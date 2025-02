Mejor iPhone para adultos mayores en 2025

“

El antiguo cliché de que las personas mayores son incompetentes en tecnología es algo infundado. La revolución de las computadoras domésticas tiene décadas en este punto, y los teléfonos inteligentes llevan más de 16 años. Los adultos mayores pueden no operar sus teléfonos inteligentes tan hábilmente como sus nietos, pero no están simplemente sentados lamentando los días de los teléfonos de disco.

¡Los adultos mayores también necesitan iPhones, pero pueden tener necesidades únicas! A menudo tienen ingresos fijos y pueden tener dificultades para leer texto pequeño, sufrir de artritis u tener otras necesidades de accesibilidad. El mejor iPhone para adultos mayores es uno que no cueste un ojo de la cara y que continúe actualizándose durante al menos unos años. Más allá de eso, vamos a hacer dos recomendaciones: un iPhone pequeño para adultos mayores que encuentran difícil llevar y manipular teléfonos grandes, y un iPhone grande para aquellos que necesitan texto e imágenes más grandes.

En este momento, comprar un iPhone para una persona mayor es un poco menos simple de lo habitual. Anteriormente recomendamos el iPhone SE porque tenía un botón de inicio, lo que simplifica la interfaz del iPhone para aquellos menos familiarizados con la tecnología y es más económico. Sin embargo, Apple descontinuó el iPhone SE en febrero de 2025 y ya no ofrece iPhones con Touch ID y un botón de inicio. Si eso es lo que buscas, verifica en minoristas de terceros para ver si tienen alguno en stock.

También ten en cuenta que las funciones de Apple Intelligence solo son compatibles con los teléfonos más nuevos de Apple, el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e. Apple vende el iPhone 15 y 15 Plus por $699 y $799, respectivamente, pero no admiten Apple Intelligence, por lo que si quieres esas funciones, necesitas obtener un iPhone 16.

¡Recomendamos el iPhone 16 como la mejor opción aquí principalmente porque representa la mejor relación calidad-precio en este momento! A $799, ofrece un sistema de cámara dual con un botón de Control de Cámara. También puede grabar video en 4K a 60 fps. El iPhone 16 también ofrece SOS de Emergencia vía satélite, Detección de Choque, Asistencia en Carretera vía satélite y Mensajes vía satélite.

Ese procesador A18 es lo suficientemente rápido para enviar correos electrónicos, revisar aplicaciones de redes sociales, tomar fotos, hacer llamadas de FaceTime y todo lo demás que un adulto mayor quiere de un iPhone. Y seguirá recibiendo varios años de actualizaciones de software de iOS.

Face ID puede requerir un poco de acostumbrarse si el usuario está acostumbrado a Touch ID y el botón de inicio, pero podría resultar ser una forma más fácil de asegurar un iPhone para aquellos con artritis.

El iPhone 16e es la nueva opción económica de Apple que reemplaza tanto al iPhone 14 como al iPhone SE. A partir de $599, obtienes un iPhone con el mismo procesador A18 pero con menos núcleos de GPU (4 vs 5). Tiene una sola cámara de 48MP, pero como hemos visto en otros iPhones, es bastante buena con funciones como Fusión Profunda para una mejor fotografía con poca luz. Apple lo llama una cámara “2 en 1” ya que sus fotos de alta resolución le permiten hacer zoom a 2X sin ninguna degradación notoria.

Apple ya no ofrece un botón de inicio y Touch ID. El iPhone 16e utiliza Face ID y debes deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para llegar a la pantalla de inicio. Algunos adultos mayores encontrarán Touch ID más fácil de manejar que Face ID (especialmente si su teléfono inteligente anterior era un iPhone más antiguo).

El iPhone 16e no es tan pequeño como el iPhone SE que reemplazó, pero está entre los teléfonos más pequeños de Apple en la actualidad. A pesar de su tamaño, la batería dura según la calificación de Apple hasta 26 horas, la más larga jamás para un iPhone de 6.1 pulgadas.

El iPhone 16e admite 5G y viene en capacidades de 128GB, 256GB y 512GB. Si decides por el modelo de 128GB, puedes optar por un plan de suscripción a iCloud si te encuentras necesitando almacenamiento adicional. Actualizaremos esto con nuestra revisión completa, pero si no puedes esperar, el iPhone 16e debería ser una opción sólida para usuarios que buscan gastar un poco menos.

