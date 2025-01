Mejor almacenamiento en la nube para Mac: almacenamiento en línea para Mac y dispositivos Apple

View Apple iCloud here

Como usuario de Apple, habrás escuchado hablar de iCloud, pero no te culparemos si lo encuentras confuso. Es el sistema de almacenamiento en la nube de Apple, y si tienes un iPhone o iPad y una ID de Apple, ya tendrás 5GB de almacenamiento gratuito.

Es la forma más sencilla para aquellos que están integrados en el ecosistema de Apple (usuarios de iPhone, iPad y Mac) de sincronizar contactos, notas, archivos, fotos y más entre dispositivos y acceder a ellos en todos sus dispositivos. Por ejemplo, puedes utilizar la carpeta de Archivos en un iPhone o iPad para ver todos tus archivos almacenados en la nube.

Debido a que se integra de manera tan fluida con todos los productos y servicios de Apple, iCloud realmente es la mejor solución de almacenamiento en la nube para alguien que está completamente comprometido con Apple. Y cuando decimos completamente comprometido, nos referimos a que todos tus ordenadores son Mac, tus dispositivos móviles son iPhone o iPads, trabajas con el software de productividad de Apple (Pages, Numbers, Notes), y así sucesivamente.

Es frustrante que Apple solo proporcione un insuficiente almacenamiento gratuito de 5GB en iCloud, lo cual no está tan mal si todo lo que deseas es almacenar algunos documentos de Pages y Numbers, pero es totalmente insuficiente para fotos y vídeos. Apple lleva años sin aumentar este límite (Google ofrece 15GB gratuitos), pero al menos debería dejar de contar las copias de seguridad de iOS contra él. Desde el otoño de 2021, Apple ofrece “prestar” tanto espacio de almacenamiento en iCloud como necesites para hacer copias de seguridad y restaurar tus datos en un nuevo dispositivo, durante un máximo de dos semanas. Es una buena característica para aquellos que compran un nuevo dispositivo Apple, pero no te ayudará a proteger tus datos si tu iPhone se pierde, es robado o se daña.

A partir de ahí, los precios son de $0.99/0.99€ al mes por 50GB, $2.99/2.99€ por 200GB, $9.99/8.99€ por 2TB, $29.99/26.99€ por 6TB y $59.99/54.99€ por 20GB. Puedes habilitar el uso compartido familiar en los planes de 200GB en adelante; si lo haces, no significa que los miembros de tu familia puedan ver todo tu contenido en la nube. Simplemente significa que el uso de iCloud de toda tu familia se contabilizará en el mismo límite de almacenamiento.

Estas capas de pago están etiquetadas como “iCloud+” e incluyen varios beneficios. Hay iCloud Private Relay, almacenamiento gratuito para cámaras de seguridad habilitadas para HomeKit, una función de Ocultar mi email, nombres de dominio personalizados para cuentas de correo iCloud, y opciones adicionales de contacto para recuperar tu cuenta. Estas son todas características excelentes que ayudan a consolidar nuestra visión de que iCloud es por mucho la mejor opción para aquellos que están completamente comprometidos con los dispositivos Apple.

El principal beneficio de pagar por más almacenamiento en iCloud es que casi todas las aplicaciones de Apple pueden sincronizarse de forma impecable a través de él. Fotos, aplicaciones de productividad, Correo, Calendario y cualquier cosa que guardes en tu carpeta de iCloud Drive en Finder en un Mac están disponibles de inmediato en todos tus dispositivos Apple. También un gran número de aplicaciones de iOS hacen copias de seguridad y sincronizan opcionalmente a través de iCloud.

Si utilizas ordenadores no Mac o dispositivos móviles no iOS de vez en cuando, Apple proporciona un conjunto completo de aplicaciones web en iCloud.com, pero son un tanto mediocres. Apple también proporciona una aplicación de iCloud para Windows que sincroniza datos e integra tu correo iCloud con aplicaciones comunes de Windows como Outlook, pero no hay aplicaciones de productividad nativas para Windows o Android: si deseas editar un documento de Pages, debes utilizar la interfaz web.

Nos gusta usar iCloud, pero también pagamos por ello. La mayoría de los servicios de almacenamiento en la nube decentes requieren que pagues una pequeña tarifa.

Si eres un usuario de Apple ávido, podrías considerar el servicio de paquete Apple One. Es mucho más que una solución de almacenamiento en la nube, y por lo tanto va más allá del alcance de este artículo, pero el valor ofrecido podría inclinar la balanza a favor de iCloud para ti.