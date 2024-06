Mejores aplicaciones para la edición de fotos en iPad

Adobe Lightroom para móviles

Adobe ofrece dos versiones de Lightroom en Mac: Adobe Photoshop Lightroom y Adobe Lightroom Classic. Lightroom Classic es una herramienta completa de gestión y edición de fotos con las mejores características de edición de Adobe.

Por otro lado, Adobe Lightroom se centra en un flujo de trabajo más móvil, y su conjunto de herramientas en Mac y iPad es más limitado. Aun así, ofrece más herramientas que la mayoría de editores de imágenes en el iPad y se sincroniza instantáneamente con la versión de escritorio.

La versión más reciente de Lightroom para móviles tiene nuevas herramientas de IA como Generative Remove, que elimina objetos y los reemplaza con imágenes generadas por IA que se integran perfectamente en la foto.

La IA también se utiliza para mejorar imágenes y crear desenfoque de fondo, perfecto para imágenes de dispositivos móviles, donde los fondos a menudo están en detalle nítido.

Una gran herramienta para creadores de redes sociales, Lightroom permite a los usuarios móviles exportar videos de reproducción de una sesión de edición. Los fotógrafos pueden publicarlos en sus redes sociales como tutoriales o demostraciones de sus técnicas de edición.

Lightroom para móviles es gratuito pero limitado en funciones profesionales hasta que se desbloquean con una suscripción a Adobe Creative Cloud, disponible en el sitio web de Adobe.

Lightroom Mobile está disponible en iPhone y iPad y se vende en la App Store. Las tarifas y costos de suscripción varían.

Adobe Photoshop para iPad

Adobe Photoshop para iPad es una poderosa herramienta de edición de imágenes móviles y una adición fantástica al ecosistema del iPad. Se sincroniza con Adobe Creative Cloud para una edición persistente en todos los dispositivos, pero sigue funcionando como un editor capaz independiente.

Photoshop para iPad tiene una interfaz similar a la versión de escritorio pero adaptada para el iPad. Tiene barras de herramientas y capas y una selección de las herramientas de edición de imágenes más comunes.

A pesar de la interfaz simplificada, al igual que la versión de escritorio, las características poderosas se encuentran en cada herramienta. Además de las herramientas típicas, hay accesos directos táctiles para acceder a capas, explorar opciones de herramientas e incluso ejecutar accesos directos.

Cabe destacar que Photoshop Express, también disponible en móvil, es completamente diferente y es una mala elección para la edición de fotos.

Adobe Photoshop para iPad es gratuito para usuarios con un plan que incluye Adobe Photoshop para Mac o Windows, y se puede encontrar en la App Store. Como era de esperar, las tarifas y costos de suscripción varían.

Apple Photos

Para muchos usuarios, el mejor editor de fotos para iPad podría ser la solución incorporada, Apple Photos.

Gracias a la conexión con iCloud, Photos en el iPad tiene acceso a toda la biblioteca de fotos de un usuario, lo que permite la edición de fotos de cualquier imagen tomada en un iPhone o iPad o importada a Photos desde una cámara.

Photos no es el editor de imágenes más robusto; su funcionalidad está dedicada al almacenamiento y compartición de imágenes. Aun así, una sorprendentemente potente selección de herramientas está disponible con un toque en el botón de Edición.

Los usuarios pueden probar ajustes con un solo clic con la herramienta de Auto o elegir entre 17 herramientas, como contraste, saturación, nitidez y reducción de ruido. Photos tiene una selección de filtros, aunque no es tan completa como muchas herramientas diseñadas para compartir en redes sociales.

Incluso es posible dibujar anotaciones o efectos en tus imágenes con las herramientas de Markup integradas.

Lo mejor de Apple Photos es que está integrado en tu iPad y la compartición instantánea entre dispositivos que eso conlleva. Ajusta una imagen en el iPad; esa edición está disponible en el Mac a través de la sincronización de iCloud.

Incluso hay la posibilidad de ver y compartir imágenes en máquinas Windows gracias a Fotos de iCloud, una de las pocas aplicaciones de Windows de Apple.

Photos para iPad se instala por defecto junto con otras aplicaciones principales de Apple.

Capture One Mobile

Capture One Pro es una herramienta de gestión y edición fotográfica inmensamente poderosa. Compite directamente contra Adobe Lightroom Classic, la versión “tradicional” de Lightroom de Adobe, pero es mucho más poderosa que Lightroom.

Capture One Mobile puede utilizarse como una herramienta de edición independiente pero ofrece extensas herramientas de tethering para transferir imágenes de una sesión a Capture One Pro. Los usuarios incluso pueden controlar directamente muchas marcas de cámaras para importar instantáneamente al dispositivo de escritorio.

Esta funcionalidad de tethering es similar a las características Multicam añadidas a Final Cut Pro para iPad 2. Las imágenes capturadas en la aplicación móvil pueden integrarse perfectamente en Capture One Pro, eliminando la necesidad de un lector de tarjetas para transferir imágenes.

Los usuarios pueden aplicar Ediciones Rápidas a las imágenes importadas y ajustarlas por lotes. También hay más de una docena de herramientas disponibles para ajustar una imagen. Los usuarios de Capture One Pro también pueden transferir imágenes usando el servicio en la nube, Airdrop o mediante una conexión directa a una cámara.

Capture One Mobile está disponible con varios planes de suscripción que incluyen actualizaciones para el período de suscripción y también está disponible como compra de la versión actual que nunca expira pero no tiene acceso a nuevas versiones completas del programa.

Affinity Photo para iPad

Affinity Photo es un querido editor de fotos en Mac (y Windows) y un competidor genuino de Photoshop para el usuario promedio. Affinity prescinde del modelo de suscripción y tiene un modelo de compra única que equivale a alrededor de tres meses del plan de suscripción de Photoshop de Adobe.

Serif, la empresa detrás de Affinity, fue adquirida recientemente por Canva, una potencia en diseño en línea. En mi cobertura de esa fusión, señalé cómo las aplicaciones combinadas podrían ser una fuerza dominante en el mercado del diseño.

No es necesario comprar la versión de escritorio para usar Affinity Photo para iPad. Se puede comprar sin una suscripción y cuesta menos de $20, pero está incluido en el paquete de las tres herramientas creativas de la empresa.

Affinity Photo para iPad está diseñado en torno a la interfaz del iPad. Todos los controles han sido diseñados para el uso táctil, un Menú Rápido proporciona acceso a una selección programable de herramientas y una vista compacta ofrece más espacio para el arte y menos para la interfaz.

Tiene potentes herramientas de edición, la capacidad de importar archivos PSD de Photoshop (incluidos Objetos Inteligentes), crear panoramas, crear máscaras de imagen, trabajar con capas infinitas y más.

Affinity Photo para iPad funciona en iPads más antiguos, aunque Serif recomienda un iPad M1 o posterior para el mejor rendimiento. Incluso sin un iPad M1, Affinity Photo para iPad ofrece una impresionante variedad de herramientas a un precio justo.

Darkroom

Darkroom se presenta como “El editor de fotos y videos más fácil y potente”, lo cual es difícil de verificar objetivamente. Sin embargo, la herramienta ha recibido un premio Apple Design Award, el premio Best of the App Store y ha sido tanto la App del Día como la Elección del Editor.

Darkroom tiene versiones de escritorio, iPad y iPhone, cada una con una interfaz unificada. Cambiar entre plataformas es fácil. La aplicación es elegante, lo que significa que está libre de elementos de interfaz de usuario distractores y permite un potencial sin ser excesivamente compleja.

Los preajustes de un clic mejoran rápidamente las imágenes, pero las ediciones poderosas están a solo un rápido viaje a la barra lateral.

Dado que Darkroom es un editor de fotos y videos, obtienes dos herramientas diferentes, ahorrando tiempo y dinero al tener dos aplicaciones diferentes para cada tipo de medio.

Darkroom es gratuito para usar, pero una suscripción a Darkroom+ desbloquea las funciones poderosas de la aplicación. Las suscripciones están disponibles por $33 al año, pero Darkroom+ también se puede comprar por una tarifa única de $75 que es válida de por vida para la aplicación.

¿Qué editor de fotos para iPad elegir?

Los usuarios de aplicaciones de fotos de escritorio con una versión para iPad deben instalar las versiones de iPad, ya que proporcionan una experiencia de edición de fotos unificada. Instalar la versión móvil es una obviedad si tienes una suscripción a un paquete creativo como el de Adobe.

Debería haber una elección perfecta con tantos excelentes editores de fotos disponibles. ¿Por qué limitarse? Cada aplicación de fotos para iPad tiene un caso de uso ligeramente diferente, y por eso muchos fotógrafos tienen una colección completa de aplicaciones de edición de fotos.