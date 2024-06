Mejor lugar para comprar un MacBook o Mac reacondicionado.

Apple fabrica computadoras excelentes, pero no son baratas. Incluso si estás dispuesto a pagar el precio de entrada por una nueva iMac o MacBook Pro, es posible que te des cuenta dolorosamente de que por solo unos cientos de libras o dólares más podrías obtener un modelo mucho más potente. ¿Pero puedes justificar el gasto adicional?

Afortunadamente, no tienes que hacerlo, porque a menudo puedes encontrar una Mac de generación anterior e incluso a veces el modelo de la generación actual en venta por menos en la tienda de Apple Certified Refurbished.

Sin embargo, no solo Apple ofrece Macs reacondicionadas. Hay otros lugares donde puedes comprar Macs usadas que han sido reacondicionadas, pero no todas las Macs reacondicionadas son tan buenas como las que vende Apple, por lo que debes tener cuidado con los inconvenientes. Afortunadamente, repasaremos las cosas a evitar en este artículo, para que puedas estar seguro de que obtendrás la mejor Mac o MacBook reacondicionada para tus necesidades.

También explicaremos qué es la tienda certificada de productos reacondicionados de Apple, cuánto puedes esperar pagar por una Mac o MacBook reacondicionada y otras formas de comprar una Mac barata. También destacaremos algunas de las mejores ofertas de Mac reacondicionadas disponibles en este momento.

¿Deberías comprar una Mac reacondicionada?

Tenemos un artículo dedicado a esta pregunta aquí: Por qué deberías comprar una Mac reacondicionada.

La tienda reacondicionada es una sección en el sitio web de Apple donde puedes comprar Macs y MacBooks reacondicionados, así como otros productos de Apple como el iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod y Apple TV.

Estas Macs reacondicionadas podrían ser modelos de un año anterior, o podrían ser modelos actuales. Una Mac reacondicionada podría ser un modelo de demostración utilizado durante programas de enseñanza de Apple, o podría ser una unidad vendida a un cliente que decidió devolverla bajo el procedimiento estándar de venta y devolución. (Apple permite a cualquier cliente devolver una Mac comprada en la tienda de Apple dentro de 14 días para obtener un reembolso. Ver la Política de devoluciones estándar de Apple en EE. UU. y la Política de devoluciones estándar de Apple en el Reino Unido).

También es posible que un cliente haya devuelto la Mac debido a un fallo, pero ese fallo habría sido corregido por Apple antes de que la Mac pudiera ser revendida. De hecho, Apple afirma que: “Cada producto reacondicionado certificado por Apple completa un riguroso proceso de reacondicionamiento que incluye pruebas completas que cumplen con los mismos estándares funcionales que los productos nuevos de Apple. Tu dispositivo reacondicionado es realmente ‘como nuevo'”.

Además, cada Mac:

Será limpiada y revisada a fondo

Incluye la garantía limitada estándar de un año de Apple

Y hasta 90 días de soporte técnico gratuito

Viene con todos los accesorios, cables y sistemas operativos

Viene en una caja blanca nueva

Se despacha con envío y devolución gratuitos

Puede ser adquirida a través de opciones de financiación

Y puede ser entregada al día siguiente

Lo importante es tener en cuenta que las Macs compradas en la tienda certificada de productos reacondicionados de Apple no son discerniblemente diferentes de las nuevas compradas directamente en la tienda de Apple. Todas las Macs compradas en la tienda reacondicionada están limpiadas, revisadas, probadas y visualmente indistinguibles de los modelos nuevos.

Razones para no comprar Macs reacondicionadas

Como puedes ver, hay muchas buenas razones para comprar una Mac reacondicionada en Apple. ¿Existen alguna desventaja?

Una desventaja es que comprar una Mac reacondicionada probablemente signifique que no estás comprando un modelo de generación actual, aunque, como ya hemos dicho, es posible encontrar Macs de generación actual en la tienda reacondicionada de Apple, pero no hasta al menos medio año después del lanzamiento. En este momento, la tienda está inundada de Macs de la serie M1 y M2, con algunos Macs más antiguos con suerte en las profundidades de la tienda (si realmente quieres un Mac con Intel, esta es la mejor manera de comprar uno, pero primero lee: ¿Debo comprar un Mac con Intel?).

La otra desventaja de comprar en la tienda reacondicionada de Apple es que es posible que no siempre tengan el modelo que buscas. Dado que el stock depende del número de devoluciones realizadas o intercambiadas, Apple puede tener más de un artículo que de otro, lo que es cuando es posible que debas recurrir a otros minoristas.

Otra desventaja es que los descuentos que obtienes al comprar en la tienda reacondicionada de Apple no siempre son tan buenos como los que obtendrías si compras el mismo modelo en otro lugar. Pero comprar en alguien que no sea Apple puede ser arriesgado.

Por ejemplo, puedes conseguir Macs reacondicionadas en Amazon EE. UU. y en Amazon UK, pero la mayoría de estas tienden a ser Macs antiguas y no recomendamos comprar estos modelos. Hay varios otros lugares que venden Macs y MacBooks reacondicionados que mencionaremos a continuación. Hay muchos otros lugares que te venderán una Mac “reacondicionada”, pero no todos realizan las mismas verificaciones que Apple. Descubre por qué no recomendamos comprar una Mac usada si la Mac no está certificada como reacondicionada en ¿Debería comprar un Mac usado?

Dónde comprar Macs reacondicionadas

Apple no es la única empresa que vende Macs reacondicionadas de segunda mano. También puedes adquirir una Mac reacondicionada y reacondicionada de revendedores que se enumeran a continuación:

En EE. UU.:

En el Reino Unido.:

Comprar reacondicionado, incluso si no es de Apple, debería significar que la Mac ha sido inspeccionada por un técnico autorizado de Apple y, si es necesario, se han reemplazado piezas defectuosas (pero te aconsejamos que verifiques esto). Comprar la misma Mac de segunda mano por menos podría parecer atractivo, pero no está garantizado que funcione. Vale la pena pagar un poco más por un modelo reacondicionado por tranquilidad. Es como comprar un automóvil en un garaje en lugar de a alguien en Gumtree.

Sin embargo, ten en cuenta que no tienes que comprar una Mac reacondicionada para obtener un buen descuento no son iguales. Amazon, por ejemplo, a menudo ofrece descuentos en modelos de Mac de generaciones anteriores, por lo que podrías comprar un modelo bastante nuevo con descuento. La diferencia es que mientras Apple podría estar vendiendo un modelo que fue devuelto debido a un fallo (que fue reparado), el otro revendedor podría estar vendiendo una Mac idéntica que nunca ha sido usada.

Si quieres encontrar una oferta, consulta nuestros artículos sobre las mejores ofertas de iMac, las mejores ofertas de Mac mini, las mejores ofertas de MacBook Pro y las mejores ofertas de MacBook Air para buscar los mejores descuentos en nuevas Mac y MacBooks. Asegúrate de que el modelo que encuentres en la tienda reacondicionada de Apple no esté siendo vendido como nuevo por otra persona.

Mejores ofertas en la tienda reacondicionada de Apple

Ofertas reacondicionadas de Apple en EE. UU.

Ofertas reacondicionadas de Apple en el Reino Unido.

Nuevamente, vale la pena comparar si otros minoristas ofrecen mejores precios para los mismos modelos al comprar nuevos. Amazon y otros distribuidores a menudo tienen buenos descuentos en nuevas Macs. Para encontrar los mejores precios, echa un vistazo a nuestras recopilaciones de ofertas:

¿Cuánto más baratas son las Macs y MacBooks reacondicionadas?

El precio de las Macs reacondicionadas en la tienda reacondicionada de Apple cambia con frecuencia, pero normalmente es alrededor de un 15 por ciento menos que el precio original, como se puede ver en los precios mencionados anteriormente. Con las Macs teniendo un precio de venta alto, esto puede ser una diferencia bastante significativa.

Ten en cuenta que el stock es limitado en los modelos reacondicionados de Apple, y es poco probable que encuentres cada estilo de Mac en todo momento. Otros revendedores de Mac podrían ofrecer incluso precios más bajos que la tienda reacondicionada de Apple, por lo que vale la pena buscar, especialmente durante eventos de ventas como el Viernes Negro.

¿Cuál es la MacBook/Mac más antigua que debería comprar?

Con la llegada de los nuevos chips de Apple, debes pensarlo bien antes de comprar una Mac antigua porque es probable que las Macs con procesadores Intel pierdan valor mucho más rápido que las Macs con chips de Apple en su interior. Pero con la llegada de las primeras MacBooks M1 a finales de 2020, hay muchas Macs M1, y M2 más antiguas disponibles para comprar reacondicionadas, incluso puedes encontrar Macs M3. La pregunta es si deberías hacerlo.

Si puedes permitírtelo, recomendamos mantenerse en los modelos con chips Apple M1 o M2, pero si eso es demasiado caro para ti, sugerimos que no compres una Mac que tenga más de siete años. Esto se debe a que las Macs más antiguas pueden no ejecutar una versión de macOS que Apple admita con actualizaciones de seguridad. Incluso si la Mac que compras ahora es compatible con Apple, puede que solo sea el caso durante un año aproximadamente. Consulta: ¿Por cuánto tiempo Apple ofrece soporte para Macs y MacBooks?

Aquí tienes un resumen de las Macs que ejecutarán Ventura, que se lanzó a finales de 2023:

Modelos de MacBook a partir de 2017

Modelos de MacBook Air a partir de 2018

Modelos de MacBook Pro a partir de 2017

Modelos de Mac mini a partir de 2018

Modelos de iMac a partir de 2017

iMac Pro (todos los modelos)

Modelos de Mac Pro a partir de 2019

Mac Studio (todos los modelos)

Todavía no sabemos qué Macs serán compatibles con el sucesor de macOS Ventura, pero si quieres una Mac que puedas usar cómodamente en tres años a partir de nuestra recomendación, no compres nada más antiguo que estos modelos.

¿Qué hago si tengo un problema con una Mac reacondicionada?

Si compras en Apple, estás en buenas manos. Apple afirma: “Todos los modelos de Mac reacondicionadas incluyen pruebas de funcionamiento completas, reemplazos de piezas originales de Apple (si es necesario), una limpieza exhaustiva, el sistema operativo original o una versión más reciente, una caja nueva con todos los accesorios y cables”.

Más importante aún, una Mac o MacBook reacondicionada viene con una garantía de un año (ampliable a tres años con la protección AppleCare). También recibes el mismo procedimiento de venta y devolución con Apple que con cualquier modelo nuevo, por lo que puedes devolver una Mac comprada en la tienda reacondicionada en un plazo de 14 días si no estás satisfecho con ella. (Pero ten en cuenta que tendrás que devolverla por correo, ya que Apple no acepta devoluciones en una tienda física de Apple en productos reacondicionados).

No creemos que necesites devolver tu Mac. Tenemos mucha experiencia comprando en la tienda reacondicionada de Apple y aún no hemos encontrado una Mac de la tienda reacondicionada y nos hemos sentido insatisfechos.

¿Quieres vender una Mac antigua? Aquí tienes nuestras recomendaciones: Cómo vender una Mac o MacBook. También puedes intercambiar tu Mac para ahorrar dinero en uno nuevo, incluido intercambiar tu Mac antigua en Apple.