Mejor Acción de Inteligencia Artificial: Palantir vs. Nvidia

Las acciones de Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) y Nvidia (NASDAQ: NVDA) han experimentado aumentos impresionantes este año gracias a la creciente demanda tanto de hardware como de software de inteligencia artificial (IA), aunque vale la pena señalar que una de estas acciones ha superado a la otra por bastante distancia.

Las ganancias de las acciones de Palantir del 345% (hasta la fecha de este escrito) son significativamente más altas que el aumento del 188% que ha registrado Nvidia este año. Sin embargo, ¿esto convierte a Palantir en la mejor acción de IA para comprar de las dos? Descubrámoslo.

Nvidia puede haber hecho su nombre como el proveedor de chips preferido para las empresas que buscan entrenar modelos de IA, pero Palantir es la que está ayudando a las empresas y gobiernos a llevar esos modelos a producción. Más importante aún, la creciente adopción de la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir, que permite a las empresas integrar modelos de gran tamaño de lenguaje (LLM) y IA generativa en sus operaciones, ha llevado a una rápida aceleración en el negocio y la línea de ingresos de la empresa.

Su ingreso en el tercer trimestre de 2024 aumentó un 30% respecto al mismo período del año pasado, alcanzando los $726 millones. En comparación, el crecimiento de la línea superior de Palantir aumentó a un ritmo mucho más lento del 17% en 2023. El crecimiento de la empresa se ha acelerado a medida que ha avanzado el año, con la dirección de Palantir señalando en la conferencia de ganancias de noviembre que “continúa viendo un impulso impulsado por el AIP tanto en expansiones como en nuevas adquisiciones de clientes”.

Resulta que el número de clientes de Palantir aumentó en un sólido 39% interanual. El tamaño de los acuerdos también aumentó, ya que el número de transacciones que valían al menos $1 millón aumentó en un 30% interanual el último trimestre a 104.

La empresa no solo está atrayendo nuevos clientes para su plataforma de software de IA; también está ganando más negocio de los clientes existentes. Esto se evidencia en la tasa de retención neta de dólares de Palantir del 118% en el tercer trimestre, una métrica que compara los ingresos de los últimos 12 meses de Palantir al final de un trimestre con los ingresos de los últimos 12 meses del mismo grupo de clientes en el período del año anterior. La tasa de retención de dólares netos de la empresa en el mismo trimestre del año pasado fue del 107%, lo que sugiere que los clientes existentes han aumentado su adopción de su plataforma.

Además, Palantir tiene una sólida línea de ingresos que debería permitirle mantener su impresionante crecimiento en el futuro también. Esto se evidencia por el valor total de los acuerdos restantes (RDV) por valor de $4.5 mil millones, una métrica que aumentó un 22% interanual en el trimestre anterior. El impresionante crecimiento en esta métrica es una buena señal para Palantir, ya que el RDV es el valor total restante de los contratos de la empresa al final de un período.

La discusión anterior nos dice por qué Palantir ha aumentado su guía para todo el año, esperando un poco más de $2.8 mil millones en ingresos en 2024. Eso sería un aumento del 25% respecto a los ingresos de 2023 de $2.23 mil millones. Las estimaciones para los próximos dos años también se han incrementado.

Como muestra el gráfico anterior, se espera que la línea superior de Palantir aumente a tasas superiores al 20% en los próximos años. Sin embargo, no sorprendería ver a la empresa registrar un crecimiento más fuerte gracias a la enorme oportunidad en el mercado de plataformas de software de IA, un espacio que está previsto que crezca a una tasa anual cercana al 41% hasta 2028.

Por lo tanto, Palantir tiene el potencial de seguir siendo una de las principales acciones de IA durante mucho tiempo.

El rendimiento de las acciones de Nvidia este año palidece en comparación con lo que ha logrado Palantir, pero los inversores no deben olvidar el papel crucial que la empresa está desempeñando en la proliferación de la IA. Se dice que el fabricante de chips controla más del 85% del mercado de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para centros de datos de IA, lo que explica por qué ha estado registrando un crecimiento excepcional trimestre tras trimestre.

Cabe destacar que la dominancia de Nvidia en el mercado de GPU de IA es tan fuerte que los rivales han tenido dificultades para hacer mella en el negocio de la empresa. Se informa que la empresa ha agotado toda la capacidad de sus nuevas tarjetas gráficas Blackwell para el próximo año, aunque lo bueno es que está tomando medidas para asegurarse de que pueda aumentar la oferta.

No es de extrañar que se espere que Nvidia entregue otro año de crecimiento fantástico en el ejercicio 2026 después de un espectáculo estelar hasta ahora este año. Se espera que sus ingresos aumenten un 112% en el ejercicio 2025 a $129 mil millones, y la previsión para los próximos dos años también es bastante sólida.

Incluso mejor, Nvidia sigue siendo una de las principales acciones de crecimiento para comprar a largo plazo, incluso después de los notables aumentos que ha registrado en los últimos años. Factores como la creciente demanda de chips y software de empresa de IA, la transición a la informática acelerada, la adopción de gemelos digitales y el creciente contenido de chips en los automóviles son las razones por las que Nvidia podría estar sentada en un mercado totalizable que vale la pena $1.7 billones de dólares.

También vale la pena mencionar que Nvidia podría convertirse en una amenaza para Palantir en el espacio de software de empresa de IA. La directora financiera, Colette Kress, comentó en la última conferencia de ganancias de la empresa:

Esperamos que los ingresos totales de Nvidia AI Enterprise aumenten más de 2 veces respecto al año pasado, y nuestra cartera sigue creciendo.

Por lo tanto, Nvidia parece ser una acción de IA más completa en comparación con Palantir. Sin embargo, esa no es la única razón por la que parece ser la mejor opción de IA de las dos.

Ya hemos visto que Nvidia está creciendo a un ritmo más rápido que Palantir. Más importante aún, se espera que Nvidia crezca a un ritmo más rápido que Palantir en el próximo año a pesar de ser una empresa mucho más grande. Todo esto hace que comprar acciones de Nvidia en lugar de Palantir sea una elección obvia, especialmente después de ver el siguiente gráfico.

Nvidia es significativamente más barato que Palantir a pesar de disfrutar de un crecimiento superior. De hecho, la valuación de Palantir es tan alta que el precio objetivo mediano a 12 meses de $38 de las acciones apunta hacia una caída del 50% desde los niveles actuales. Nvidia, por otro lado, tiene un precio objetivo mediano de $175 a 12 meses, lo que representaría un aumento del 23% respecto a donde está ahora.

Además, Nvidia parece ser la mejor acción de IA para comprar incluso a largo plazo considerando que aborda un mercado direccionalmente mucho más grande gracias a su creciente presencia en software de IA y dominio en hardware.

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Better Artificial Intelligence Stock: Palantir vs. Nvidia fue publicado originalmente por The Motley Fool