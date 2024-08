Mejor software de recuperación de datos para Mac

EaseUS Data Recovery Wizard for Mac, en la versión 17.2.0 en el momento de nuestra revisión, es una versión para Mac del software de recuperación de Windows.

Hay una versión gratuita con un límite de datos recuperados de 2 GB, así como una versión de pago, que ofrece características adicionales como asistencia remota 1 a 1, está disponible como prueba gratuita y requiere Mac OS X 10.9 (Mavericks) o posterior para ejecutarse. La versión de pago está disponible por $89.95 al mes por una licencia que cubre un Mac, $119.95 al año por una licencia que cubre un Mac, o $169.95 por un plan de actualización de por vida con una licencia que cubre un Mac. Los pagos de la licencia mensual y anual se renuevan automáticamente, así que verifica esto.

El software admite más de 1,000 tipos de archivos y ofrece módulos específicos para tarjetas SD, recuperación basada en la nube y almacenamiento. Admite APFS, HFS +, HFS, XFAT, FAT16, FAT32, exFAT y NTFS, lo que lo hace útil para trabajar con unidades de Windows y Linux.

Las principales funcionalidades de recuperación, reconstrucción y organización de datos son sus puntos más fuertes. Una interfaz amigable guía a los usuarios para elegir el volumen del que recuperar y designar la unidad o carpeta de restauración objetivo. El programa organiza lógicamente los datos recuperados y restaurados en categorías como Todos los tipos, Imágenes, Documentos, Audio, Videos, Correos electrónicos, Archivos y Otros.

La función SD Card es útil y el módulo de iCloud facilita el inicio de sesión en iCloud (requiere Autenticación de Dos Factores). El módulo de Reparación de Video es agradable para exportar copias más limpias de videos antiguos. Sin embargo, algunas cuestiones necesitan atención, incluido el módulo de Mac no arrancable, que hace que el usuario apague su Mac, inicie en modo de recuperación y luego arranque desde un servidor externo administrado por EaseUS. Aunque es una buena idea en teoría, la herramienta entró en un bucle continuo de no poder montar mis unidades Mac internas y externas. Permití que este proceso se ejecutara durante la noche y, cuando me desperté por la mañana, las unidades aún no se habían montado y la herramienta no se pudo utilizar.

La herramienta de nube no pudo iniciar sesión con éxito en Dropbox para la recuperación, y la aplicación requería una contraseña de administrador cada vez que el usuario la iniciaba. Además, el software presentaba una encuesta de retroalimentación del cliente cada vez que el usuario salía del programa, lo cual resultaba irritante.

En conclusión, Data Recovery Wizard for Mac destaca en sus funciones principales y ofrece una forma atractiva de recuperar datos de volúmenes de Mac, Windows y Linux con un buen soporte de plataformas y formatos de archivo. Sin embargo, el alto precio, los fallos del módulo de Mac no arrancable, la necesidad constante de una contraseña de administrador y la repetición de la ventana de encuesta de retroalimentación del cliente lo decepcionan.