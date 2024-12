Mejor iPad para niños 2024-2025: iPad vs iPad mini vs iPad Air

Los niños adoran los iPads. La simplicidad de tocar la pantalla cuando quieren que sucedan cosas significa que pueden aprender a usarlos en cuestión de segundos, pero hay mucho que pueden hacer las tabletas de Apple. Ya sea juegos educativos, aplicaciones de entretenimiento, usarlas para crear arte con un Apple Pencil o simplemente algo para evitar que se aburran en los viajes en automóvil, los iPads pueden ser de gran ayuda.

Elegir el correcto puede parecer un poco abrumador. Después de todo, ¿no hacen todas las mismas cosas? ¿Cuál es la diferencia entre el iPad normal y el iPad Air? Bueno, estamos aquí para simplificar las cosas para que estés seguro de que estás comprando el indicado.

¿Debería conseguir un iPad para mi hijo?

Se ha publicado mucha investigación sobre cuánto tiempo de pantalla deben permitir nuestros hijos. Algunos padres podrían argumentar que los niños no deberían estar expuestos a pantallas a una edad tan temprana, pero francamente, en un mundo donde todo está dominado por la tecnología, creemos que les debemos asegurar que estén cómodos en ese entorno, por lo tanto, la introducción de un iPad es buena para su educación.

Dicho esto, simplemente ponerlos frente a un iPad en lugar de interactuar con ellos probablemente no sea lo ideal: Disney+ realmente no debería estar cuidando de tus hijos durante horas seguidas, pero si te da unos minutos de tranquilidad para preparar la cena, está bien.

Con eso dicho, hay muchas razones por las que deberías sentirte confiado al comprar un iPad para que tus hijos lo usen. Después de todo, hay muchas otras tabletas en el mercado, la mayoría de las cuales son más baratas que el iPad. Así que, si estás buscando tranquilidad sobre si el iPad es la mejor opción para tu hijo, aquí tienes algunas razones convincentes:

– La App Store está llena de excelentes aplicaciones diseñadas específicamente para niños.

– Muchas de esas aplicaciones serán ideales para niños en edad escolar de varias edades, o incluso para niños pequeños.

– Existe un ecosistema de excelentes accesorios diseñados para trabajar con el iPad.

– iPadOS es fácil de usar, especialmente si tu hijo ha usado tu iPhone. La ventaja es que tus aplicaciones de iPhone también estarán disponibles en tu iPad y viceversa.

¿Qué iPads hay para elegir?

En el momento de escribir esto, Apple ofrece cuatro categorías de iPad, que son las siguientes.

Sinceramente, no recomendaríamos los iPad Pro para niños, ya que estarías pagando cantidades bastante grandes por características de rendimiento y compatibilidad que simplemente no necesitarán. El iPad estándar y la gama iPad mini ofrecen mucho alcance y potencia para usuarios más jóvenes, y el iPad Air satisfará a adolescentes más exigentes. Nuestro consejo es quedarse con esos y ignorar los Pros. Cuando se trata de estudiantes más mayores, es posiblemente un argumento diferente, pero la buena noticia es que puedes posponerlo unos años y ahorrar para el iPad más caro mientras tanto.

¿Es 64GB suficiente?

Esto depende de cómo quieras usar el iPad. Para viajes largos, es posible que desees descargar muchas películas, programas de televisión o juegos para entretener a los niños en el coche o en el avión. En ese caso, más almacenamiento es mejor. De lo contrario, cualquier aplicación que compres siempre se puede eliminar y luego volver a descargar, además, a menudo hay disponible Wi-Fi público como una solución fácil para que los pequeños puedan ver unos cuantos episodios de sus programas favoritos en streaming.

Nuestro consejo sería conseguir más de 64GB de almacenamiento si puedes. El iPad mini (A17 Pro) que se lanzó en octubre de 2024 ahora comienza en 128GB de almacenamiento, en lugar de 64GB como lo hacía antes, y como todavía lo hace el iPad estándar. Si comparas el iPad estándar con 64GB por $349/£329 con el iPad mini de 128GB que cuesta $499/£499, vale la pena gastar $150/£150 más para obtener el almacenamiento adicional y todo lo demás que ofrece el mini. Y si quieres aún más almacenamiento, el iPad mini con 256GB cuesta $599/£599 en comparación con $499/£479 para el iPad de 256GB.

Si estás comprando un iPad usado o restaurado, te recomendamos encarecidamente que evites un 32GB o menos, simplemente no es suficiente almacenamiento y te arrepentirás.

¿Necesito celular?

Probablemente no. Agrega $150/£150 al precio del iPad y sugeriríamos que ese dinero se gastara mejor en actualizar el almacenamiento o obtener un modelo mejor. Si quieres agregar capacidades celulares al iPad de tus hijos, te recomendamos que cuando estés fuera de casa hagas un punto de acceso desde tu propio iPhone en lugar de gastar dinero en un contrato para tu hijo. Dicho esto, la mayoría de las aplicaciones funcionarán sin conexión y puedes descargar películas al dispositivo cuando vayas en un viaje largo.

Mejor iPad para niños y niños pequeños

¡Aquí tienes nuestro consejo sobre qué iPad elegir al comprar para un niño!

iPad mini (A17 Pro) – Ideal para manos pequeñas

Pros

Ligero

Potente

Compatibilidad con Apple Pencil Pro

Contras

Más pequeño no significa más barato

Precio al momento de la Revisión:

£499 (128GB; solo Wi-Fi) | £599 (256GB; solo Wi-Fi) | £799 (512GB; solo Wi-Fi)

Si bien el iPad mini puede ser el miembro más pequeño de la familia, no dejes que eso te engañe, hay mucha potencia y características empacadas en el marco diminuto. El único aspecto negativo es el precio, que es un poco más alto que el del iPad más grande, por lo que no es tan buena oferta para los niños.

La pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas es magnífica. Al igual que todos los iPads modernos, no hay botón de Inicio: Apple eliminó eso hace una generación y en su lugar colocó un sensor Touch ID en el botón de Encendido en el lateral.

Debajo del capó, hay un A17 Pro que impulsa las cosas, este procesador es la especificación mínima necesaria para ejecutar las funciones de Apple Intelligence. Si estás eligiendo entre el mini y el iPad más barato y tienes curiosidad acerca de Apple Intelligence, solo el mini, el iPad Air y el Pro lo admitirán).

Incluso si Apple Intelligence no te interesa, el chip A17 Pro significa que no hay falta de potencia en este iPad más pequeño, asegurando que los últimos juegos y aplicaciones funcionarán perfectamente en este dispositivo. También tiene soporte para el Apple Pencil (USB C) o el Apple Pencil Pro, lo que significa que tu hijo puede usarlo para dibujar, crear arte o tomar notas en la escuela cuando sean un poco mayores.

Las dimensiones compactas de 195.4 mm x 134.8 mm x 6.3 mm y 297 g lo hacen pequeño y liviano, lo que puede ser más fácil para que los más pequeños lo sostengan. También hay cuatro colores diferentes para elegir, incluidos tonos suaves de Púrpura y Azul. Oh, y hay versiones 5G si quieres agregar una conexión de datos rápida para hacer streaming y enviar mensajes sobre la marcha.

El iPad mini está disponible en estas configuraciones:

– iPad mini (A17 Pro) 128GB – $499/£499

– iPad mini (A17 Pro) 256GB – $599/£599

– iPad mini (A17 Pro) 512GB – $799/£799

– El iPad mini (A17 Pro, celular) cuesta $150/£150 más que las versiones no celulares.

iPad Air (M2) – Para niños más grandes

Pros

Inexpensive

Compatibilidad con Apple Pencil (1ra generación)

Procesador A13 Bionic, Jack de auriculares

Cons

Pantalla de menor calidad que otros modelos

Diseño antiguo.

Ya no se encuentra en producción

Precio al momento de la Revisión:

£599 (128GB, solo Wi-Fi)

Dijimos en la introducción que el iPad Air probablemente sea excesivo para los niños, pero eso depende un poco de la edad del niño. Para algunos habrá mucho atractivo en el iPad Air de 11 pulgadas (M2), con su pantalla de 11 pulgadas, diseño moderno, peso ligero (462 g), excelentes cámaras y un procesador muy potente, y como recomendamos en nuestro resumen de los mejores iPads para estudiantes, es una gran elección para los estudiantes.

Desafortunadamente, es un poco caro, comenzando en $599/£599 (los estudiantes de educación superior obtienen un descuento pero no los niños en edad escolar). Eso sigue siendo solo $100/£100 más que el iPad mini, sin embargo, y tiene mucho más que ofrecer. No menos importante es el chip M2 que lo convierte en la combinación perfecta de potencia, almacenamiento y características.

El procesador M2 es el mismo chip que alimentó la generación anterior de modelos de iPad Pro, por no mencionar varios Mac. Ese procesador es un poco anticuado ahora, y no es compatible con Apple Intelligence, de la que Apple está haciendo mucho hincapié actualmente. Apple Intelligence tiene algunas características que podrían interesar a los estudiantes, por lo que podría ser beneficioso, aunque también podría llevar a tu hijo a hacer trampa en sus tareas…

Dicho esto, el chip A13 seguirá brindando un rendimiento adecuado para jugar juegos básicos, ver contenido en streaming y ejecutar aplicaciones educativas. Otra característica notable es la inclusión de un puerto USB-C en lugar de Lightning. Esto te abre un mundo de periféricos que puedes usar con el iPad, e incluso puedes conectarlo a un monitor compatible si tu hijo necesita una experiencia de escritorio.

Por supuesto, también puedes emparejarlo con un teclado y un ratón Bluetooth para crear el ordenador portátil compacto perfecto para las tareas y cualquier esfuerzo creativo que tu hijo quiera intentar. El iPad viene en cuatro colores brillantes y llamativos (Azul, Rosa, Amarillo y Plata), para que tu hijo pueda elegir uno que refleje su personalidad o simplemente el que le guste más en cuanto a colores.

Una de las mejores características del iPad de décima generación es su bajo precio. Puedes comprarlos por los siguientes precios:

– iPad (décima generación) 64GB – $349/£329

– iPad (décima generación) 256GB – $499/£479

– El iPad (décima generación, celular) cuesta $150/£150 más que las versiones no celulares.

Recomendamos optar por la variante de 256GB de almacenamiento, ya que 64GB puede llenarse bastante rápido si estás descargando juegos, aplicaciones grandes o contenido de TV/películas. En este punto, es posible que estés mejor servido con el iPad mini (A17 Pro) de 128GB a $499/£499, por lo que este iPad no es nuestra elección principal en este momento, pero eso puede cambiar cuando Apple actualice a la versión de 2025. Lee: Nuevos rumores del iPad de 11va generación.

