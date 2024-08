Mejoras en esta métrica podrían ser la señal alcista que necesita la acción de Palantir.

Palantir (NYSE: PLTR) ha enviado señales contradictorias a los inversores. Su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) ha ofrecido ganancias de productividad exponenciales a sus clientes. Uno habló de Palantir logrando más en un día que un híper scaler en cuatro meses. Otro afirmó construir 10 veces más rápido con 3 veces menos recursos.

El problema para los inversores en la acción de software como servicio (SaaS) fue que estas ganancias no parecían traducirse en los estados financieros. Sin embargo, un impulso en un métrico clave podría significar que Palantir finalmente se beneficie.

¿Qué ha cambiado?

En resumen, la métrica a tener en cuenta es la facturación.

Palantir comenzó aprovechando la IA y el aprendizaje automático dentro de su plataforma Gotham para descubrir ideas analíticas en los ámbitos de seguridad nacional y aplicación de la ley. Históricamente, los inversores conocían a Palantir por ayudar al gobierno a encontrar a Osama bin Laden.

Más tarde, para mantener el crecimiento, Palantir desarrolló Foundry para aplicar los mismos principios a aplicaciones en el sector comercial. Pero mientras esto ampliaría drásticamente el mercado potencial de Palantir, los niveles de crecimiento habían vuelto a caer en los años a pesar de promesas anteriores de un crecimiento anual de la facturación del 30% de 2022 a 2025.

Además, ni siquiera el lanzamiento de AIP llevó inicialmente a tal crecimiento. Tan reciente como en 2023, la facturación solo había crecido un 17%. Y en el primer trimestre de 2024, no había aumentado significativamente, subiendo a $634 millones, un aumento anual del 21%.

No fue hasta el informe recientemente publicado en el segundo trimestre de 2024, que declaró que la facturación fue de $678 millones, aumentando un 27% interanual.

Además, la facturación del tercer trimestre, que Palantir pronostica en $697 millones a $701 millones, implica un aumento de la facturación del 25% en el punto medio. Aunque no es exactamente un 30%, la empresa finalmente está cerca de alcanzar ese objetivo de crecimiento de la facturación.

Un acuerdo que puede ayudar a alcanzar ese objetivo de crecimiento de la facturación es el acuerdo de Palantir con Microsoft. La asociación combinará las capacidades de IA generativa de Microsoft y Palantir para construir cargas de trabajo operativas impulsadas por IA, presumiblemente convirtiéndolo en una oferta más potente de lo que cualquiera de las dos compañías podría ofrecer por separado.

Ganancias y valoración

Además, a diferencia de cuando Palantir hizo esa promesa en 2021, la empresa ahora es rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) y lo ha sido desde el cuarto trimestre de 2022.

No sorprende que el ritmo de crecimiento de la facturación haya traído un considerable aumento de las ganancias. Los $136 millones de ingresos netos para el segundo trimestre están muy por encima de los $28 millones que ganó en el segundo trimestre de 2023.

También, con los aparentes éxitos de AIP, no debería sorprender a los inversores que la acción haya subido más del 60% respecto a los niveles del año pasado.

Con ese aumento, no es sorprendente que Palantir pronostique un ingreso neto positivo en los dos últimos trimestres del año. De hecho, eso hace que la acción sea bastante cara. Los modestos beneficios de los trimestres anteriores probablemente signifiquen que la relación P/E de 173 es un mal reflejo de su valoración, pero con la reciente relación P/E a futuro de 82, es probable que el precio de la acción esté por delante de los fundamentos.

No obstante, los inversores pueden cuestionar cuánto importa la valoración, especialmente al comparar a Palantir con Nvidia. Las ganancias de productividad de sus chips de IA han llevado la acción de Nvidia a una relación precio-valor en libros de 53, muy por encima de Palantir, que se vende a 16 veces su valor en libros.

Es cierto que el crecimiento de ingresos de triple dígito de Nvidia no garantiza que Palantir igualará el ritmo de aumentos de ingresos de Nvidia. Pero sí habla de lo rápido que una acción puede crecer cuando el crecimiento de los ingresos se asemeja más a las ganancias de productividad.

Palantir hacia el futuro

Teniendo en cuenta el aumento en el crecimiento de la facturación, Palantir finalmente parece estar en camino de cumplir con las expectativas que los alcistas han tenido para la acción.

Los inversores de Palantir han enfrentado una frustración significativa. Los niveles de crecimiento de la facturación en los últimos dos años han estado por debajo de las expectativas. Además, incluso con las enormes ganancias de productividad que ofrece AIP, el crecimiento de la facturación fue respetable pero muy por debajo de ese objetivo inicial del 30% anual.

Sin embargo, el 27% de crecimiento de la facturación en el trimestre más reciente y las enormes ganancias de productividad que AIP ofrece a sus clientes finalmente pueden haberse traducido en estados financieros que mejoran rápidamente para Palantir. Además, la asociación con Microsoft podría ayudarle a igualar o superar sus objetivos anteriores de crecimiento de la facturación.

De hecho, es probable que Palantir tenga que aumentar aún más su crecimiento de productividad para justificar su valoración. Sin embargo, si la empresa continúa reportando un crecimiento más rápido de la facturación, la acción podría seguir subiendo a pesar de su alto coeficiente P/E.

¿Deberías invertir $1,000 en Palantir Technologies en este momento?

Antes de comprar acciones de Palantir Technologies, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Palantir Technologies no fue una de ellas. Las 10 acciones que entraron en la lista podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia ingresó a esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $711,657!*.

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

* Rendimientos de Stock Advisor a partir del 12 de agosto de 2024

Will Healy tiene posiciones en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Microsoft, Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas de compra a enero de 2026 $395 en Microsoft y llamadas de venta a enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Mejoras en esta métrica podrían ser la señal alcista que Palantir Stock necesita se publicó originalmente en The Motley Fool