Mejorar iPadOS no es igual a hacerlo macOS: Principales características del iPad Pro.

He estado utilizando exclusivamente la nueva iPad Pro M4 durante la última semana, resistiendo cualquier tentación de usar mi MacBook Pro como un salvavidas. No hace falta decir que ha sido una experiencia esclarecedora, interesante y, me atrevo a decir, divertida en muchos aspectos. ¿Mi mayor conclusión? La iPad tiene sus fallas, pero iPadOS no necesita ser macOS para ser una buena computadora.

Hay una gran cantidad de usuarios de iPad que están utilizando computadoras hoy en día únicamente debido a iPadOS y lo accesible que es para ellos. La iPad ha hecho que las computadoras sean más accesibles para usuarios que antes simplemente le tenían miedo a las computadoras. Por esa razón sola, deberíamos reconocer el nombre de la iPad.

Antes de que salieran las críticas más recientes de la iPad Pro, predije cuál sería la historia predominante, y ni siquiera soy muy bueno haciendo predicciones. Hemos visto la misma historia una y otra vez a lo largo de los años. Sí, el hardware es genial… pero el software se queda corto. Oh, y por cierto, yo también soy culpable de esto.

Durante años, la iPad Pro ha tenido hardware potente bajo el capó que es más que capaz de hacer las cosas. Para algunos usuarios, han sido las deficiencias y peculiaridades de iPadOS lo que les ha dificultado sacar el máximo provecho de su poder.

Sin embargo, eso no significa que la iPad necesite ejecutar macOS para alcanzar su máximo potencial. Solo necesita ser la mejor versión de iPadOS.

¿Cómo se vería la mejor versión de iPadOS?

No creo que se vea como si Apple hubiera copiado y pegado macOS en la iPad. Creo que todavía se vería muy similar a como se ve iPadOS hoy en día, simplemente con refinamientos y comodidades que los usuarios más avanzados esperan. También necesita que los desarrolladores de aplicaciones traten a la plataforma como una ciudadana de primera clase.

Hay muchas áreas en las que creo que iPadOS puede mejorar, pero hay tres áreas principales que creo que son de las más importantes.

1. Aplicaciones de iPadOS y la necesidad de un hilo común.

Las aplicaciones de iPadOS casi se sienten como sus propios pequeños sistemas operativos que se ejecutan en la iPad. Eso se debe a que cada aplicación tiene su propio método único de interactuar con ella, acceder a las herramientas necesarias, etc. Le falta el hilo común que une a todas las aplicaciones para hacer que sea una experiencia coherente.

En la Mac, ese hilo común es la barra de menús. Es el lugar donde, sin importar la aplicación, puedes ir allí para hacer la cosa… lo que sea esa cosa.

Se podría argumentar que la metodología actual para ver los atajos de teclado – manteniendo presionada la tecla Comando (⌘) – es básicamente la versión de la barra de menú de iPadOS. El problema con el menú de atajos de teclado es que depende de un teclado conectado, es lento de invocar y ocupa demasiado espacio, creo que se necesita un rediseño más pensado que sirva tanto a los usuarios táctiles como a los de teclado.

2. Atajos de teclado, pero tomados en serio.

Este es tanto un problema de iPadOS como un problema de aplicación individual. Por más divertidas y útiles que puedan ser las interfaces táctiles, no siempre son apropiadas para ciertas tareas. Los usuarios avanzados confían en los atajos de teclado para hacer las cosas de manera más eficiente.

Por supuesto, iPadOS tiene atajos de teclado, pero deben ser tomados más en serio por los desarrolladores de aplicaciones, incluido Apple. Si existe como una función, en la mayoría de los casos, debería tener un atajo de teclado correspondiente.

Me topé con uno de los ejemplos más flagrantes de este problema mientras editaba el video completo incrustado arriba en mi iPad utilizando Final Cut Pro. El NLE profesional de Apple es una experiencia increíble en muchos aspectos, especialmente por su interfaz orientada al tacto. Creo que esta aplicación tiene un montón de potencial, y estoy emocionado por Final Cut Pro para iPad 2, que debería ser lanzado en el próximo mes.

Dicho esto, hay funciones faltantes que los editores de video necesitan que simplemente no están disponibles todavía, y eso es comprensible dada la corta vida de la aplicación. Lo que no es tan comprensible es la falta de atajos de teclado para ciertos comandos que existen actualmente, como copiar y pegar efectos entre clips. Debido a la falta de atajos de teclado para estos comandos, tuve que realizar el proceso laborioso de copiar y pegar manualmente efectos entre los cien o más clips en mi línea de tiempo para que todos coincidieran.

Apple también debería implementar una forma de permitir a los usuarios crear sus propios atajos de teclado. Tal característica ya existe de alguna manera como una configuración de accesibilidad en Ajustes > Accesibilidad > Teclados > Acceso completo al teclado, pero solo es para personalizar los atajos de teclado utilizados para navegar por iPadOS, no para aplicaciones individuales.

3. Gestión de archivos para niños.

La aplicación Archivos es una gran mejora respecto a su primera iteración cuando se llamaba iCloud Drive. Aprecio cómo ahora tenemos información más detallada de los archivos, cómo podemos comprimir y descomprimir archivos, etc., pero se necesita más flexibilidad para que los usuarios gestionen archivos.

Una de las muchas cosas frustrantes con las que me encontré fue la imposibilidad de previsualizar un video grabado con mi Sony FX30 a través de Vista rápida. Al abrir el archivo con Vista rápida, me aparecía una pantalla en blanco que me indicaba abrir el archivo en otra aplicación.

Hay muchos pequeños problemas como este que, por sí solos, no son un gran problema. Pero cuando empiezas a sumar todas las deficiencias menores de la gestión de archivos en iPadOS, resalta.

iPadOS no necesita ser “arreglado”, porque eso implica que iPadOS está roto. iPadOS necesita ser mejorado y optimizado. Mejorar la plataforma no es solo copiar y pegar macOS en la iPad. Mejorar iPadOS implica que Apple preste mucha atención a las deficiencias más básicas de la experiencia del usuario y la interfaz, mientras continúa construyéndola con nuevas y únicas funciones año tras año. Hasta ahora, Apple no ha sido perfecto en esto, pero debemos reconocer cuán lejos ha llegado la iPad en un tiempo relativamente corto.

Toma de 9to5Mac

Aunque Apple probablemente debería haber leído el ambiente antes de publicar el polémico anuncio donde aplastaba todos los queridos objetos físicos de la creatividad en una delgada y ligera iPad Pro, entendí hacia dónde iba con eso. Esta máquina puede llevar una cantidad infinita de sombreros, y es posiblemente la pieza más versátil de electrónicos de consumo que jamás se haya creado.

El software que la impulsa, iPadOS, está bien. Grandes cantidades de usuarios respaldarán ese pensamiento. Solo tenemos que ser pacientes, dejar que iPadOS sea iPadOS y permitir que la plataforma siga madurando.