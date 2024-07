Mejor compra ofrece hasta $500 de descuento en la nueva venta de la MacBook Pro M3.

Best Buy este fin de semana está ofreciendo una gran selección de descuentos en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas de finales de 2023 de Apple, con hasta $500 de descuento en modelos seleccionados. Estas ofertas están disponibles para todos los compradores y no requieren una membresía My Best Buy Plus o Total.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.

MacBook Pro de 14 pulgadas

Comenzando con el MacBook Pro de 14 pulgadas, la nueva venta de Best Buy se centra en los modelos M3 Pro y M3 Max de gama alta. Los precios comienzan en $1,699.00 para el modelo M3 Pro de 512GB, e incluyen también el modelo M3 Max de 1TB por $2,899.00, ambos con descuentos de $300 y precios históricamente bajos.

MacBook Pro de 16 pulgadas

Al pasar a los modelos con pantalla más grande, encontrarás hasta $500 de descuento en ciertos MacBook Pro de 16 pulgadas en Best Buy este fin de semana. Los precios comienzan en $2,199.00 para el modelo M3 Pro de 18GB de RAM y 512GB, y alcanzan los $3,499.00 para el modelo M3 Max de gama alta, con 48GB de RAM y 1TB. Al igual que con los dispositivos de 14 pulgadas, cada descuento en esta venta representa un precio históricamente bajo en cada computadora.

Si estás en la búsqueda de más descuentos, asegúrate de visitar nuestro resumen de ofertas de Apple donde recopilamos las mejores gangas relacionadas con Apple de la semana pasada.

