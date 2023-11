Mejores cargadores inalámbricos MagSafe y magnéticos para iPhone

Hemos recopilado los mejores cargadores magnéticos MagSafe y compatibles con MagSafe, desde los más simples hasta los más multifuncionales (hasta seis dispositivos cargados) e incluso los más coloridos: desde cargadores que se pueden acoplar rápidamente y soportes modulares hasta bancos de energía plegables y alfombrillas de escritorio completas. La tecnología MagSafe de Apple presenta una forma más eficiente de cargar de forma inalámbrica los iPhones compatibles. MagSafe es el anillo de imanes alrededor de la bobina de carga interna de los iPhones 12, 13, 14 y 15, que detecta accesorios compatibles y se acopla magnéticamente de forma segura con los accesorios adecuados. MagSafe es compatible con todos los modelos de iPhone 12/13/14/15. Permite que los accesorios certificados y compatibles se acoplen magnéticamente a la parte trasera del iPhone, creando una conexión sólida y menos derrochadora. La carga MagSafe puede ser el doble de rápida que la carga inalámbrica estándar Qi por varias razones. Primero, admite la carga de iPhone de 15W, en comparación con los habituales 7.5W de un cargador Qi. Los cargadores magnéticos estándar no MagSafe, también conocidos como “cargadores inalámbricos compatibles con MagSafe”, están limitados a 7.5W. Un nuevo estándar Qi2, compatible con la familia de iPhone 15, debería significar que incluso los cargadores simplemente compatibles con MagSafe podrán cargar los teléfonos compatibles a los 15W completos, siempre y cuando estén certificados para Qi2, por supuesto. En nuestras pruebas, las velocidades de MagSafe se redujeron a menos de 10W una vez que el iPhone alcanzó el 50% de carga. Aún así, es más rápido que los cargadores compatibles, pero el beneficio de velocidad de MagSafe certificado no es tan evidente como sugieren los números simples. En segundo lugar, una conexión magnética es mucho más precisa que la que se obtiene simplemente colocando el teléfono encima de una almohadilla de carga inalámbrica estándar. La carga inalámbrica es ineficiente, perdiendo hasta el 50% de su energía debido a una mala colocación y algunos factores ambientales. Con el posicionamiento óptimo de MagSafe, esa ineficiencia inalámbrica es más de un 30% de desperdicio en comparación con la carga con cable a través de Lightning. ¡Y es menos probable que te despiertes y descubras que tu teléfono no se cargó correctamente! Certificación MagSafe de Apple Apple certifica los accesorios MagSafe con su distintivo Made for iPhone (MFi). Esto garantiza que la carga de salida sea de 15W, en comparación con los cargadores Qi compatibles con MagSafe no certificados que suelen ser de solo 7.5W. Los cargadores MagSafe certificados también tienen una antena NFC de un solo cable que permite al iPhone identificar el dispositivo, un magnetómetro incorporado y una brújula para evitar interferencias mientras usas tu iPhone mientras se carga. No descartes los cargadores simplemente compatibles con MagSafe, ya que a menudo son de alta calidad y casi siempre más baratos. “Compatible con MagSafe” se utiliza ampliamente para referirse a cualquier accesorio que incluya un grupo de imanes. Fuera de los propios productos de Apple y un par del afamado fabricante de accesorios Belkin, no hay muchos cargadores MagSafe certificados por MFi para elegir de todos modos. Estas dos compañías tienen acaparado el mercado certificado, aunque Zens ofrece algunos productos de lujo disponibles en la Apple Store. Hemos evitado los muchos modelos baratos que se encuentran en línea y nos hemos centrado en las marcas premium, al tiempo que incluimos aquellos que ofrecen algo diferente. Si bien los cables de carga muy baratos deben evitarse, ya que pueden ser inseguros, la carga inalámbrica compatible es inherentemente más segura debido a la tecnología. Pero aún así, deberíamos mantenernos alejados de algo que parezca demasiado barato. Y, por supuesto, los modelos de iPhone 12/13/14/15 también funcionan con cargadores no magnéticos; echa un vistazo a nuestra selección de los mejores cargadores inalámbricos para iPhone. También tenemos una selección de las mejores baterías portátiles y bancos de energía MagSafe. Y para muchos de los cargadores MagSafe reseñados aquí, es probable que todavía necesites un cargador de pared para alimentarlos; aquí están nuestras recomendaciones de los mejores cargadores para iPhone. Cargadores magnéticos multi-dispositivo La forma más básica de cargador MagSafe o magnético es la simple almohadilla que se acopla al iPhone compatible. Algunas almohadillas cuentan con un brazo desplegable para que el iPhone se pueda colocar en posición vertical mientras se carga. También hay productos que pueden cargar un iPhone y otros dispositivos de Apple, como un Apple Watch o una funda de carga inalámbrica de AirPods, al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que la funda de los AirPods debe ser de la variedad inalámbrica y la funda original de los AirPods no tenía esta funcionalidad. La base de un cargador multi-dispositivo también podría usarse para cargar un segundo iPhone, pero en su mayoría no de forma magnética y a 5W en lugar de 7.5W o 15W. También puedes consultar nuestra selección de los mejores cargadores y soportes para Apple Watch. Cargador MagSafe de Apple: Cargador MagSafe simple si deseas comprar un producto Apple Pros: Cable corto, carga rápida. Precio Cons: Cuando se revise: CA$55 MagSafe: Carga certificada, 15W. Cable: 1m (3.3ft), cargador de pared: No incluido. Colores: Blanco El cargador MagSafe de Apple más obvio para comprar para tu iPhone de Apple, por supuesto, es el cargador MagSafe de Apple. Es el cargador que Apple hubiera incluido con el iPhone si aún hiciera esas cosas. Es un diseño minimalista como cabría esperar de Apple, se parece mucho al cargador del Apple Watch. También puedes usarlo para cargar tus AirPods. Su principal ventaja sobre la competencia no certificada es su carga de 15W. Sin embargo, sigue siendo la mitad de rápido que usar un cable Lightning. Y si te vas a molestar en conectar esto a un cargador USB-C, ¿por qué no usar un cable Lightning (iPhone 12/13/14) o USB-C (iPhone 15)? Puedes cargar rápidamente la batería de un iPhone al 50% en unos 30 minutos usando un cable, mientras que tarda alrededor de 50 minutos cargar de forma inalámbrica el iPhone de 0 a 50% incluso con los 15W de MagSafe. Y el cargador MagSafe de Apple no es perfecto. Es demasiado pequeño y ligero para mantenerse en el escritorio cuando levantas tu iPhone, por lo que es una mala base de carga inalámbrica. El cable de 1m es demasiado corto para cargar y usar tu iPhone cómodamente al mismo tiempo. No olvides que aún necesitarás un cargador de pared USB-C (se recomienda al menos 20W si quieres el potencial completo de 15W). Creemos que hay mejores alternativas MagSafe y compatibles con MagSafe. Cargador inalámbrico Belkin Boost Up Charge Pro con MagSafe: Mejor cargador MagSafe simple Pros: 15W (MagSafe), soporte, cable largo y resistente Cons: ¡Más caro que el cargador de Apple! MagSafe: Carga certificada, 15W. Cable: 2m (6.6ft), cargador de pared: No incluido. Colores: Negro, Blanco Disponible en dos colores predecibles, el Cargador Pad de Belkin MagSafe es tan rápido como el cargador de Apple y viene con un cable más largo y un práctico soporte emergente. El cable es el doble de largo que el de Apple, lo que facilita mucho el uso del teléfono mientras se carga. También es un cable trenzado de nylon más grueso con una práctica correa de cable de silicona integrada. Es más caro que el de Apple, lo cual es una sorpresa, por lo que estás pagando un extra por el cable premium más largo y el soporte, pero creemos que vale la pena si necesitas un cargador MagSafe certificado de 15W. Nuevamente, una conexión de cable recto será más rápida, pero nos gusta el soporte, que no obtienes con una conexión de cable estándar. Puedes comprar directamente de Belkin con un adaptador de corriente de 27W incluido o solo el cargador si ya tienes un cargador de pared para usar. Almohadilla magnética Anker PowerWave: Mejor cargador magnético económico MagSafe: Compatible. Carga de salida: 7.5W. Cable: 1.5m (5ft). Cargador de pared: No incluido. Colores: Blanco Otro cargador magnético básico, la almohadilla