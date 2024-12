Mejor Stock de Inteligencia Artificial: Nvidia vs. AMD

La inteligencia artificial (IA) ha alterado drásticamente las proposiciones de valor tanto de Nvidia (NASDAQ: NVDA) como de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).

Los aceleradores de IA de Nvidia han redefinido la compañía y la industria de semiconductores en general, ya que los clientes se apresuran a capitalizar el poder de la IA. En contraste, AMD se ha hecho conocida por ponerse al día con sus competidores técnicamente, y nuevamente está intentando hacerlo en el mercado de aceleradores de IA.

El futuro podría ser prometedor para ambas compañías. Grand View Research pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) para la industria global de chips de IA del 29% hasta 2030. Tales tasas de crecimiento significan que una marea creciente debería elevar a todos los principales jugadores de la industria.

No obstante, las perspectivas para los inversionistas son menos claras ya que ambas acciones han visto un considerable crecimiento impulsado por la IA. Aún así, considerando la posición actual de ambas acciones, es probable que una de ellas se desempeñe mejor en un futuro previsible.

La acción de Nvidia ha aumentado considerablemente desde que los inversionistas descubrieron que los aceleradores de IA de Nvidia impulsaban la plataforma de IA de ChatGPT. Este descubrimiento provocó una demanda sin precedentes de sus aceleradores, tanto que Nvidia no podía producir suficientes de estos chips. En consecuencia, el segmento de centros de datos que diseña estos chips se ha convertido en el enfoque dominante de Nvidia.

Para mantenerse por delante de los competidores, Nvidia continúa innovando y recién ha comenzado a lanzar sus últimos aceleradores Blackwell. Se rumorea que cuestan entre $30,000 y $40,000 por unidad, con el superchip Blackwell llegando hasta $70,000, según numerosas fuentes. A pesar de tales precios, Nvidia afirma tener entre el 70% y el 95% del mercado de aceleradores de IA, según las estimaciones de Mizuho Securities.

Por lo tanto, es probable que no sorprenda a los inversionistas que Nvidia haya reportado $91 mil millones en ingresos en los primeros tres trimestres del año fiscal 2025 (finalizado el 27 de octubre), un aumento del 135% interanual. El segmento de centros de datos de Nvidia, que ni siquiera era la mayor fuente de ingresos de Nvidia hace tres años, representó $80 mil millones, o 87% del total de ingresos.

El crecimiento ha impulsado aún más profundamente el beneficio neto, ya que la ganancia de $51 mil millones para los primeros nueve meses del año fiscal 2025 aumentó un 190%.

Desafortunadamente para los inversionistas, es probable que la acción de Nvidia ya haya incorporado este crecimiento, e incluso más. Esto no se debe al ratio P/E, que es de 55. Sin embargo, incluso con el crecimiento, los inversionistas pueden dudar debido al ratio precio-ventas (P/S) de 31 de Nvidia.

Este es un nivel alto incluso para una acción de rápido crecimiento, especialmente con un crecimiento de ingresos estimado para el año fiscal 2026 que se espera que se reduzca al 51%. Los inversionistas tienden a castigar a las acciones cuyo crecimiento de ingresos se desacelera, un factor que podría resultar desfavorable para la acción de Nvidia.

De hecho, las dificultades de Nvidia podrían motivar a los inversionistas a mirar a su competidor emergente, AMD. AMD comenzó a vender su serie de aceleradores MI300 en respuesta a la dominación de Nvidia en ese mercado. Además, ante la necesidad de innovar, lanzó los aceleradores MI325X en octubre para competir con la línea Blackwell de Nvidia.

No está claro cuánto negocio AMD puede quitarle a Nvidia. Sin embargo, su precio, ampliamente informado como justo por debajo de $15,000, está muy por debajo del costo de Blackwell. Dado el CAGR mencionado anteriormente para los aceleradores de IA y las dificultades de Nvidia para satisfacer la demanda, es posible que AMD tenga un nicho competitivo a pesar de no igualar a Nvidia.

Sin embargo, AMD también se retrasa detrás de Nvidia en términos de desempeño financiero. En los primeros nueve meses de 2024, sus $18 mil millones en ingresos crecieron solo un 10% en comparación con el mismo período en 2023.

Además, el segmento de centros de datos representa solo el 48% de los ingresos. A pesar de que ese segmento aumentó sus ingresos en un 107% respecto al año anterior, sigue rezagándose detrás de Nvidia. Aún así, esto también puede apuntar a más potencial de crecimiento, asumiendo que los ingresos de los centros de datos también se conviertan en la principal fuente de ingresos de AMD.

AMD también es mucho menos rentable, aunque su beneficio neto de $1.2 mil millones para los primeros tres trimestres de 2024 se multiplicó más de seis veces anualmente. En medio de esa recuperación de beneficios, su ratio P/E de 128 probablemente no representa bien su valoración.

No obstante, el ratio P/S de 9.6 la convierte en una ganga relativa en comparación con Nvidia, y con un crecimiento de ingresos pronosticado para 2025 que alcanzará el 27%, el crecimiento general está listo para acelerarse.

La acción de AMD parece ser la mejor compra en las condiciones actuales. Es cierto que Nvidia tiene una participación dominante en el mercado, y aunque se mantengan las previsiones de ingresos para ambos, el estimado de crecimiento de ingresos del 51% de Nvidia es significativamente más rápido que el 27% previsto para AMD.

Sin embargo, las acciones tienden a responder mal a la desaceleración del crecimiento de ingresos. Aunque un crecimiento de ingresos del 51% es impresionante, es suficiente desaceleración como para que los inversionistas cuestionen el ratio P/S de 31 de Nvidia.

En contraste, el crecimiento de ingresos de AMD debería aumentar a medida que los aceleradores de IA reclamen una mayor parte de la base de ingresos de AMD. Con tasas de crecimiento de ingresos en aumento y un ratio P/S por debajo de 10, es probable que sea la mejor compra en las condiciones actuales.

Will Healy tiene posiciones en Advanced Micro Devices. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Mejor Acción de Inteligencia Artificial: Nvidia vs. AMD fue publicado originalmente por The Motley Fool