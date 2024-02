Mejores auriculares inalámbricos para iPhone 2024

Los auriculares inalámbricos son básicamente el estándar ahora, con Bluetooth siendo conveniente y la diferencia de calidad de sonido en comparación con los alámbricos que no es tan notable para las personas comunes (sabemos que los audiófilos sí lo notan). El mercado es enorme, pero estos son los mejores auriculares inalámbricos que hemos probado para iPhone, iPad, Apple Watch y Macs. Si quieres una conexión por cable, algunos de estos también la ofrecen además de Bluetooth, pero también tenemos una recopilación de los mejores auriculares con cable y una comparación de los auriculares over-ear. Echa un vistazo a nuestra comparación de AirPods Max vs otros auriculares over-ear. Mejores auriculares y earbuds para iPhone 1. Sennheiser Momentum True Wireless 3 Pros Gran calidad de sonido Diseño compacto, con un ajuste cómodo Buena duración de la batería Cancelación de ruido eficaz Contras El diseño de forma almendra puede no gustar a todos Aplicación complicada Los auriculares de Sennheiser siempre suenan genial, pero tienden a ser un poco voluminosos, lo que a veces dificulta conseguir un buen ajuste. Sin embargo, sus últimos auriculares Momentum True Wireless 3 (TW3) tienen un diseño más compacto y cómodo que sus predecesores, manteniendo una excelente calidad de sonido y características de cancelación de ruido por un competitivo precio de $279.95/£229.99. Es bueno ver que no todas las compañías copian el diseño de los AirPods de Apple, y los auriculares TW3 tienen una forma de almendra distintiva que te permite girar las piezas en tu oído para obtener un buen ajuste. Algunas personas pueden no gustar esto, pero definitivamente encontré que las piezas se ajustaban mejor que los AirPods, y también se proporcionan tres juegos de almohadillas para los oídos en diferentes tamaños. Las piezas están clasificadas como IPX4 para resistencia al agua, por lo que podrán resistir algo de lluvia cuando salgas a correr. También nos gusta la cubierta de tela en el resistente estuche de carga. La calidad del sonido es excelente, con el TW3 compatible tanto con el códec AAC de Apple como con aptX Adaptive para dispositivos Android. El TW3 presume una frecuencia de respuesta de 5Hz – 21KHz, y esos 5Hz de baja frecuencia funcionan de maravilla en “You Should See Me In A Crown” de Billie Eilish, donde el pulso grave del bajo suena realmente profundo y amenazante. El TW3 también es un poco más ruidoso que muchos de sus rivales, por lo que será una buena elección si quieres escuchar música alta durante tus sesiones de entrenamiento. Sin embargo, no todo es una sobrecarga de graves. El TW3 muestra un toque realmente delicado en “Spiegel Im Spiegel” de Arvo Pärt, ya que la lenta y melancólica melodía de violín permanece ligeramente en el aire. La delicada melodía de Pärt también sirve como una buena prueba de las características de cancelación de ruido del TW3, que hacen un impresionante trabajo al bloquear el ruido de fondo para que pueda sumergirte en el humor melancólico de la pista en una tarde lluviosa de verano. Y, para rematar, el TW3 también brinda una buena duración de la batería, durando siete horas con una sola carga, o 6.5 horas cuando se utiliza la cancelación de ruido, mientras que el estuche de carga te permite recargar completamente tres veces más durante un largo viaje. 2. Bose QuietComfort Ultra Earbuds Pros Excelente calidad de sonido Impresionante cancelación de ruido Aplicación útil Contras Costoso El estuche inalámbrico cuesta extra El audio espacial podría mejorarse No son los earbuds más económicos, pero la gama QuietComfort de Bose ha sido líder en el mercado durante mucho tiempo gracias a su combinación de sonido de alta calidad y una cancelación de ruido impresionantemente efectiva. El recientemente lanzado QC Ultra continúa esa tendencia, pero introduce un diseño mejorado y un nuevo modo inmersivo para audio espacial. El diseño del Ultra es un poco más elegante y estilizado que los modelos anteriores, con un elegante acabado metálico disponible en negro o Smoke White. Bose también ha modificado la forma en que sus bandas de estabilidad de goma se ajustan en cada auricular, lo que ayuda a que se ajusten más seguramente en tu oreja. Obtienes tres juegos de bandas de estabilidad y tres juegos de almohadillas de goma en diferentes tamaños, por lo que la combinación de las diferentes bandas y almohadillas debería permitir que la mayoría de la gente obtenga un buen ajuste. La aplicación de Bose también incluye una opción de prueba de sellado que puede verificar la forma en que los auriculares están ajustados y brindar consejos para obtener un buen ajuste. La calidad del sonido es tan buena como siempre, con el Ultra capturando el agudo y brillante sonido del choque de platillo que da inicio a “Rapture” de Blondie. El bajo de la guitarra va rebotando como un cachorro juguetón, y hay un brillante sonido de guitarra rítmica, pero el Ultra tiene un oído agudo y también destaca el tranquilo riff de guitarra que se oculta más atrás en la mezcla. El audio inmersivo no es del todo convincente, pero agrega un poco de reverb adicional y ambiente espacial a pistas más atmosféricas como “Cut” de Low. Y, por supuesto, la cancelación de ruido de Bose sigue liderando. Apaga el profundo murmullo del ruido de motor de las aeronaves de manera tan efectiva que tengo que verificar los ajustes en mi iMac de oficina para asegurarme de que el archivo de audio siga reproduciéndose. Las frecuencias más altas en nuestra prueba de ruido del aeropuerto son más desafiantes para la mayoría de los auriculares, pero el Ultra también funciona bien aquí, dejando solo un ligero murmullo de sonido que permanece lejos en segundo plano. La duración de la batería es de alrededor de seis horas cuando se utiliza la cancelación de ruido, pero el audio espacial reduce eso a solo cuatro horas. El estuche de carga proporciona tres cargas adicionales, aunque nuestra única queja real es que el estuche estándar USB-C no ofrece carga inalámbrica, por lo que tendrás que pagar $49/£49.95 adicionales por el estuche inalámbrico opcional. 3. Apple AirPods Pro 2nda generación Pros Calidad de audio fantástica Excelente cancelación de ruido Modo de transparencia a la vanguardia La nueva funda de carga ofrece Una mejor duración de la batería Contras Todavía se pueden comprar earbuds inalámbricos que suenan mejor No LE Audio, lossless, o hi-res audio Los controles en los tallos todavía son una mala idea Hay algunos cambios externos menores para los AirPods Pro de segunda generación, pero la mayoría de los cambios están en el interior. El modelo de 2022 viene con cuatro juegos de almohadillas para los oídos, agregando un tamaño extra pequeño (XS) a la mezcla: los AirPods Pro originales solo venían con tres almohadillas. Encontramos que las almohadillas extra pequeñas son más cómodas, tu experiencia puede ser diferente. La funda de carga ahora viene con un pequeño lazo de metal para colgarla, aunque Apple en realidad no vende un cordón. Hay orificios de altavoz en la base del estuche que pueden hacer un sonido si pierdes los AirPods mientras están en su estuche. Los AirPods Pro originales no tenían una forma fácil de controlar el volumen, por lo que el hecho de que el modelo de segunda generación agrega la capacidad de detectar deslizamientos hacia arriba y hacia abajo en la pequeña área plana del tallo es útil. Un deslizamiento hacia arriba o hacia abajo cambia el volumen. En cuanto a lo que hay dentro, el chip H2 en los AirPods Pro de 2022 permite la Transparencia Adaptativa, que es una mejora del modo de transparencia en el modelo original. Como resultado de este modo, puedes elegir escuchar cosas que podrías necesitar escuchar en tu entorno, pero no serás ensordecedor por ellas. En nuestras pruebas, los AirPods Pro 2 bloquearon más sonido exterior que los originales. Nos impresionó lo mucho mejor que suenan los nuevos AirPods Pro de segunda generación en comparación con la primera generación. La claridad y nitidez están mejoradas y la respuesta de bajos es vastamente mejorada. El puente de “Intergalactic” de Beastie Boys a las 2:30 fue simplemente demasiado para los antiguos AirPods Pro, pero el nuevo modelo no tuvo problemas para seguir el ritmo. La duración de la batería es más larga que para los AirPods Pro originales y ahora puedes utilizar tu cargador de Apple Watch además de cargarlo a través de Lightning y otros métodos de carga inalámbrica. Al igual que con los iPhone 14 y los Apple Watches de 2022, se admite Bluetooth 5.3, sin embargo, no parece que se esté utilizando para nada en particular en este momento. Quizás una actualización de software traerá nuevas funciones en el futuro. Al igual que los originales, los AirPods Pro 2 ofrecen Spatial Audio con seguimiento de cabeza, Conversation Boost para amplificar el habla en la dirección a la que miras, emparejamiento con un toque, compartir audio con otro par de AirPods (o Beats), cambio rápido a otros dispositivos Apple en los que haya iniciado sesión tu ID de Apple, y activación de Siri manos libres. 4. Beats Studio Buds+ Pros Divertido diseño transparente (otros colores disponibles) Mejora en ANC y calidad de sonido Buena duración de la batería Bien …MÁS INFORMACIÓN