarifas

Las 10 mejores cuentas corrientes en línea de agosto de 2024

A continuación se muestran nuestras selecciones para las 10 mejores cuentas corrientes en línea, cada una con sus propias características y beneficios.

Los requisitos de depósito mínimo, tarifas y otros números en nuestra lista se actualizan hasta el 2 de agosto de 2024, y están sujetos a cambios.

1. Bank5 Connect: Mejor cuenta corriente en línea para reembolso de cajeros automáticos

BankFive, fundado en 1855, tiene su sede en Fall River, Massachusetts. Bank5 Connect es la división de banca en línea de la institución. Ofrece una variedad de productos bancarios, préstamos y planificación, incluyendo cuentas corrientes y de ahorro, certificados de depósito (CD), tarjetas de crédito y más.

Bank5 Connect: Cuenta corriente con alto interés

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$10

Tasa de interés anual (APY):

2.70%

Soporte al cliente:

Servicio telefónico de lunes a miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo , Chat en vivo disponible de lunes a viernes.

Bonificación u otras recompensas:

Se ofrecen recompensas de cash back al usar la tarjeta de débito

Por qué lo elegimos

La cuenta corriente con alto interés de Bank5 Connect combina varias características útiles para ser nuestra mejor elección. Además de ganar un 2.70% de interés, la cuenta también ofrece recompensas de cash back en compras con tarjeta de débito que califican.

Como parte de la red SUM, los clientes tienen acceso a miles de cajeros automáticos en todo el país, pero si necesitas usar una opción fuera de la red, Bank5 Connect te reembolsará hasta $15 por ciclo de facturación.

El equipo de servicio al cliente de Bank5 Connect está disponible por teléfono, chat en vivo, correo electrónico e incluso video chat, por lo que si tienes un problema con una cuenta, hay varias formas de ponerte en contacto.

Qué considerar antes de abrir

Debes mantener un saldo mínimo diario de al menos $100 para ganar el 2.70% de APY en esta cuenta corriente. Además, las recompensas por compras con cash back deben activarse en línea (o a través de la aplicación móvil) antes de realizar las compras, y puede haber más requisitos.

Aprende más: Lee nuestra reseña de Bank5 Connect

2. Upgrade: Mejor cuenta corriente en línea para ganar cash back

Upgrade ofrece préstamos, cuentas corrientes de recompensas y tarjetas de crédito. Su sede está en San Francisco, aunque tiene oficinas en Montreal, Phoenix, Atlanta y Orange County, California. Desde su fundación en 2017, a sus clientes se les han otorgado $31 mil millones en crédito.

Upgrade: Rewards Checking Plus

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$0

APY:

Hasta 5.21%

Soporte al cliente:

De lunes a viernes, sábado y domingo.

Bonificación u otras recompensas:

Cash back del 2% y cash back del 1%

Por qué lo elegimos

Configurar una cuenta de Upgrade Rewards Plus Checking lleva solo unos minutos. Tu tarjeta de débito te brinda hasta un 2% de cash back en muchas compras y un 1% de cash back en todo lo demás. Al utilizar su aplicación, puedes obtener hasta un 10% de cash back en tiendas específicas con tu tarjeta de débito.

Esta tarjeta utiliza la red de cajeros automáticos Allpoint, por lo que puedes acceder a más de 55,000 cajeros automáticos sin comisiones y obtener efectivo en lugares como CVS Pharmacy y Walgreens. Cuando configuras tu cuenta corriente con una Cuenta de Ahorros de Rendimiento, obtienes un APY más alto, un 1.5%, o un 5.21% si también tienes $1,000 en depósitos directos.

Qué considerar antes de abrir

Aunque obtienes un 2% de cash back en compras con tarjeta de débito, esto es para gastos cotidianos. Solo puedes ganar hasta $500 en recompensas del 2% al año. Sin embargo, todas las demás compras califican para un 1% de cash back, y esto no tiene límites.

Aprende más: Lee nuestra reseña de Upgrade

3. Current: Mejor cuenta corriente en línea para acceso anticipado a los depósitos directos

Fundado en 2015, Current ofrece productos para gastar, ahorrar, invertir y recibir el pago anticipado. Tiene un equipo de más de 200 empleados globales, con su sede en la ciudad de Nueva York.

Current: Cuenta de gastos actual

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$0

APY:

Ninguno

Soporte al cliente:

Disponible a través de chat en la aplicación o a través de ticket

Bonificación u otras recompensas:

Desliza tu tarjeta en más de 14,000 comerciantes participantes para ganar hasta 7 veces los puntos, que pueden ser canjeados por recompensas de cash back

Por qué lo elegimos

Con Current, puedes cobrar hasta dos días más rápido con el Depósito Directo Anticipado. Además del depósito directo anticipado, no pagarás ninguna tarifa de saldo mínimo, tarifas de cajeros automáticos dentro de la red, tarifas de transferencia bancaria o tarifas anuales.

También puedes configurar la Banca para Adolescentes, donde puedes bloquear comerciantes específicos, hacer transferencias instantáneas y asignar tareas a tus adolescentes y recompensarlos por ello.

Qué considerar antes de abrir

Current no es un banco asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). En su lugar, es una empresa de tecnología financiera (fintech). Tu dinero está asegurado a través de sus bancos asociados, conocidos como seguros de traspaso. Además, algunas recompensas están sujetas a depósitos directos mínimos o compras realizadas a través de comerciantes específicos.

Aprende más: Lee nuestra reseña de Current

4. American Express: Mejor cuenta corriente en línea para ganar recompensas

Tal vez mejor conocida por sus tarjetas de crédito, American Express también ofrece cuentas corrientes, cuentas de ahorro y préstamos personales. Comenzó como una empresa de transporte de carga en 1850 y ahora es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos.

American Express: Rewards Checking

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$0

APY:

1.00%

Soporte al cliente:

Chat en vivo, soporte telefónico y soporte por correo electrónico

Bonificación u otras recompensas:

Gana recompensas en compras con tarjeta de débito

Por qué lo elegimos

Además de ganar un 1% de APY en tu saldo, gana Puntos de Recompensa Membership Rewards en tus compras con tarjeta de débito con American Express. Ganarás un punto de Puntos Membership Rewards por cada $2 en compras con tarjeta de débito. Luego puedes usar estos puntos para pagar con puntos al finalizar la compra, recibir tarjetas de regalo, reservar viajes, recibir crédito en el estado de cuenta o transferir estos puntos a otros programas de viajeros.

Con su aplicación, puedes hacer depósitos de cheques móviles sobre la marcha, transferir dinero y configurar tu tarjeta de débito en tu billetera digital. American Express utiliza tanto los cajeros automáticos Allpoint como MoneyPass, por lo que puedes acceder a tu dinero sin cargos en más de 70,000 ubicaciones.

Qué considerar antes de abrir

Si realizar depósitos de efectivo es importante para ti, ten en cuenta que no podrás hacer esto en un cajero automático. Además, debes haber sido titular de una tarjeta American Express durante al menos tres meses para tener una cuenta Rewards Checking.

Aprende más: Lee nuestra reseña de American Express

5. Varo: Mejor cuenta corriente en línea sin tarifas mensuales

Varo Bank tiene más de tres millones de clientes y fue fundado en 2015. Sus productos incluyen cuentas corrientes, cuentas de ahorro de alto rendimiento, adelantos de efectivo, líneas de crédito y tarjetas de crédito de construcción de crédito.

Varo Bank Account

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$0

APY:

0.00%

Soporte al cliente:

De lunes a viernes por teléfono y sábado y domingo por chat en vivo

Bonificación u otras recompensas

Hasta $50 de cash back por mes

Por qué lo elegimos

Con Varo Bank, no pagas ninguna tarifa mensual. Tampoco pagarás ninguna tarifa por sobregiro, por lo que puedes conservar más de tu dinero. Accede a tu sueldo antes, gana cash back en compras, realiza un seguimiento de tus gastos, envía dinero con Zelle y accede a tu dinero en más de 40,000 cajeros automáticos sin cargo. Además, este es un banco real, por lo que tu dinero está asegurado por la FDIC hasta $250,000 por depositante.

Comenzar es fácil y se puede hacer en menos de dos minutos. Descarga la aplicación Varo, solicita la cuenta, agrega la tarjeta a tu billetera móvil y ¡listo!

Qué considerar antes de abrir

Aunque no pagarás muchas tarifas con Varo Bank, hay tarifas por el uso de cajeros automáticos fuera de la red, así como ciertas transacciones internacionales. Además, no hay sucursales, por lo que no podrás hacer depósitos en persona.

Aprende más: Lee nuestra reseña de Varo Bank

6. Betterment: Mejor cuenta corriente en línea para integrar cuentas corrientes e inversiones

Founded en 2008, Betterment ofrece cuentas de alto rendimiento, IRAs, 401(k), inversiones y cuentas corrientes. Con cerca de 900,000 clientes, tiene $50 mil millones en activos bajo gestión (AUM).

Betterment: Betterment Checking

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$0

APY:

N/A

Soporte al cliente:

De lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. ET

Bonificación u otras recompensas

Cash back en compras

Por qué lo elegimos

La Cuenta Corriente de Betterment es ideal para aquellos que ya utilizan sus servicios de inversión y quieren integrar los dos. No hay tarifas mensuales, y su integración con otros productos financieros de Betterment hace que las transferencias sean fáciles. También puedes recibir reembolsos ilimitados de cajeros automáticos y recompensas en efectivo cuando compras con ciertas marcas.

Betterment reembolsará cualquier tarifa de cajero automático, así como tarifas de transacción extranjeras. Además, no hay tarifas por sobregiro ni saldos mínimos.

Qué considerar antes de abrir

Aunque la cuenta corriente de Betterment es facilitada por Betterment Financial, LLC, está provista por nbkc bank, por lo que si ya tienes una cuenta en nbkc bank, ten en cuenta que solo estás asegurado por la FDIC hasta $250,000 entre las dos instituciones.

7. Axos Bank: Mejor cuenta corriente en línea para recompensas por gastos

Axos Bank, anteriormente conocido como Bank of Internet USA, fue fundado en 2000. Con casi $20.3 mil millones en activos, este banco con sede en San Diego ofrece una variedad de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDs, hipotecas, préstamos, cuentas de inversión y cuentas de jubilación.

Axos Bank: Rewards Checking

Tarifa de servicio mensual:

$0

Depósito mínimo para abrir:

$0

APY:

Hasta 3.30%

Soporte al cliente:

24/7

Bonificación u otras recompensas

Varía según el tipo de cuenta corriente, pero puede incluir alto APY, $500 y 1% de cash back

Por qué lo elegimos

La cuenta Rewards Checking de Axos está diseñada para saldos altos de cuenta y ofrece hasta un 3.30% de APY. Esta cuenta opera con un sistema escalonado, donde cada actividad que califique te otorga un APY adicional. Tu primer nivel de calificación es tener al menos $1,500 en depósitos directos cada mes. Esto te otorga un 0.40% de APY.

Para ganar el resto, también debes tener al menos 10 transacciones con tarjeta de débito por mes (esto agrega un 0.30% de APY), tener una cartera gestionada con un saldo diario de al menos $2,500 (+ 0.99% de APY), tener una cuenta de trading autodirigida (esto agrega 0.99%), y usar tu cuenta Rewards Checking para pagar tu pago de préstamo de Axos Bank (esto agrega 0.60%).

Si puedes cumplir con cada uno de estos niveles, ganarás un 3.30% de APY completo, que es mucho más de lo que obtendrías en una cuenta corriente estándar.

Qué considerar antes de abrir

Para ganar hasta un 3.30% de APY en su cuenta Rewards Checking, debes completar