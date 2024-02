Mejores auriculares con cable para iPhone y iPad

Desde 2020, ha dejado de incluir un conjunto de EarPods en la caja con los nuevos iPhones, lo que deja a los usuarios del iPhone a buscar sus propios auriculares. Ahora que el puerto del iPhone es USB-3, hay un mundo completamente nuevo de auriculares con cable disponibles para iPhones. Si tienes un dispositivo de la generación iPhone 15, o un iPad Air, iPad Pro, iPad mini o iPad de décima generación recientemente comprado, entonces en la base de tu dispositivo hay un puerto UBC-C, en lugar del puerto Lightning de Apple. Esta es una buena noticia si estás buscando un par de auriculares con conexión por cable porque ahora no necesitas un adaptador para usar auriculares USB-C. Hay varios beneficios al usar auriculares USB-C. Las conexiones con cable (generalmente) ofrecen una mejor calidad de audio porque el audio no necesita ser comprimido tanto como con la conexión inalámbrica, por lo que es posible tener un audio casi sin pérdidas. Sin embargo, aún así, debes esperar que los auriculares inalámbricos costosos y de alta calidad suenen mejor que un par de auriculares USB-C baratos. Solo puedes obtener una reproducción verdaderamente sin pérdidas con una conexión por cable. El único problema real es que la mayoría de los streamers comprimen la música, por lo que aunque tus auriculares sean capaces de producir audio de alta calidad, los archivos de audio pueden no ser de alta calidad. Otros beneficios de los auriculares USB-C incluyen una carga más rápida y la capacidad de reproducir audio y cargar al mismo tiempo. Obtienen su potencia del dispositivo, por lo que no tienes que cargarlos por separado y no tienes que preocuparte por que se queden sin batería (a menos que tu iPhone o iPad sí lo haga). Sin embargo, no podrás cargar tu iPhone al mismo tiempo (a menos que lo cargues de forma inalámbrica). Algunos auriculares tienen un DAC a bordo que convierte la señal a digital y puede habilitar la reproducción de alta resolución. Sin embargo, no todos los DAC son iguales. Otros beneficios incluyen el hecho de que los auriculares están conectados por un cable, por lo que es menos probable que pierdas uno. Sin embargo, hay desventajas. A algunas personas les gusta más lo inalámbrico porque puedes obtener ruido de cable cuando el cable roza tu ropa. Otra cosa es que los auriculares con cable no suelen ofrecer cancelación de ruido activa. Si deseas utilizar auriculares inalámbricos con tu iPhone, tenemos una historia separada, y a lo mejor también te gustaría nuestra comparación de los AirPods Max vs otros auriculares over-ear. Los auriculares que tienen USB-C deberían funcionar con las Mac que también tienen USB-C, aunque la mayoría de las Mac todavía tienen un zócalo de auriculares estándar de 3,5mm que funcionará con auriculares convencionales. Algo a tener en cuenta es que algunos auriculares usan un conector USB-C para la carga, pero quizás no te permitan reproducir audio a través de un cable USB-C, así que verifica eso antes de comprar unos auriculares nuevos. Los iPhones antiguos y el iPad estándar de 10,2 pulgadas tienen un puerto Lightning. Hay un pequeño número de fabricantes que todavía hacen auriculares con conector Lightning, que están diseñados específicamente para su uso con el iPhone. Sin embargo, ahora que la Unión Europea ha obligado a Apple a pasar a USB-C para cargar iPhones, es probable que haya disponibles pocos auriculares con alimentación Lightning en el futuro. Hay otra opción también. Aún puedes usar auriculares tradicionales que tienen un conector de audio estándar de 3,5mm con un iPhone o un iPad, aunque necesitarás un adaptador o cable adecuado que tenga un conector de 3,5mm para los auriculares y un conector Lightning o USB-C para tus dispositivos de Apple. Apple vende adaptadores de zócalo de auriculares de 3,5mm con conectores Lightning por $9/£9 y USB-C por $9/£9. Otras compañías también venden adaptadores, principalmente Belkin, con sus adaptadores Rockstar o Connect Lightning to 3.5mm (39,99 dólares en Amazon US o 29 libras en Amazon UK), que proporcionan múltiples puertos y conectores para que puedas cargar tu iPhone o iPad y escuchar música al mismo tiempo. Aquí te mostramos aún más opciones de adaptadores: Mejores adaptadores de auriculares Lightning para iPhone. Mejores auriculares con USB-C y Lightning 1. Sennheiser Accentum Pros Buen valor por el dinero Impresionante duración de la batería Modo inalámbrico y con cable Contras Sin estuche de transporte Sin cable USB-C Conectividad: Inalámbrica o USB-C Sennheiser es conocido por sus auriculares de alta gama como sus Momentum 3 Wireless, pero recientemente lanzó un modelo mucho más asequible llamado el Accentum. Con un precio de solo £159,99/$179,95, la sólida calidad de sonido del Accentum y su impresionante duración de la batería lo convierten en una gran alternativa a rivales más caros como el Beats Studio Pro (o el excesivamente caro AirPods Max). Disponible en negro o blanco, el Accentum es un juego de auriculares over-ear ligero y cómodo, con un peso de 222g y almohadillas gruesamente acolchadas y una diadema para largas sesiones de escucha. El diseño de plástico ligero podría ser un poco más resistente, pero el Accentum debería ser lo suficientemente resistente para soportar algunos golpes en una mochila cuando estás en movimiento (aunque una señal de reducción de costos es que no hay un estuche de transporte incluido). El Accentum ofrece Bluetooth 5.2 para audio inalámbrico, con soporte para el códec AAC para dispositivos de Apple y aptX HD para el lado de Android. También hay un conector USB-C en el auricular derecho, que se puede utilizar tanto para la carga como para conexiones de audio con cable cuando sea necesario, aunque, curiosamente, el cable en la caja es USB-C-a-USB-A, por lo que necesitarás proporcionar tu propio cable USB-C o un adaptador para Macs o iPads que solo tengan USB-C. La calidad del sonido es muy buena en ambos modos. El Accentum se adentra profundamente en el riff de bajo ondulado en la canción clásica glam de Sweet, Ballroom Blitz, con un fuerte golpe en la batería. Tiene un tono cálido y suave en la voz de Brian Connolly que suena muy bien. Las características de cancelación de ruido son algo cambiantes, sin embargo. El Accentum maneja eficazmente los sonidos de baja frecuencia, como el zumbido de un motor de avión, pero es menos exitoso en bloquear las voces y las frecuencias más altas. Y, de manera algo extraña, no tienes la opción de apagar la cancelación de ruido por completo; solo puedes alternar entre la cancelación de ruido completa o el modo ‘transparente’ que deja pasar algo de ruido de fondo cuando necesitas escuchar lo que está sucediendo a tu alrededor. Sin embargo, el punto de inflexión para muchos será la duración de la batería de 50 horas del Accentum, que es excelente para unos auriculares en este rango de precio y supera por mucho a la mayoría de sus rivales. 2. 1More Penta Driver P50 Pros Excelente relación calidad-precio Excelente calidad de sonido Buen conjunto de accesorios Contras Sin Bluetooth ni cancelación de ruido Los cables pueden ser un poco engorrosos Solo aislamiento pasivo del ruido Conectividad: USB-C o 3,5mm 1More ha sido durante mucho tiempo un defensor de los auriculares con cable, y fue una de las pocas compañías que continuó produciendo modelos con un conector Lightning mucho después de que la mayoría de sus rivales hubieran cambiado a Bluetooth en su lugar. Sus últimos auriculares, llamados Penta Driver P50, son realmente una reliquia del pasado, ya que vuelven a usar un conector analógico de 3,5mm tradicional, e incluso tienen controles en línea para pausar/reproducir y ajustar el volumen también. Sin embargo, 1More también incluye un adaptador USB-C, por lo que puedes usar el P50 con Macs, iPads y iPhones que tienen USB-C (también puedes usarlos con dispositivos Lightning, aunque tendrás que comprar tu propio adaptador Lightning). Los auriculares con cable están diseñados para engancharse sobre tus oídos, lo cual ayuda a mantenerlos seguros en su lugar incluso cuando estás corriendo o haciendo ejercicio. No hay menos de cinco juegos de tapones de silicona en diferentes tamaños, e incluso tres juegos de tapones de espuma (que prefiero mucho para un ajuste firme y para bloquear el ruido de fondo), junto con un práctico estuche para llevar. Con un precio de $169,99/£169,99, el P50 es una gran relación calidad-precio. Diseñados principalmente para audiófilos exigentes, los auriculares logran incluir cinco unidades de control separadas en cada auricular, en comparación con solo una para la mayoría de los auriculares de este rango de precio, y tienen certificación de audio de alta resolución para que puedan manejar los formatos de audio de mayor calidad disponibles en Apple Music y otros servicios de transmisión. Y, como podrías esperar, el diseño de penta-controladores suena genial. Se lanza en la reedición de 2018 del clásico glam de Sweet, Ballroom Blitz con un golpe firme y nítido en la batería. Hay un tono cálido y suave en la voz de Brian Connolly que suena muy bien.