Mejor VPN para iPhone: Desbloquea contenido con estos servicios recomendados

NordVPN, uno de los nombres más populares en el mercado de VPN, es un gran servicio todo en uno con muchas servidores en todo el mundo. Es hábil desbloqueando servicios populares de transmisión de video como Netflix y Disney+ y desbloqueará sitios web a los que de otra manera no podrías acceder.

NordVPN se puede instalar en casi cualquier cosa: tiene aplicaciones nativas para iPhone, Mac e iPad, así como para Windows y Android y Apple TV. Puedes usarlo en seis dispositivos a la vez. La aplicación de iPhone de Nord se ve genial y es fácil de usar, si tienes algún problema, el chat de ayuda está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Al igual que todas las VPN, puedes esperar cierta pérdida de velocidad, pero Nord ofrece velocidades súper rápidas gracias a su protocolo NordLynx (basado en WireGuard). Se ofrecen dos protocolos: NordLynx y OpenVPN.

Servidores de Nord están en 59 países diferentes en todo el mundo. Puedes tener una lista de tus servidores favoritos para una conexión aún más rápida y configurar la aplicación para que se conecte a la VPN cuando tu teléfono se una a una red Wi-Fi desconocida.

La protección contra malware está incluida en todos los planes, escaneando archivos descargados y avisándote de posibles sitios inseguros. Puedes desactivar anuncios y rastreadores en todos los dispositivos (Safari hace esto también). Hay un interruptor de apagado en iOS y macOS (y Android y Windows), que mantendrá ocultos tus datos y tu ubicación incluso si la VPN se detiene inesperadamente. La única característica faltante es la división de túnel, por lo que no puedes configurarlo para que solo aplicaciones específicas usen la VPN. (Nord ofrece esta función en sus aplicaciones de Windows y Android, pero no en iOS).

NordVPN está ubicado en Panamá, que tiene leyes de privacidad estrictas. Además, no recopila ni almacena ninguna información sobre cómo o cuándo usas el servicio, por lo que no tendría datos para entregar incluso si las autoridades lo solicitaran, lo que no lo harán. Estas afirmaciones son auditadas.

NordVPN es un servicio fantástico para casi cualquier persona, es la facilidad de uso lo que lo hace tan fácil de recomendar.

Para obtener más información, consulta nuestro artículo completo sobre NordVPN para Mac.

Surfshark, a veces consigues lo que pagas, pero ese adagio no se puede aplicar a los servicios de VPN… especialmente a Surfshark. Podrías pensar que no es tan bueno porque es tan económico, pero estarías equivocado.

Hay mucho que gusta. La aplicación de iOS tiene una interfaz elegante y sencilla que hace que sea fácil elegir entre uno de los más de 3.200 servidores disponibles en 100 países, convirtiendo su red en una de las más amplias y variadas de cualquier VPN.

Surfshark tiene excelentes aplicaciones para casi cualquier sistema operativo, incluido Apple TV. No pone límites en la cantidad de dispositivos que puedes usar simultáneamente.

Desbloqueará servicios de transmisión, al igual que NordVPN, y tiene otras características útiles como multi-hop, que te permite enrutar la conexión a través de dos servidores VPN en diferentes países para otra capa de privacidad. Ten en cuenta, sin embargo, que no admite IPv6. Esto significa que bloqueará todo el tráfico IPv6 y obligará a tus dispositivos a usar IPv4.

Descubrimos que Surfshark igualaba las velocidades de NordVPN cuando usábamos WireGuard. Fue más lento que NordVPN cuando usábamos OpenVPN, pero OpenVPN ofrece una mayor compatibilidad.

Surfshark está ubicado en los Países Bajos, que son amigables con la privacidad. Tiene una política de no registro que se audita regularmente.

Hay tres niveles de características disponibles a diferentes precios. El plan básico Starter ofrece funcionalidad de VPN, un bloqueador de anuncios y la opción de generar una dirección de correo electrónico proxy. Best agrega alertas de violaciones de correo electrónico y detalles de pago, además de informes de seguridad de datos personales, antivirus y otra protección contra malware. El plan One+ agrega la eliminación de datos de las bases de datos de la empresa y sitios de búsqueda de personas.

Los precios comienzan en $2.19 al mes por dos años + 3 meses gratis en el plan Starter. Después de ese tiempo, subirán a $15.45 al mes. Ten en cuenta que los precios cambian constantemente.

Puedes ver el precio bajo en el sitio web de Surfshark.

También recomendamos leer nuestra revisión completa de Surfshark para más detalles.

CyberGhost es otra excelente opción para el iPhone, así como para otros dispositivos. Ofrece una tremenda facilidad de uso y excelentes velocidades de conexión gracias a WireGuard.

El servicio es particularmente bueno para desbloquear servicios de transmisión de video. Cyberghost pudo desbloquear todos los servicios de transmisión que intentamos, incluidos Netflix, Disney+, así como los servicios del Reino Unido BBC iPlayer e ITV X. En el pasado, teníamos problemas para conectarnos a estos servicios a pedido específicos del Reino Unido, pero los problemas con ambos desaparecieron cuando usamos un servidor optimizado específicamente para ITV. (Tienes una cantidad fenomenal de opciones aquí. Hay al menos 7,100 servidores disponibles para conectarse en 91 países diferentes.

El servicio tiene su sede en Rumania, lo que es bueno para la privacidad, ya que está fuera del grupo de países de los Catorce Ojos que comparten inteligencia, y la empresa tiene una política de no mantener registros de la actividad en línea, una afirmación que ha sido auditada por Deloitte.