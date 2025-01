Mejores aplicaciones en el App Store

La noche pasada, envié un tweet/hilo antes de irme a dormir y me desperté con un montón de respuestas que pensé que valía la pena detallar aquí (en lugar de tener que responder a todos con lo mismo en cuatro redes diferentes – alguien por favor ponga fin a esta locura). Así que noté que la cima de las listas de la App Store era interesante en este momento en comparación con lo que ha sido en años recientes. Es decir: mientras que diversas aplicaciones de Meta, Google y ByteDance (con algunas otras habituales mezcladas – Snap, etc.) históricamente han dominado estas listas, ahora hay un puñado de nuevas aplicaciones que han revolucionado las cosas.

Ese mensaje carecía de un marco clave: que estas listas no solo se basan en descargas puras y en cambio están construidas algorítmicamente. Nadie fuera de Apple y Google conoce las ecuaciones exactas que influyen en el ranking, pero a un nivel alto, parece bastante claro que la aceleración de la tasa de descarga es un factor clave en comparación con el volumen puro. Es decir, una aplicación puede aparecer en la lista al tener un montón de personas que de repente comienzan a descargarla, incluso si más personas en general están descargando una aplicación más antigua.

De todos modos, esto es importante porque no significa que DeepSeek, una aplicación basada en el modelo de IA desarrollado en China del mismo nombre, sea la aplicación más popular de la historia a pesar de su lugar actual en la cima de las listas. Tu mamá probablemente no la está descargando. Así como la semana pasada, tu mamá probablemente no estaba descargando Xiaohongshu (‘Libro Rojo’), incidentalmente otra aplicación china que subió a la cima de las listas. Pero sigue siendo interesante porque nuevamente, en años recientes, las habituales han dominado estas listas. Claro, nuevos participantes subirían (y bajarían) de vez en cuando pero casi siempre seguía algún orden de: Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, TikTok, CapCut, YouTube, Gmail, Google Maps, etc.

En este momento, solo hay una aplicación de Meta (Threads) y una de Google (Google) en el top 10.

En cambio, tenemos las mencionadas DeepSeek, ChatGPT, Paramount+, Temu, Fox Sports, Bluesky, ReelShort y VPN completando el top 10. Es bastante fácil ver por qué cada una de ellas ha subido: interés en IA, interés en deportes alrededor de los playoffs de la NFL, interés en redes sociales similares a Twitter dada la situación de Xitter, y sí, la prohibición de TikTok.

Este último en particular está alterando las listas porque aunque la prohibición de TikTok en sí misma pueda haber durado solo unas pocas horas, Apple (y Google) aún no han permitido que ninguna aplicación de ByteDance se liste de nuevo en la App Store en EE. UU. De ahí que ReelShort y algunas otras aplicaciones similares suban en las listas como reemplazos de TikTok. Y también de ahí la subida de aplicaciones VPN para intentar usar TikTok (que, nuevamente, ya no necesitas en realidad, pero lo necesitaste por un tiempo).

Mientras que esa situación es decididamente antinatural, las otras aplicaciones parecen ser buenas reacciones naturales a las tendencias. Y después de años de relativa estancamiento en las aplicaciones, es bueno ver que la gente parece estar abierta a descargar y probar nuevos servicios nuevamente. El auge de las aplicaciones enfocadas en IA ciertamente refleja mi propia experiencia. El aumento de Temu, menos. De todos modos, solo un poco más de contexto para poder enlazar esta publicación en la respuesta en lugar de copiar y pegar alguna versión de esto una y otra vez en diferentes redes – lo cual es principalmente el resultado de dicha situación de Xitter.

Mi Pantalla de Inicio del iPhone de 2025

Algunos cambios reales gracias a la IA y la estratificación social…

2 Aunque sí, otra aplicación china, Temu, fue la aplicación más descargada el año pasado, según la lista que Apple publica al final del año.

3 El hecho de que la aplicación Google de Google siga funcionando bien es interesante. Durante un tiempo, era la única forma de usar Gemini en iOS, pero ahora tienen su propia aplicación dedicada para su servicio de IA.