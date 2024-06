Medios de noticias de EE. UU. recurren a veteranos de Fleet Street a medida que sus problemas aumentan

“

Las tensiones en The Washington Post hablan de un choque en la cultura y la ambición que se siente en todos los medios de comunicación en los EE. UU., ya que sus líderes luchan por detener la disminución de audiencias y ingresos. El ejecutivo de medios británico Will Lewis anunció una reorganización de la sala de redacción del diario justo meses antes de una elección importante en los EE. UU., diciendo sin rodeos que la gente no está leyendo el material. Lewis, un ex lugarteniente de Rupert Murdoch, fue contratado para revitalizar a un baluarte del periodismo estadounidense que ha derribado presidentes estadounidenses pero ha tenido problemas financieros en los últimos años. Lewis reemplazó a la editora Sally Buzbee con dos de sus ex colegas, lo que sorprendió a los periodistas veteranos.

“No puedo endulzarlo más”, dijo Lewis. El Sindicato de The Washington Post emitió una declaración en la que expresaba su preocupación por la salida repentina de Buzbee y “la sugerencia [de Lewis] de que los problemas financieros que aquejan a nuestra empresa se derivan de nuestro trabajo como periodistas”.

La Unión de The Washington Post dijo que estaba ‘preocupada’ por la sugerencia de que ‘los problemas financieros que aquejan a nuestra empresa se derivan de nuestro trabajo como periodistas’. © CNMages/Alamy

Lewis presentó esta semana la parte final de su plan para revitalizar The Washington Post, que el multimillonario Jeff Bezos adquirió por $250 millones hace más de una década. Lewis enfatizó la urgencia de revivir un periódico que todavía habla con orgullo de su papel en el escándalo de Watergate hace cinco décadas. < / p>

No anduvo con rodeos en una reunión de 40 minutos con el personal, diciendo que sería ‘una locura’ no cambiar un negocio que perdió $ 77 millones el año pasado. Reemplazó a Buzbee, su primera editora ejecutiva femenina, con Matt Murray, el ex editor en jefe de The Wall Street Journal.

El plan de Lewis es dividir The Washington Post en tres salas de redacción: una para noticias centrales, otra para opiniones y una tercera centrada en el ‘periodismo de redes sociales’.

