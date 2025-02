Meghan comparte una imagen rara de Lilibet mientras revela la marca de estilo de vida renombrada Como Siempre | Noticias de Estados Unidos

La Duquesa de Sussex ha relanzado su marca de estilo de vida bajo un nuevo nombre, y compartió una imagen rara de su hija Lilibet.

Publicando en su cuenta de Instagram recientemente creada, Meghan dijo que estaba “enloquecida” de cambiar el nombre de su marca de estilo de vida American Riviera Orchard a As Ever, un proyecto en el que “vertí mi corazón”.

El sitio web de As Ever presenta una imagen de Lilibet corriendo afuera con su madre, rodeada de naturaleza.

Imagen:

Meghan comparte una imagen rara de su hija al renovarla. Pic: As Ever

En la publicación de video de Instagram, Meghan, quien se casó con el Príncipe Harry en 2018, dice en el pie de foto que As Ever “significa ‘como siempre ha sido’ o algunos incluso dicen ‘de la misma manera que siempre’.

“Si has seguido desde mis días de crear The Tig, sabrás que esto no podría ser más cierto para mí.

“Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, tejiendo hermosamente todo lo que aprecio: comida, jardinería, entretenimiento, vida reflexiva y encontrar la alegría en lo cotidiano.”

Su programa de Netflix Con Amor, Meghan, que la plataforma dice que “reimagina el género del estilo de vida”, se lanza en dos semanas.

La ex estrella de Suits regresó a Instagram después de cuatro años el 1 de enero, cuando apareció en un video en blanco y negro mientras corría por una playa y escribió “2025” en la arena.

Al día siguiente, lo siguió con el avance de su próximo programa de Netflix, con el mensaje: “¡He estado tan emocionada de compartir esto contigo! Espero que ames el programa tanto como yo disfruté haciéndolo.”

El lanzamiento del programa se retrasó debido a los devastadores incendios forestales en LA en enero.

“Agradezco a mis socios de Netflix por apoyarme en retrasar el lanzamiento, mientras nos enfocamos en las necesidades de los afectados por los incendios forestales en mi estado natal de California”, dijo Meghan en ese momento en un comunicado a Tudum, el sitio web oficial complementario de Netflix.

La última publicación de Meghan antes de su video anunciando As Ever fue el Día de San Valentín, cuando publicó una foto de ella y Harry besándose y dijo: “Mi amor, comeré hamburguesas y papas fritas y patatas fritas contigo para siempre. Gracias por ti”.