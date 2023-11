Mejor iPad para niños 2023-2024

Los iPads son unos de los dispositivos más amigables para el usuario que puedes comprar. Los niños se adaptan a ellos como patos al agua y son una excelente manera de dejarles dar sus primeros pasos con la tecnología. Además, pueden ser herramientas fantásticas para aprender y divertirse. Ya sea con juegos educativos, aplicaciones de entretenimiento, creando arte con un Apple Pencil o simplemente para evitar que se aburran en los viajes en auto, los iPads pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, elegir el correcto es un desafío en este momento, ya que hay muchos modelos en el catálogo actual, cada uno con sus propios encantos. No temas, estamos aquí para ayudarte a aclarar las cosas con una guía rápida sobre los mejores tipos de iPads para usuarios más jóvenes. Asegúrate de leer también nuestra guía de las mejores aplicaciones para iPhone e iPad para niños para que comiencen con buen pie, además también tenemos un resumen de los mejores iPhones para niños. ¿Debo comprar un iPad para mi hijo? Se han publicado muchas investigaciones sobre cuánto tiempo deberían permitirse nuestros hijos frente a las pantallas. Algunos padres podrían argumentar que los niños no deberían estar expuestos a las pantallas a tan temprana edad, pero francamente, en un mundo en el que todo está dominado por la tecnología, creemos que les debemos asegurar que se sientan cómodos en ese entorno, por lo tanto, la introducción de un iPad es bueno para su educación. Dicho esto, simplemente ponerlos frente a un iPad en lugar de interactuar con ellos probablemente no sea genial: Disney+ no debería ser la niñera de tus hijos por horas, pero si te da unos minutos de paz para hacer la cena, está bien. Con eso fuera del camino, hay muchas razones por las que deberías estar seguro de darle un iPad a tus hijos. Después de todo, hay muchas otras tabletas en el mercado, la mayoría de las cuales son más baratas que el iPad. Entonces, si buscas algo que te de seguridad para saber si el iPad es la mejor opción para tu hijo, aquí tienes unas cuantas razones convincentes: La App Store está llena de excelentes aplicaciones diseñadas específicamente para niños. Muchas de esas aplicaciones serán ideales para niños en edad escolar de diversas edades, o incluso para niños pequeños. Hay un ecosistema de accesorios diseñados para funcionar con el iPad. El iOS de Apple es fácil de usar, especialmente si ya tienes un iPhone. Y el bono es que tus aplicaciones de iPhone también estarán disponibles en tu iPad y viceversa. Si tienes hijos mayores, echa un vistazo a nuestra guía de los mejores iPads para estudiantes para inspirarte. ¿Qué iPads hay para elegir? En el momento de escribir esto, Apple ofrece cuatro categorías de iPad, que son las siguientes. Evaluamos cada modelo en detalle a continuación. El iPad estándar actualmente tiene dos ofertas: la 9ª generación de 10.2 pulgadas y la 10ª generación de 10.9 pulgadas, mientras que el iPad Pro está disponible en dos tamaños: 11 pulgadas y 12.9 pulgadas. En honestidad, no recomendaríamos el iPad Pro para los niños, ya que estarías pagando cantidades bastante grandes por características de rendimiento y compatibilidad que simplemente no necesitarán. La gama no-Pro ya ofrece mucho alcance y potencia para usuarios más jóvenes, así que nuestra recomendación es quedarse con esas y ignorar los Pros por ahora. Cuando se trata de estudiantes, es un argumento potencialmente diferente, pero la buena noticia es que puedes posponer eso por unos años y ahorrar para el iPad Pro en ese tiempo. Hablando de ahorros, echa un vistazo a nuestro resumen de las mejores ofertas del iPad que puedes encontrar en toda la gama de iPads aquí: Las mejores ofertas del iPad. ¿Son suficientes 64GB? Recomendamos que obtengas la mayor cantidad de almacenamiento que puedas pagar con este iPad, aunque 512GB probablemente sería excesivo. Si quieres que los niños puedan ver películas descargadas, escuchar música y acceder a otro contenido cuando estén en el coche, por ejemplo, entonces querrás mucho espacio para eso. Si no te importa limpiar de vez en cuando, 64GB podría ser suficiente, pero cualquier cosa menos que eso (lo cual podrías encontrar si estás buscando modelos reacondicionados) ciertamente no sería adecuado. Esta es una consideración especialmente importante si estás comprando un iPad reacondicionado o usado. Ha pasado mucho tiempo desde que Apple vendió iPads con menos de 64GB de almacenamiento, pero hay muchos iPads con 32GB o incluso pírricos 16GB disponibles en el mercado de segunda mano. Te recomendamos encarecidamente que no consideres un iPad de segunda mano a menos que tenga más de 64GB de almacenamiento, ya que cualquier cosa menos no será adecuada. Para obtener más consejos sobre la compra de un iPad usado o reacondicionado, lee: Por qué un iPad reacondicionado podría ser la mejor tableta para ti. ¿Necesito tener datos celulares? Si deseas agregar capacidades celulares al iPhone, esas están disponibles, aunque te recomendamos que, cuando estés fuera de casa, hagas un punto de acceso desde tu propio iPhone en lugar de gastar dinero en un contrato para tu hijo. Mejor iPad para niños y niños pequeños Aquí tienes nuestro consejo sobre qué iPad elegir al comprar para un niño. iPad (9ª generación, 2021) – Mejor iPad para niños Pros Económico Soporte para Apple Pencil (1ª generación) Procesador A13 Bionic, Puerto para auriculares Cons Pantalla de menor calidad que otros modelos Diseño más antiguo El iPad más barato de Apple recibió una actualización significativa en 2021, con un potente chip A13 Bionic (el mismo que en la gama iPhone 11), y una nueva cámara frontal que admite funciones geniales como Centre-Stage, que te mantiene en el medio de la pantalla en llamadas de video, incluso si te mueves. Esto lo convierte en la elección fácil para aquellos que quieren introducir a sus hijos a un iPad por primera vez. Tiene mucha potencia para juegos, transmisión, captura de fotos y videos, por no mencionar casi cualquier aplicación que desees usar. El diseño, admitámoslo, más antiguo tiene biseles útiles que lo hacen fácil de sostener en manos pequeñas sin activar accidentalmente cosas en la pantalla, además, el tamaño de 10.2 pulgadas lo hace también ideal para ver en viajes largos en auto. El soporte para Apple Pencil (1ª generación) significa que tu pequeño Picasso puede crear sus obras maestras sin dejar manchas en el mobiliario. Sí, no obtienes las elegantes pantallas Liquid Retina como en el iPad mini o el recientemente introducido iPad de 10.9 pulgadas (10ª generación), pero no podemos ver a muchos niños quejarse del panel en el iPad, ya que es brillante, colorido y agradable de usar. Una cosa a tener en cuenta, ahora es el único iPad actual que cuenta con un puerto para auriculares. Entonces, si no quieres volverte loco con los sonidos de alta frecuencia que a menudo explotan en contenidos enfocados en los niños, esto solo podría hacer que valga la pena la compra. Es cierto que Apple ha lanzado un iPad más nuevo, en forma de iPad de 10.9 pulgadas (10ª generación), pero el precio más alto de eso (especialmente fuera de los EE. UU.) significa que la 9ª generación sigue siendo nuestra principal elección para los pequeños. La única cosa a tener en cuenta es que Apple pronto podría actualizar la gama de iPads y cuando lo haga, esperamos que el iPad de 9ª generación se descontinue, por lo que los días del botón de inicio probablemente estén contados y si quieres un botón deberías comprar ahora! Lee nuestro resumen de las mejores ofertas de iPad 10.2. Lee nuestra reseña completa de Apple iPad 10.2 pulgadas (2021). iPad mini (2021) – Mejor para manos pequeñas Pros Ligero Potente Soporte para Apple Pencil (2ª generación) Cons Más caro que el iPad Mini anterior No hay soporte para Smart Keyboard Aunque el iPad mini (2021) podría ser el miembro más pequeño de la familia, no te dejes engañar, hay mucha potencia y características empacadas en el marco diminuto. De hecho, la mini generación anterior solía encabezar esta lista, pero cuando Apple dio a su pequeña tableta un cambio de imagen serio en 2021, no solo aumentaron las especificaciones y capacidades, sino también el precio. Sigue siendo brillante, pero no tan buen trato para los niños como su hermano mayor. La pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas es hermosa y los biseles que la rodean son ahora bastante pequeños, ya que Apple ha eliminado el botón de inicio y en su lugar ha puesto un sensor de Touch ID…