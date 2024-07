Mejor Acción de Inteligencia Artificial (IA) que Podría Empezar a Despegar Después del 31 de Julio.

Las acciones de Qualcomm (NASDAQ: QCOM) han disfrutado de ganancias saludables de más del 20% en lo que va del año, a pesar de caer un 20% desde el máximo de 52 semanas que alcanzaron el 18 de junio.

Sin embargo, hay una buena posibilidad de que esta acción de semiconductores pueda salir de esta recesión cuando publique sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2024 el 31 de julio. Veamos por qué podría ser el caso.

La mejora en la demanda de smartphones podría ayudar a Qualcomm a publicar resultados mejores de lo esperado

Qualcomm publicó sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2024 (para los tres meses que finalizaron el 24 de marzo) el 1 de mayo. La línea superior de la compañía se mantuvo plana en una base interanual en $ 9.4 mil millones. Los ingresos del negocio de dispositivos móviles también se mantuvieron planos en una base interanual en $ 6.2 mil millones. Así que Qualcomm genera casi dos tercios de sus ingresos vendiendo chips de smartphones, lo que significa que su destino está ligado a la salud de este mercado.

El mercado de smartphones no estaba en buena forma el año pasado, ya que los envíos cayeron un 3% debido a la baja demanda, según la firma de investigación de mercado IDC. Sin embargo, 2024 está resultando ser un mejor año. Las ventas de smartphones aumentaron un 7.8% en el primer trimestre, seguido de un aumento del 6.5% en el segundo trimestre.

IDC señala que los smartphones equipados con funciones de inteligencia artificial (IA) generativa están creciendo más rápido de lo esperado, y se espera que sus envíos lleguen a 234 millones de unidades en 2024. Aun así, los smartphones de IA tendrán mucho espacio para crecer, ya que se espera que representen el 19% del mercado general este año.

El crecimiento más fuerte de lo esperado en la adopción de smartphones de IA debería ser idealmente un viento favorable para Qualcomm, ya que controlaba el 23% del mercado de procesadores de smartphones a finales de 2023. Más importante aún, la dirección de Qualcomm señaló en la llamada de ganancias de mayo que estaba presenciando una fuerte adopción de smartphones de IA generativa en China con dispositivos premium de fabricantes como Xiaomi, OnePlus, Vivo y Huawei ganando impulso.

Vale la pena señalar que los envíos de Xiaomi y Vivo aumentaron sustancialmente el último trimestre. Mientras que los envíos de smartphones de Vivo aumentaron un 22% interanual, Xiaomi reportó un crecimiento del 27% interanual. El fuerte aumento en los envíos registrados por estos fabricantes chinos es una buena señal para Qualcomm, ya que ha estado suministrando sus chips de smartphones enfocados en IA a ellos.

La compañía guió $ 9.2 mil millones en ingresos para el tercer trimestre fiscal al publicar sus resultados anteriores. Eso se traduciría en un crecimiento interanual del 9%. Los analistas esperan que Qualcomm informe $ 2.25 por acción en ganancias con ingresos de $9.21 mil millones, lo que está en línea con la guía de la compañía. Sin embargo, el fuerte crecimiento en los envíos de smartphones de IA el último trimestre podría ayudar a Qualcomm a superar las expectativas de Wall Street.

Más importante aún, Qualcomm puede mantener un ritmo de crecimiento más sólido a largo plazo gracias a la rápida adopción de smartphones de IA.

El panorama general parece brillante

IDC pronosticó previamente envíos de 170 millones de smartphones de IA este año. Sin embargo, ha elevado significativamente su guía, lo que sugiere que los consumidores están aceptando esta tecnología más rápidamente de lo esperado.

Los envíos de smartphones habilitados para IA generativa podrían pasar de las 234 millones de unidades estimadas en 2024 a 912 millones de unidades en 2028. Eso se traduce en una excepcional tasa de crecimiento anual compuesta del 78% basada en los envíos de 51 millones de unidades de 2023.

Este crecimiento en el mercado de smartphones de IA respaldaría una perspectiva mejor de lo esperado para Qualcomm en sus resultados de la próxima semana. Como tal, hay una buena posibilidad de que esta acción de semiconductores pueda reanudar su ascenso en 2024.

Por eso, ahora es un buen momento para comprar acciones de Qualcomm. La acción se está negociando a 26 veces las ganancias de los últimos doce meses, un descuento frente al múltiplo de 32 del índice Nasdaq 100 (como un proxy para las acciones tecnológicas). Puede que no esté disponible a una valoración tan atractiva por mucho tiempo.

Harsh Chauhan no posee acciones en ninguna de las mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Qualcomm. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock That Could Start Soaring After July 31 se publicó originalmente en The Motley Fool