Mejores cables de rayos para iPhone 2025

Los puertos Lightning eran una vez ubicuos en la gama de iPhone y iPad de Apple. Apple está cambiando a puertos USB-C para sus iPads y a partir de la familia iPhone 15, el puerto Lightning ahora se reemplaza por USB-C.

Pero para las versiones de iPhone 5 a 14, Lightning es el puerto para el que necesitas un cable.

Para iPhones y iPads más antiguos que utilizan el puerto Lightning, puedes comprar un cable que tenga un conector Lightning en un extremo y ya sea un conector USB-A de tamaño completo o el conector USB-C más pequeño y reversible en el otro extremo para enchufarlo a un cargador.

Si aún tienes un cargador con un puerto USB-A, considera actualizar a un cargador USB-C, ya que la carga rápida del iPhone solo funciona con un cargador USB-C. La mejor configuración para iPhones antes del iPhone 15 es un cargador USB-C y un cable USB-C a Lightning. Consulta nuestras pruebas de los mejores cargadores USB-C para iPhone.

Como la mayoría de los usuarios de Apple estarán de acuerdo, un cable de carga para el teléfono nunca es suficiente. Ya sea que se dañe por el desgaste, o se extravíe, se preste o se robe, puedes garantizar que nunca estará allí cuando lo necesites.

Los cables de terceros certificados por Apple son más caros que muchas alternativas en línea, pero te recomendamos encarecidamente que compres un cable certificado, porque las alternativas de terceros baratas tienen la desagradable costumbre de decidir de repente dejar de funcionar con tu dispositivo. Además, pueden ser peligrosas, aquí hay algunas buenas razones por las que no deberías comprar un cable Lightning barato.

Sin embargo, hay excepciones, por lo que algunos de los cables recomendados a continuación han sido probados por nosotros pero no tienen el sello de aprobación MFi. Estos están claramente marcados.

Si siempre estás comprando nuevos cables, es posible que también quieras considerar un cargador inalámbrico Qi o para iPhone 12/13/14/15 un cargador MagSafe, con muelles tradicionales, soportes y almohadillas, así como cargadores inalámbricos portátiles con baterías integradas ahora disponibles. Todos los iPhones de la generación actual admiten carga inalámbrica, pero ten en cuenta que este es un proceso más lento que la carga a través de un cable (dependiendo de tu cable y adaptador). Compra una versión MagSafe solo si tienes un iPhone 12, 13, 14 o 15.

Los usuarios de iPhone 15 y iPad USB-C deben ir a nuestra recopilación de los mejores cables de carga USB-C para iPhone.

Los mejores cables Lightning para iPhone y iPad en el 2025

Apple Lightning to USB-C Cable – Cable USB-C a Lightning de Apple

Pros

Fabricado por Apple

Carga rápida

Precio al momento de la revisión: £19

Tipo de USB: USB-C

Longitud: 1m o 2m

MFi: Certificado

Carga rápida: Sí

Para desbloquear la carga rápida en tu iPhone necesitas un cable USB-C a Lightning (y al menos un adaptador de 18W). La variante de Apple puede ser una de las más caras, pero también es la más confiable, proviene directamente de Apple. Dicho esto, los cables no trenzados de Apple tienen la reputación de deshilacharse y perder su color blanco prístino con el tiempo.

El cable estándar que se incluye con la mayoría de los productos de Apple es el cable de 1m, pero también está disponible a doble longitud (2m).

Apple Lightning to USB-A cable – Cable USB-A a Lightning propio del Apple

Pros

Asequible

Múltiples colores y longitudes

Precio al momento de la revisión: £19

Tipo de USB: USB-A

Longitud: 0.5m, 1m o 2m

MFi: Certificado

Carga rápida: No

No tan icónico como los auriculares blancos, pero blanco y útil no obstante, es posible que desees comprar tu cable Lightning directamente de Apple. Como cable USB-A, no admitirá la Carga rápida de Apple en el iPhone, pero sigue siendo bastante útil si tienes un cargador con el antiguo puerto USB-A rectangular. Aun así, te recomendamos que actualices a un cargador USB-C y un cable USB-C a Lightning.

Está disponible a la mitad o el doble de la longitud estándar de 1m (0.5m tiene el mismo precio; 2m es un poco más caro). De cualquier manera, sigue siendo caro en comparación con algunos cables Lightning de terceros.

Es importante tener en cuenta que estos cables blancos de Apple a menudo tienden a cambiar a un bonito tono de gris bastante rápido, dependiendo de tu uso.

Anker 331 USB-C to Lightning Cable – Mejor cable USB-C a Lightning económico

Pros

Súper resistente

Asequible

Carga rápida

Opciones de colores

Precio al momento de la revisión: £19.99

Tipo de USB: USB-C

Longitud: 1m o 2m

MFi: Certificado

Carga rápida: Sí

Anker es una de las marcas de accesorios de Apple más confiables y ofrece una amplia gama de cables USB a Lightning. El cable USB-C a Lightning de Anker 331, certificado por Apple y trenzado de nailon, es su oferta económica, pero sigue siendo más resistente que los cables de Apple y está disponible en una mayor variedad de longitudes (de 1m a 2m) y colores (negro, plateado, azul y rojo).

Anker afirma que el cable 331 puede soportar hasta 12,000 flexiones. El cable USB-C a Lightning Anker 762 aumenta esa cifra a 35,000 flexiones.

Recuerda que necesitas un cable USB-C a Lightning como este para la carga rápida en iPhones anteriores al iPhone 15.

Amazon Basics USB-C to Lightning Cable – Mejor cable básico USB-C a Lightning

Pros

Asequible

USB-C para carga rápida

Múltiples colores y longitudes

Precio al momento de la revisión: £9.99

Tipo de USB: USB-C

Longitud: 0.3m, 0.9m o 1.8m

MFi: Certificado

Carga rápida: Sí

Los productos de la gama AmazonBasics simplemente funcionan y son muy baratos además. Barato no significa malo sin embargo, el cable de 1.82m de Basics es barato y si puedes encontrar la variante más corta en stock, es aún más barato.

Amazon señala que funciona con ‘casi todos los estuches’, así que es posible que desees verificar dos veces, pero dudamos que este sea un problema para la mayoría de los accesorios.

Está disponible en múltiples opciones de color, incluyendo blanco, negro y rojo, en la mayoría de las regiones.

AmazonBasics Lightning cable – Mejor cable básico USB-A a Lightning

Pros

Asequible

Múltiples colores y longitudes

Precio al momento de la revisión: £9.99

Tipo de USB: USB-A

Longitud: 0.3m, 0.9m o 1.8m

MFi: Certificado

Carga rápida: No

Para cargadores más antiguos, este es un decente y asequible cable USB-A a Lightning disponible en varias longitudes y colores. Es USB-A por lo que no es una opción de Carga rápida como la versión USB-C.

Fonemax Retractable USB-C to Lightning Cable – Mejor cable Lightning retráctil

Pros

Sin enredos y ordenado

Asequible

Precio al momento de la revisión: £12

Tipo de USB: USB-C

Longitud: Se estira a 1.2m

MFi: No

Carga rápida: Sí

Si las largas y desordenadas serpientes de cable te molestan, entonces un cable Lightning retráctil te ahorrará enredos y será mucho más fácil de almacenar y transportar.

Este cable retráctil USB-C a Lightning no está certificado por Apple pero funcionó bien en nuestras pruebas, y no podemos encontrar un cable Lightning retráctil certificado a la venta en ningún lugar.

Es realmente beneficioso para mantener ordenado tu escritorio o cajón de cables. ¡Nos gustaría que todos nuestros cables fueran retráctiles!

StarTech.com USB to Lightning Coiled Cable – Mejor cable Lightning enrollado

Pros

Compacto y sin enredos

USB-C para carga rápida

Precio al momento de la revisión: £19.99

Tipo de USB: USB-C

Longitud: 0.5m o 1m

MFi: Certificado

Carga rápida: Sí

Otra forma de evitar los enredos de cables es un cable enrollado que ocupa menos espacio en tu escritorio o donde lo coloques.

Este cable Lightning enrollado de StarTech.com está disponible con USB-A o USB-C, pero USB-C a Lightning es mejor para la Carga rápida, y en longitudes de 50cm / 20in o 1m / 3ft.

El cable más corto se extiende a 50cm / 20in y se contrae a 32cm / 12.5in. La versión más larga se extiende a 1m / 3.3ft (1m) y se contrae a 38cm / 1.2ft.

