Mejores ciudades de EE. UU. para jubilarse

Si tu destino de retiro soñado incluye un fácil acceso a icónicos parques de diversiones como Walt Disney World y Universal Studios, estás de suerte. Orlando, Florida, ha sido nombrada la mejor ciudad para jubilarse, según la lista de WalletHub de los mejores y peores lugares para jubilarse en 2024.

Pero Orlando ofrece mucho más a los jubilados que orejas de ratón y túnicas de mago, según WalletHub.

Para compilar sus rankings, la compañía de finanzas personales evaluó la amigabilidad hacia la jubilación de 182 ciudades altamente pobladas de EE. UU. utilizando datos de numerosas fuentes, incluyendo la Oficina del Censo de EE. UU., el Consejo para la Investigación Comunitaria y Económica, la Oficina de Estadísticas Laborales y la Fundación de Impuestos.

El análisis de WalletHub también asume que un jubilado vivirá con un ingreso fijo. Todas las ciudades fueron clasificadas según la cantidad de puntos que obtuvieron sobre 100 en cuatro categorías:

Asequibilidad (25 puntos): Analiza factores como la amigabilidad hacia los contribuyentes y el costo de vidaActividades (25 puntos): Evalúa factores como la disponibilidad de lugares de música, salas de bingo, museos y actividades de voluntariado para adultosCalidad de vida (25 puntos): Evalúa factores como la proporción de la población mayor de 65 años, la caminabilidad de una ciudad y el climaAtención médica (25 puntos): Considera factores como el número de instalaciones de atención médica, la calidad de los sistemas de salud pública y la esperanza de vida

Aquí están las 10 principales ciudades de EE. UU. para jubilarse, según WalletHub.

Orlando, FloridaMiamiMinneapolisTampa, FloridaFort Lauderdale, FloridaScottsdale, ArizonaCincinnatiSt. Petersburg, FloridaCasper, WyomingAtlanta

¿Qué hace de Orlando un punto de retiro destacado?

No es sorprendente que tantas ciudades de Florida hayan obtenido altas calificaciones en la lista de WalletHub. El estado del sol no impone impuesto sobre la renta estatal, lo que significa que los ingresos de jubilación de un 401(k) o una cuenta individual de jubilación, así como los beneficios de jubilación del Seguro Social, no están sujetos a impuestos a nivel estatal.

Sin embargo, Orlando llegó a la cima de la lista debido a la amplia variedad de actividades disponibles para los jubilados, según el informe. Estas incluyen numerosas galerías de arte, instalaciones de pesca y lugares de música. La ciudad también publicita programas para residentes mayores de 55 años en la sección de “Conexiones para personas mayores” de su sitio web, que incluyen noches de juegos, excursiones y clases de baile.

Cuando se trata de asequibilidad, Orlando ocupó el noveno lugar en la lista de WalletHub. El costo de vida en la ciudad es solo aproximadamente un 1% más alto que el promedio estatal y en línea con el promedio nacional, según RentCafe.

Miami, otra ciudad de Florida, se ubicó en el segundo mejor lugar para jubilarse, pero obtuvo una puntuación mucho menor en asequibilidad. El costo de vida allí es casi un 20% más alto que el promedio nacional, según RentCafe.

Factores a considerar al elegir dónde jubilarse

Recuerda, el destino de jubilación ideal de una persona puede ser la peor ubicación para otra.

Factores como la asequibilidad son importantes, pero considera qué más quieres priorizar durante tus años de retiro, como la cercanía a tu familia y las actividades que disfrutas.

“Los [jubilados] deben considerar, en detalle, cómo quieren pasar el tiempo en la jubilación,” dice Jonathon Ferguson, especialista en capacidad financiera en la Universidad de Wisconsin-Madison, en el informe de WalletHub.

“Por ejemplo, ¿con quién pasarán tiempo? ¿En qué actividades participarán? ¿Dónde pasarán tiempo en la jubilación (ubicaciones específicas)? ¿Qué componentes positivos de su experiencia laboral/trabajo echarán de menos y cómo pueden integrarlos en su experiencia de jubilación?” dice.

