Mejor Acciones en la Nube: Datadog vs. PagerDuty

Datadog (NASDAQ: DDOG) y PagerDuty (NYSE: PD) ayudan a los equipos de IT a monitorear y gestionar su infraestructura de software y hardware a través de servicios basados en la nube. La plataforma de Datadog proporciona a los profesionales de IT visibilidad en tiempo real de la infraestructura, aplicaciones y registros de una empresa a través de paneles unificados. Este enfoque simplificado les ayuda a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en asuntos más serios. La plataforma de PagerDuty ayuda a los profesionales de IT a responder rápidamente a incidentes importantes mediante la organización de horarios de guardia, políticas de escalada y mecanismos de alerta.

Datadog y PagerDuty salieron a bolsa en 2019. Las acciones de Datadog han aumentado un 388% desde su IPO, pero PagerDuty todavía cotiza alrededor de un 8% por debajo de su precio de debut. Veamos por qué el jugador proactivo superó al reactivo por un margen tan amplio.

¿Qué tan rápido está creciendo Datadog?

Los ingresos de Datadog aumentaron a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 67% de 2019 a 2022, mientras que su número de grandes clientes, que generaron al menos $100,000 en ingresos recurrentes anuales (ARR), se triplicó. Sin embargo, en 2023, sus ingresos solo aumentaron un 27% a medida que su base de clientes grandes creció un 15%. Su tasa de retención neta basada en dólares, que se mantuvo por encima del 130% en todo 2022, cayó al rango medio del 110% a fines de 2023. Al igual que muchos de sus competidores de la industria, Datadog atribuyó esa desaceleración a los vientos macro que llevaron a muchas empresas a contener sus gastos en la nube. Pero por el lado positivo, se volvió rentable en la base de principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) en 2023 al recortar sus gastos.

Mirando hacia el futuro, Datadog sigue enfrentando una feroz competencia de plataformas similares como Cisco’s AppDynamics, Dynatrace, New Relic, LogicMonitor, Azure Monitor de Microsoft e Instana de IBM. Su mercado principal también está madurando: el mercado global de herramientas y plataformas de observabilidad podría expandirse solo a una CAGR del 11.7% de 2023 a 2028, según Markets and Markets.

De 2023 a 2026, los analistas esperan que los ingresos de Datadog crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25%, mientras que sus ganancias GAAP por acción aumentan a una tasa de CAGR del 85%. Estas tasas de crecimiento son impresionantes, pero sus acciones no son baratas a 78 veces sus ganancias ajustadas hacia adelante y 17 veces las ventas de este año. Probablemente por eso, las acciones de Datadog solo han avanzado alrededor del 9% este año, y por qué sus insiders vendieron ligeramente más acciones de las que compraron en los últimos 12 meses.

¿Qué tan rápido está creciendo PagerDuty?

Desde el año fiscal 2020 hasta el año fiscal 2023 (que terminó en enero de 2023), los ingresos de PagerDuty crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta del 30% a medida que su número total de clientes pagantes aumentaba un 20%. Aún no es rentable en una base GAAP, pero sus ganancias ajustadas se volvieron positivas en 2023.

…

… y Ark Invest’s Cathie Wood ha estado acumulando más acciones en los últimos meses.

La mejor compra: Datadog

Las acciones de Datadog podrían mantenerse estables en estos niveles hasta que su crecimiento de ingresos y tasas de retención se estabilicen, pero parece tener un futuro mucho más brillante que PagerDuty. PagerDuty necesita ampliar significativamente su foso y crecer más rápido que sus competidores más grandes nuevamente antes de que lo considere una inversión valiosa en este mercado volátil.

¿Deberías invertir $1,000 en Datadog en este momento?

Antes de comprar acciones en Datadog, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Datadog no fue una de ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia fue añadida a esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $771,034!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadriplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Retornos del Stock Advisor al 2 de julio de 2024

Leo Sun no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Cisco Systems, Datadog, Dynatrace, Microsoft, PagerDuty y ServiceNow. The Motley Fool recomienda International Business Machines y recomienda las siguientes opciones: escogido largo de enero 2026 $395 calls en Microsoft y corto de enero 2026 $405 calls en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Mejor Acción en la Nube: Datadog vs. PagerDuty fue publicado originalmente por The Motley Fool