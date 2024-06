Mejor Compra acaba de anunciar un evento sorpresa de ventas de Apple, aquí hay 14 ofertas que los fanáticos de Apple no pueden perderse.

“

Desde MacBooks hasta Apple Watches y todo lo demás, nos encantan los dispositivos que Apple fabrica. Lo que no nos gusta tanto son los precios, que a menudo superan los $1000. Siempre que haya un evento de ofertas dedicado a Apple, puedes estar seguro de que seremos de los primeros en encontrar los mejores descuentos posibles; y luego pasar nuestros hallazgos a ti.

En este momento, Best Buy está llevando a cabo una venta de Apple con algunos de los mejores precios en los dispositivos Apple más populares que hemos visto en mucho tiempo. Hay enormes descuentos en MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air e incluso en los AirPods Max. Si has tenido la intención de adquirir algo nuevo de la gama de productos Apple, entonces esta es tu oportunidad.

Sin embargo, muévete rápido, el evento de Best Buy solo durará hasta el 9 de junio, ¡lo que significa que tienes menos de 48 horas!

Las ofertas destacadas

Ofertas de MacBook de Best BuyOfertas de iPad de Best BuyOfertas de AirPods de Best BuyOfertas de Apple Watch de Best BuyOfertas de HomePod de Best BuyOfertas de Accesorios de Apple de Best BuyQ&A¿Cuánto tiempo van a durar las ofertas de Apple de Best Buy?

No hay una fecha de finalización definitiva en la venta, pero es probable que termine bastante pronto. ¡No te pierdas las excelentes ofertas de Apple antes de que desaparezcan!

¿Es Best Buy un buen lugar para comprar productos de Apple?

Best Buy es un gran lugar para comprar dispositivos de Apple: a menudo hay muy buenas rebajas de precios, y hay algunos dispositivos Apple que no puedes encontrar en Amazon, como los HomePods.

