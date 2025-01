Meghan: ¿Funcionará la nueva serie de Netflix “With Love” para el proyecto de reformulación de la Duquesa de Sussex?

Cuando se trata del nuevo programa de televisión, la experta real Victoria Murphy dice que ella “ Pero ella dice que la prueba real es si logra captar un público consistentemente grande y realmente construye una marca global sólida para Meghan fuera de la monarquía. Maclaran está de acuerdo, diciendo que cree que el programa resonará con ciertos grupos de personas, especialmente en los EE. UU. “Muchos del público no estarán interesados en esto pero no creo que sea su objetivo – creo que estará tratando de llegar a otras madres como ella misma realmente.” Silver, por su parte, argumenta que Meghan puede estar esperando “desintoxicar” su marca con el nuevo programa. Pero ella no piensa que el programa resonará con el público. “No puedo imaginar que esto vaya a ser algo muy visto,” dice Silver. Quizás la reacción al tráiler nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo es probable que vaya este último proyecto. Después de que se lanzara el jueves, se dedicaron miles de columnas a ello. The Daily Mail, por ejemplo, desmenuzó cada detalle de cada fotograma del tráiler, la mayoría de ellos desconsiderados. La duquesa, parece, es de interés interminable – especialmente para los tabloides británicos. Pero también tiene una base de fans en redes sociales. Para sus detractores, dirán que esto es brillante y superficial, Hollywood en su peor momento. Pero para sus seguidores, dirán que es genial verla de vuelta, y que esto muestra exactamente lo que la Familia Real está perdiendo. LEAR New York Times publicaciones hoy – pistas, respuestas y spangram para el viernes 3 de mayo (juego #61) En otras palabras, es probable que refuerce lo que la gente ya piensa sobre Meghan, en cualquiera de los lados del debate. Reportaje adicional de Guy Lambert y Nadine Yousif. “