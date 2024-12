Mejores bancos de energía para portátiles para Apple MacBook 2025

Para muchos de nosotros, llevar un práctico banco de energía es algo común para recargar las baterías de nuestros iPhone durante un largo día lejos de un enchufe eléctrico, pero estos paquetes de baterías de bolsillo generalmente no son lo suficientemente potentes para mantener un MacBook desconectado y hambriento de energía en funcionamiento todo el día.

Hemos recopilado los mejores bancos de energía portátiles para computadoras portátiles con capacidades de batería lo suficientemente altas para recargar un MacBook de Apple en caso de que no puedas conectarlo a una toma de corriente durante un tiempo.

A pesar de que las nuevas computadoras portátiles presumen de una duración mejorada de la batería, es fácil que tu fiel MacBook pierda energía después de un día de intensas reuniones y presentaciones de PowerPoint. Nadie quiere ver la advertencia del Mac de “Tu batería se está agotando”, especialmente a la mitad de ver una serie descargada de Netflix en un vuelo de larga distancia.

Consideramos siete factores principales para recomendar bancos de energía para computadoras portátiles: capacidad de la batería, velocidad de carga, potencia total de salida, entrada de energía, puertos USB, portabilidad y seguridad.

Capacidad de la batería del banco de energía

Cuanto mayor sea la capacidad de la batería del banco de energía de la computadora portátil, más cargas podrá darle a tu MacBook.

Aunque casi todos los bancos de energía para computadoras portátiles dan su capacidad de batería en miliamperios-hora (mAh), es más instrucitvo saber la capacidad de la batería en vatios-hora (Wh), ya que los Wh proporcionan una estimación más precisa de la capacidad de energía de una batería para dispositivos con requisitos de potencia variables.

Una MacBook Air de 13 pulgadas tiene una capacidad de batería de alrededor de 50Wh. La batería de un MacBook Pro de 16 pulgadas está calificada en casi el doble de eso, cerca de 100Wh. Para averiguar el valor en Wh de tu MacBook, consulta nuestra lista de todas las capacidades de batería de los MacBooks.

En teoría, un banco de energía de 100Wh podría recargar la computadora portátil más pequeña dos veces y la más grande una vez. Aunque no es tan simple, ciertamente obtendrás más carga de un banco de energía con una calificación de Wh más alta.

Los vatios-hora también son la medida utilizada por las aerolíneas para determinar si puedes llevar el banco de energía contigo en un avión: consulta nuestra lista de los mejores bancos de energía para MacBook para conocer las regulaciones nacionales e internacionales en vuelo sobre bancos de energía permitidos y baterías.

Se requiere que los fabricantes marquen las baterías de iones de litio con la calificación de vatios-hora, pero a menudo no está claramente indicado en el empaque o en el propio banco de energía. Busca alguna escritura pequeña en un lado del paquete de la batería y eventualmente encontrarás la calificación de Wh. No te preocupes, lo hemos hecho por ti en nuestras recomendaciones a continuación. Puedes calcular el número de vatios-hora que proporciona tu batería si conoces el voltaje nominal de la batería (V) y la capacidad en amperios-hora (Ah), utilizando el siguiente cálculo: Ah x V = Wh.

Si solo conoces los miliamperios-hora de la batería (mAh), divide ese número por 1,000 para obtener los amperios-hora (Ah). Por ejemplo, 1200mAh dividido por 1,000 = 1.2Ah. Luego multiplica ese número por el voltaje del banco de energía.

Velocidad de carga de la batería a la computadora portátil

La velocidad a la que un banco de energía puede cargar tu computadora portátil es importante, especialmente si estás cargando la MacBook mientras la usas.

Al igual que cualquier cargador USB-C, busca la potencia en la que el banco de energía puede suministrar energía. Una computadora portátil pequeña puede requerir tal vez solo 40W para mantenerla encendida. Una MacBook más grande podría requerir 65W o 100W. Una MacBook Pro de 16 pulgadas puede cargarse rápidamente a 140W.

En términos técnicos, los cargadores y los bancos de energía tienen una calificación de USB PD (Power Delivery). PD 3.0 tiene una salida máxima de energía de 100W. PD 3.1 (útil para el MacBook Pro de 16 pulgadas) puede generar hasta 140W. La calificación PD se asigna a cada puerto USB (consulte a continuación).

Esa MacBook de gama alta puede cargarse a 100W, pero llevará más tiempo cargarse. Si usas un cargador o banco de energía de mucha menos potencia, tu MacBook podría no llenarse tan rápido porque la batería de la computadora portátil está siendo utilizada por tus aplicaciones.

Es por eso que no hemos considerado ningún banco de energía para portátiles calificado por debajo de 65W y hacemos recomendaciones para cada banco de energía que hemos probado según el modelo de MacBook al que es mejor adecuado.

Es aceptable usar un cargador o banco de energía de 140W PD 3.1 en una computadora portátil más pequeña, no sucederá nada anormal ya que la potencia de salida está regulada por la computadora portátil que se está alimentando. De hecho, puedes cargar con seguridad la funda de tus AirPods con un cargador de 140W aunque no requerirá más de 5W.

Salida de energía total

Un banco de energía con múltiples puertos también tendrá una salida total máxima, que es la cantidad de energía que todos los puertos pueden proporcionar al mismo tiempo cuando cada uno está conectado a un dispositivo diferente.

Un banco de energía puede tener dos puertos cada uno calificados en 100W, pero si la salida de energía total es de 100W, esa energía se compartirá entre los puertos. Busca una salida de energía total que permita al banco de energía cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo a máxima velocidad.

Entrada de energía

La entrada de energía es la potencia con la que el banco de energía en sí puede cargarse a través de un cargador USB-C. Nuevamente, cuantos más vatios, más rápida será la carga hasta la capacidad total del banco de energía.

Puertos USB

Un banco de energía necesita al menos un puerto USB para transportar la energía desde sí mismo al dispositivo que se está cargando. Los puertos USB de hoy vienen en dos variedades básicas: el antiguo USB-A rectangular y el moderno USB-C reversible.

Obtendrás la carga más rápida usando el USB-C en el extremo del banco de energía. En el extremo de la MacBook, el extremo USB-C del cable se conectará al puerto Thunderbolt de la MacBook, que es idéntico a USB-C en aspecto y operación básica. Thunderbolt es compatible con USB-C.

Busca bancos de energía con múltiples puertos USB para que puedas cargar más de un dispositivo a la vez: más de una computadora portátil, o una computadora portátil más un teléfono o dos, o tu carcasa de AirPods y Apple Watch. Un puerto USB-A podría ser útil si necesitas cargar un dispositivo cuyo cargador utilice el estándar antiguo; por ejemplo, un Fitbit.

Potencia vs portabilidad

Existen bancos de energía gigantes, generalmente llamados estaciones de energía portátiles, que pueden mantener a una familia funcionando todo el fin de semana, pero son demasiado grandes para llevar en tus viajes. Nuestro sitio hermano PCWorld.com ha probado los mejores de estas estaciones de energía portátiles mucho más grandes.

Por regla general, cuanto mayor sea la capacidad de la batería, más grande y pesado será el banco de energía. Hemos incluido el tamaño y el peso para que puedas determinar si cada banco de energía se adapta a tus necesidades de viaje. Algunos bancos de energía para computadoras portátiles están diseñados para durar en la naturaleza y tendrán cubiertas más resistentes clasificadas IP; sigue leyendo para conocer nuestras reseñas a continuación.

Existen bancos de energía mucho más pequeños, más ligeros y más portátiles para teléfonos: consulta nuestras recomendaciones de los mejores bancos de energía para iPhone. Puedes usar algunos de estos para recargar una computadora portátil, pero recomendamos los bancos de energía probados y revisados aquí para obtener los mejores resultados al cargar una computadora portátil.

Seguridad del banco de energía

Las baterías pueden representar un riesgo de incendio en ciertas circunstancias, como el sobrecalentamiento rápido (un proceso llamado fuga térmica), la sobrecarga y la exposición a altas temperaturas.

Por lo tanto, recomendamos solo bancos de energía de fabricantes confiables y de primera calidad con un largo historial de producción de productos seguros y de alta calidad. Encontrarás bancos de energía más baratos, pero creemos que la seguridad del dispositivo que estás cargando, tu hogar u oficina, más tu bolso si lo llevas contigo, son primordiales.

Si deseas llevar tu banco de energía en un avión, también existen regulaciones que cumplir, ¡o lo dejarás en el mostrador de seguridad! Consulta a continuación el cuadro de nuestros bancos de energía para computadoras portátiles favoritos para conocer las normativas internacionales sobre bancos de energía y baterías permitidos en vuelo.

¿Cuál es el mejor banco de energía para tu MacBook en 2025?

Hemos indicado qué modelos de MacBook creemos que son más adecuados para cada banco de energía, pero eso no significa que no puedas emparejar cualquiera con diferentes MacBooks. La MacBook Pro de 16 pulgadas puede cargarse rápidamente a 140W (usando el cable USB-C a MagSafe 3 de Apple), por lo que los propietarios de ese modelo deben buscar un banco de energía PD 3.1. Pero incluso una MacBook Air de 13 pulgadas funcionará bien con los bancos de energía de alta capacidad. Es posible que no se carguen más rápido, pero se recargarán más veces si eliges un paquete de baterías de alta capacidad.

Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W) – El mejor banco de energía para MacBook en general

Pros

Gran capacidad de la batería

Potencia de carga de 140W (PD 3.1)

Entrada de 170W

Salida total de 250W

3 puertos potentes

Aplicación dedicada

Precio al momento de la revisión:

179,99 ₤

Capacidad de la batería: 99,56Wh

Potencia de salida más rápida: 140W

Potencia total de salida: 250W

Entrada de energía: 170W

Puertos USB: 2x USB-C (140W PD 3.1); 1x USB-A (65W PD 3.0).

Dimensiones: 6,4 x 2,2 x 2 pulgadas (16,2 x 5,7 x 5 cm)

Peso: 23,3 oz (659 g)

Compatible con aviones: Sí

El Anker Prime 27650mAh Power Bank es uno de los bancos de energía para portátiles más potentes que puedes combinar con tu MacBook. Es una gran opción para el MacBook Pro de 16 pulgadas de gama alta, que tiene una batería calificada en vatios-horas (99,6WH) similar a la de este banco de energía (99,56Wh).

Conecta el cable USB-C a MagSafe 3 de Apple al banco de energía y podrás utilizar uno de los puertos PD 3.1 de 140W para cargar rápidamente el Pro de 16 pulgadas. Aunque el banco de energía se envía con un cable capaz de 140W, Apple solo permite la carga rápida usando su cable de carga propietario.

Anker afirma que puedes cargar rápidamente ese MacBook Pro de gama alta hasta un 50% en 28 minutos. Un iPhone 14 podría cargarse cuatro veces y media utilizando toda la capacidad de la batería del banco de energía.

En nuestras pruebas, cargamos un MacBook Pro M2 de 14 pulgadas a plena potencia con un poco de energía de la batería restante en el paquete.

Hay tres puertos USB. Cada uno de los dos puertos USB-C puede utilizarse para una potencia de hasta 140W. Si bien tiene una salida total máxima de 250W, no puedes cargar rápidamente dos MacBook Pro de 16 pulgadas al mismo tiempo; al usar los dos puertos USB-C al mismo tiempo, uno funciona a 140W y el otro a 100W, lo cual sigue siendo lo suficientemente potente para cargar rápidamente una computadora portátil y al mismo tiempo cargar otra. Al utilizar los tres puertos, un USB-C tendrá un potencial de 140W, el otro USB-C puede cargar hasta 92W y el puerto USB-A a 18W, lo cual es suficiente para cargar rápidamente un iPhone.

Puedes recargar el banco de energía en menos de 40 minutos utilizando los dos puertos USB-C al mismo tiempo a una impresionante velocidad de 170W, más rápido que cualquier otro banco de energía para portátiles que hayamos probado.

Se trata de un banco de energía sofisticado con algunos trucos propios. P