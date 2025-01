Mejores AirPods 2025: ¿Cuáles son los mejores AirPods?

“

Si estás pensando en comprar AirPods pronto (o esperas recibir algunos como regalo), tienes varias opciones para elegir. Actualmente, Apple tiene cuatro modelos en la gama, pero ¿cómo se comparan en cuanto a características?

En este artículo, echamos un vistazo a qué AirPods son los mejores para tus necesidades, además de tu saldo bancario. Consideramos las características que hacen que los AirPods Pro sean mejores que los AirPods 4, pero también consideramos qué tan mejores son los AirPods 4 que los antiguos AirPods de tercera y segunda generación que Apple solía vender. Como resultado, es el momento perfecto para comprar AirPods, a menos que quieras esperar para ver qué podría incluir los AirPods Pro 3 cuando se lancen.

¿Qué tipos de AirPods hay?

Apple vende varios tipos de AirPods. Estos van desde los AirPods estándar hasta los AirPods Max over-the-ear y como los modelos varían bastante en cuanto a construcción y características, la gama también abarca grandes diferencias de precios.

En septiembre de 2024, Apple anunció dos nuevos AirPods 4 (uno con y otro sin Cancelación Activa de Ruido), una actualización que convierte los AirPods Pro 2 en audífonos, y una actualización en los AirPods Max que renovó las opciones de color y cambió el conector Lightning por USB-C. Más sobre esas actualizaciones a continuación.

Esto significa que, a partir de septiembre de 2024, la línea de AirPods de Apple es la siguiente:

No son los únicos auriculares que vende Apple.

Apple también vende los Apple EarPods de 19 dólares / £19 (ya sea con conector Lightning, conector USB-C o clavija de 3,5 mm).

Además, Beats es una subsidiaria de Apple, por lo que los auriculares de Beats a menudo incluyen funciones específicas de Apple.

AirPods 101: Una línea de tiempo

Apple vende cuatro modelos distintos de AirPods en este momento, pero, en el pasado, la gama ha incluido los siguientes AirPods, muchos de los cuales ya no son vendidos por Apple. Los mencionamos aquí porque es posible que todavía encuentres uno de estos modelos antiguos en venta en otro lugar, por lo que debes estar al tanto de ellos:

AirPods (1ra generación): Lanzados en diciembre de 2016, descontinuados en marzo de 2019.

AirPods (2da generación): Lanzados en marzo de 2019, descontinuados en septiembre de 2024.

AirPods (3ra Generación) con estuche de carga Lightning o MagSafe: lanzados en octubre de 2021, descontinuados en septiembre de 2024.

AirPods Pro (1ra generación): Lanzados en octubre de 2019, descontinuados en septiembre de 2022.

AirPods Pro (2da generación): Lanzados en septiembre de 2022 con conectividad Lightning. Actualizados en septiembre de 2023 para añadir conectividad USB-C.

AirPods Max con Lightning: Lanzados en diciembre de 2020. Actualizados en septiembre de 2023 para añadir conectividad USB-C y refrescar las opciones de color.

Puede que puedas conseguir cualquiera de los AirPods mencionados a un precio con descuento de un revendedor independiente, incluyendo las generaciones que Apple ya no vende. Sin embargo, rara vez vemos estos AirPods más antiguos a un precio lo suficientemente bueno ahora que los AirPods 4 sin ANC comienzan en tan solo $129/£129.

¿Qué pueden hacer los AirPods?

Puede que pienses en los AirPods de Apple como auriculares, audífonos, auriculares o como quieras llamarlos. Quizás todo lo que quieras hacer con tus AirPods sea escuchar música, pero pueden hacer mucho más.

Aquí tienes algunas ventajas de tener AirPods:

Configuración sencilla: los AirPods son fáciles de configurar para usar con todos tus productos de Apple. Puedes emparejarlos al instante con cada dispositivo vinculado a tu cuenta de iCloud con tan solo tocar los AirPods una vez en tu iPhone o iPad.

Auriculares Bluetooth: eso no significa que los AirPods solo se puedan usar con productos de Apple. Puedes conectarlos a PCs, teléfonos Android, consolas de videojuegos y televisores a través de Bluetooth. Ver: Compatibilidad de AirPods: ¿Con qué funcionan los AirPods?.

Cambio automático: puedes cambiar sin problemas de escuchar audio en tu Mac a responder una llamada en tu iPhone.

Son inteligentes: detectan cuando están en tus oídos, pausan cuando los quitas y reanudan cuando los vuelves a poner. Reconocen cuando estás hablando y filtran el ruido externo para que tu voz sea clara.

Compartir audio: puedes compartir un flujo de audio entre dos conjuntos de AirPods. ¿Quieres escuchar tu álbum o podcast favorito con un amigo? Acerca sus AirPods al iPhone, iPad o Apple TV en el que estés escuchando y se conectarán. Puedes escuchar juntos y cada uno tendrá control independiente del volumen.

Impulso a la conversación: te ayuda a escuchar a las personas que te hablan. Leer: Cómo utilizar el impulso a la conversación.

Escucha en vivo: te ayuda a escuchar a las personas al otro lado de la habitación al trabajar con tu iPhone para captar sonidos a distancia. Leer: Cómo utilizar la escucha en vivo.

Acceso a Siri: Siri, tu asistente de inteligencia artificial, puede leer tus mensajes o alertas mientras llegan. Incluso puedes hacer que Siri responda a los mensajes mediante comandos de voz.

Apple Music gratis: si no has tenido un avance anteriormente, puedes obtener 3 meses de Apple Music gratis. Ver Cómo obtener Apple Music gratis.

Audífono: una actualización de software para los AirPods Pro 2 significa que pueden funcionar como audífonos de venta libre. Leer: Cómo utilizar los AirPods Pro 2 como audífonos.

Comparación de AirPods: ¿Cuáles son los mejores AirPods?

Si te estás preguntando cuáles son las principales diferencias entre los diferentes AirPods, sigue leyendo. También cubrimos elementos como diseño, controles, resistencia al agua, cancelación de ruido, calidad de sonido, tiempos de carga y duración de la batería, a continuación. Primero, repasaremos las diferencias clave entre los diversos AirPods vendidos por Apple, comenzando con el modelo más caro. También puedes ver los mejores precios en este momento.

Recomendamos los AirPods Pro 2, los AirPods 4 con ANC y los AirPods 4 estándar. Consideramos que los AirPods Max están demasiado desactualizados en este momento para justificar su alto precio.

AirPods Pro 2 USB-C

Precio al momento del análisis:

£229

Los AirPods Pro tuvieron una actualización significativa en 2022, que trajo Buscar Mi para el estuche de carga, mejor duración de la batería, mejor cancelación de ruido y calidad de sonido mejorada, nuevas puntas de oído extra pequeñas y mucho más.

Luego, en 2023, Apple añadió algunas funciones nuevas, incluido un estuche que se carga con USB-C en lugar de Lightning, la capacidad de usar un iPhone 15 o posterior para cargar inversamente tu estuche de AirPods, una mejor protección contra el polvo y Audio Perdido con latencia ultrabaja para Apple Vision Pro.

En septiembre de 2024, Apple anunció que los AirPods Pro 2 recibirían una actualización de firmware que añadirá funciones de audífonos a los auriculares. La actualización ya está disponible, por lo que los AirPods Pro 2 pueden funcionar como audífonos.

Los AirPods Pro están mejores que nunca, pero el precio sigue siendo alto.

Lee nuestra reseña completa de

AirPods Pro 2 USB-C

Apple AirPods 4 (con ANC)

Precio al momento del análisis:

£179 con Cancelación Activa de Ruido

Los AirPods han sido rediseñados con cada generación, prometiendo un mejor ajuste. Los AirPods 4, según Apple, tienen un diseño con “un ajuste natural y seguro para más personas que nunca”.

La efectividad de la cancelación activa de ruido de los AirPods 4 se ve afectada por el diseño abierto. Los AirPods 4 no cancelan absolutamente el ruido a tu alrededor, lo cual puede ser preferible, dependiendo de tu situación. Si estás en condiciones donde necesitas mitigar lo más posible, es mejor optar por los AirPods 2 con las puntas de oído ajustadas.

Al igual que el estuche de los AirPods Pro 2, el estuche de los AirPods 4 con ANC de $179/£179 tiene un altavoz para reproducir alertas a través de Buscar Mi. También es compatible con carga USB-C o inalámbrica, funciona con el cargador del Apple Watch, así como con cargadores Qi.

Si utilizas la cancelación activa de ruido, se reduce la duración de la batería de los AirPods 4: cuando están completamente cargados, Apple indica un tiempo de escucha de 4 horas con los auriculares y 20 horas de carga con el estuche. Si desactivas la ANC, los auriculares completamente cargados pueden durar 5 horas, y el estuche añade 30 horas totales.

Los AirPods 4 con ANC por $179/£179 son una opción mucho mejor que los AirPods de 3ª generación con numerosas características de nivel profesional. Suenan genial, la cancelación activa de ruido es extremadamente útil y funciona sorprendentemente bien, tienen un mejor ajuste que los AirPods anteriores, y la carga inalámbrica y el altavoz en el estuche son comodidades muy bienvenidas.

Lee nuestra reseña completa de

Apple AirPods 4 (con ANC)

Apple AirPods 4 (sin ANC)

Precio al momento del análisis:

£129 sin Cancelación Activa de Ruido

Apple ofrece los AirPods 4 sin Cancelación Activa de Ruido por $129/£129, un precio $50/£50 más bajo que el modelo con ANC. Apple identifica este producto como los AirPods 4. Los diseños de orejina y estuche son los mismos que los AirPods 4 de $179/£179 con ANC. Sin embargo, los $129 AirPods 4 no tienen las siguientes características:

Cancelación Activa de Ruido (así como el Audio Adaptativo y el modo de Transparencia)

Conciencia de Conversación

Estuche de carga inalámbrica

Altavoz en el estuche para alertas de Buscar Mi

De lo contrario, son iguales. Los AirPods 4 tienen un chip H2 como el modelo ANC, así como la misma calidad de audio, ajuste y características. Así que tendrás que considerar si esas características mencionadas anteriormente valen la pena los $50 adicionales.

El verdadero punto a favor de los AirPods 4 es el hecho de que se están vendiendo al mismo precio que los AirPods de segunda generación de 2019 antes de septiembre de 2024, lo que los convierte en una excepcional relación calidad-precio.

Apple AirPods Max (USB-C, 2024)

Precio al momento del análisis:

£499

A un costo más de dos veces mayor que los AirPods Pro, los AirPods Max son la definición de una compra considerada. Gracias al tamaño de las orejeras, Apple puede colocar un chip H1 en cada una, en lugar del único chip que aparece en todos los demás AirPods.

Hay características como la Cancelación Activa de Ruido, el modo Transparencia y el Audio Espacial, pero los Max no tienen el amplificador de rango dinámico alto personalizado que se encuentra en los AirPods (3 y 4) y los AirPods Pro, o (más sorprendentemente) algún tipo de resistencia al agua. El estuche inteligente también es diferente en el sentido de que no se puede usar para cargar los AirPods Max, pero esto no es tan malo como suena, ya que las baterías integradas proporcionan alrededor de 20 horas de tiempo de escucha.

Nuevamente, gracias al tamaño de los AirPods Max, los controles no se manejan con toques, sino con una Digital Crown similar a la que se encuentra en el Apple Watch, y un botón de Control de Ruido dedicado. También hay varios micrófonos para ayudar con la cancelación de ruido, además de sensores actualizados para un mejor rendimiento.

Desde la actualización de septiembre de 2024, los AirPods Max se cargan con USB-C, pero antes de eso utilizaban el conector Lightning. No hay conector de auriculares de 3.5 mm. Es posible usar el conector Lightning para conectar los auriculares a una fuente de audio analógica, como un sistema de entretenimiento en vuelo, o si deseas eliminar la latencia de Bluetooth utilizando una conexión por cable, pero la conectividad USB-C no funciona tan fácilmente para este propósito.

La actualización de septiembre de 2024 también añadió nuevas opciones de color azul, púrpura, Midnight, Starlight o naranja a los AirPods Max. El precio no cambió.

Para obtener una visión completa de los