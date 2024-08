Medidas de seguridad de la era 9/11 y cambio climático ponen a miles en riesgo por presas.

“

Las políticas federales contradictorias pueden obligar a miles de residentes en áreas propensas a inundaciones a pagar más por el seguro de inundaciones o dejarlos sin saber el peligro que representan las presas construidas aguas arriba de sus hogares y lugares de trabajo, según una revisión de registros y datos federales realizada por The Associated Press.

El problema se deriva de un conjunto de políticas de inundaciones y algunas precauciones de seguridad nacional tomadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Para obtener el mejor descuento en el seguro de inundaciones, el sistema de calificación basado en puntos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) requiere que las comunidades tracen todas las viviendas, negocios e instalaciones críticas en peligro en caso de un posible fallo de una presa y adviertan a las personas de su riesgo. Pero esto es difícil o incluso imposible en algunas comunidades, porque otras agencias federales restringen la divulgación de tal información para cientos de presas que poseen o regulan en todo Estados Unidos, citando riesgos de seguridad.

La situación ha persistido durante años, aunque los funcionarios federales han sido advertidos de sus implicaciones.

“Los procedimientos de intercambio de información sobre las presas federales cuestan puntos a las comunidades, dinero a los propietarios y potencialmente vidas de ciudadanos”, advirtió un oficial de servicios de emergencia de California en una presentación en enero de 2020 ante la Junta Nacional de Revisión de Seguridad de Presas de FEMA en una reunión exclusiva a la que asistieron docenas de funcionarios federales y estatales.

Las actas de la reunión fueron proporcionadas a AP este verano, casi dos años y medio después de que la organización de noticias presentara una solicitud de la Ley de Libertad de Información a FEMA.

Desde esa reunión, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. ha comenzado a publicar mapas de áreas que podrían inundarse si una de sus cientos de presas fallara. Pero información similar sigue restringida por otras agencias federales, incluida la Comisión Federal Reguladora de Energía, que regula alrededor de 1,800 presas productoras de energía, y por la Oficina de Recuperación de Tierras, cuyas 430 presas en el oeste de EE. UU. incluyen algunas de las estructuras más grandes del país.

La Oficina de Recuperación de Tierras dijo en respuesta a preguntas de AP que está revisando sus políticas y comenzará a compartir más información sobre las zonas de inundación por fallo de presas en 2025, aunque dijo que el proceso podría llevar más de ocho años para completarse para todas sus presas.

Mientras tanto, FEMA está aceptando comentarios públicos hasta el 9 de septiembre sobre posibles revisiones a su Sistema de Clasificación de la Comunidad, que otorga descuentos en el seguro de inundaciones en comunidades que toman medidas para reducir los riesgos. Durante una audiencia pública de FEMA el miércoles, el administrador de zonas inundables de Phoenix, la quinta ciudad más grande del país, planteó preocupaciones de que las políticas federales conflictivas con respecto a las zonas de inundaciones de las presas eran injustas para las comunidades que intentan obtener mejores descuentos en el seguro para sus residentes.

“Creo que esto es un castigo para nosotros”, dijo el administrador de zonas inundables de Phoenix, Nazar Nabaty, a funcionarios de FEMA.

Frustraciones de una comunidad

Otra comunidad afectada por la brecha en el intercambio de información es Sacramento, California, que se encuentra entre las regiones más en riesgo en EE. UU. de inundaciones catastróficas. La capital de California se encuentra en la confluencia de dos ríos y a unos 25 millas (40 kilómetros) río abajo de Folsom Dam, una gran estructura de la Oficina de Recuperación de Tierras con una capacidad que podría cubrir el equivalente de todo el estado de Rhode Island con un pie de agua.

Hace unos cinco años, durante una revisión, el condado de Sacramento logró una de las puntuaciones más altas en el sistema de calificación de FEMA. Pero el condado no calificó para el descuento máximo en el seguro de inundaciones debido a las restricciones de la Oficina de Recuperación de Tierras con respecto a Folsom Dam, lo que hizo imposible cumplir con los criterios de FEMA en cuanto a mapeo y divulgación pública sobre una posible rotura de una presa, dijo George Booth, el ex gerente de zonas inundables del condado.

“Nos enredamos”, dijo Booth, quien ahora es director ejecutivo de la Asociación de Gestión de Zonas Inundables, una organización profesional que se enfoca en la reducción del riesgo de inundaciones en California, Hawái y Nevada.

La ciudad de Sacramento, que recibe una calificación de seguro contra inundaciones separada, ha enfrentado dificultades similares para cumplir con los estándares de FEMA para los descuentos en el seguro de inundaciones debido a la información limitada sobre las presas de la Oficina de Recuperación de Tierras, dijo Rosa Millino, coordinadora del Sistema de Clasificación de la Comunidad de la ciudad.

Para un propietario individual, los descuentos perdidos podrían significar una diferencia de alrededor de $100 en las primas anuales de seguro contra inundaciones. Cuando se extienden por toda la ciudad, el costo adicional podría alcanzar varios millones de dólares. Cuando los costos son más altos, menos personas suelen comprar seguro. Pero hay más en juego que solo las primas de seguro.

“Las personas necesitan ser informadas sobre los peligros potenciales de vivir en un área protegida por una presa”, dijo Millino.

Riesgos e costos de inundaciones

A medida que el clima cambia, las fuertes lluvias de tormentas intensas han puesto a las comunidades en mayor riesgo de inundaciones y han puesto a las presas envejecidas del país en mayor peligro de fallo. Esto ha sido evidente en la medida en que las recientes aguas de inundaciones dañaron o perforaron presas en Georgia, Minnesota, Nueva York, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin, obligando a evacuaciones y costosas reparaciones.

Las inundaciones han causado alrededor de $108 mil millones en daños en EE. UU. desde el año 2000, según FEMA. El seguro estándar de vivienda y propiedades comerciales no cubre los daños por inundaciones.

Pero el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de FEMA está disponible en 22,692 comunidades que han adoptado y aplicado regulaciones de gestión de zonas inundables. A finales de julio, proporcionó $1.3 billones de dólares en cobertura de seguro contra inundaciones a unos 4.7 millones de asegurados, menos alrededor de 1 millón desde el pico de participación en el programa en 2009.

Los descuentos en las primas que van desde el 5% al 45% están disponibles en jurisdicciones que participan en el Sistema de Clasificación de la Comunidad de FEMA, un programa voluntario iniciado en 1990 que califica las medidas de mitigación y seguridad contra inundaciones en una escala del 1 al 10. Una clasificación de Clase 1 otorga el mayor descuento.

La mayoría de las comunidades no buscan los ahorros extras. Solo 1,500 gobiernos locales participan en el Sistema de Clasificación de la Comunidad, aunque representan tres cuartos de las pólizas emitidas bajo el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones. Solo dos comunidades —Roseville, California, y Tulsa, Oklahoma— han logrado el descuento máximo para sus residentes.

Roseville, que también está cerca de Folsom Dam, utilizó dinero de subvenciones de FEMA para crear sus propios mapas de inundación que muestran los efectos de una posible rotura de una presa. Pero la ciudad aún enfrentó dificultades al intentar compartir esa información con los residentes. Mientras presentaba los datos de inundación en una reunión pública hace más de una década, el consultor Rob Flaner dijo que un funcionario de la Oficina de Recuperación de Tierras lo interrumpió y le ordenó detenerse.

“Fue irónico que una agencia federal lo financiara”, dijo Flaner. “Fue como, ‘Ummm, tal vez ustedes necesiten hablar entre ustedes’”.

Roseville ha satisfecho desde entonces a ambas agencias federales creando mapas de inundación que muestran el potencial de inundación superpuesto de múltiples presas sin identificar el fallo de presa específico que podría afectar a cada hogar, negocio o sitio importante, dijo Flaner. Pero Roseville es la excepción, no la norma.

“Hay muchas jurisdicciones que no pueden cumplir con los requisitos porque no pueden obtener los mapas, o una agencia federal está diciendo, ‘No, no hagan divulgación río abajo de nuestra presa’”, dijo Flaner, quien ha trabajado con casi 300 gobiernos locales durante tres décadas, primero como especialista en el Sistema de Clasificación de la Comunidad en nombre de FEMA y luego como consultor contratado.

Preocupaciones de seguridad

FEMA dice que es importante que las comunidades tengan acceso a mapas de inundación por fallo de presas para advertir a los residentes en peligro, ya que los fallos de presas pueden propagar las aguas de inundación más allá de las áreas de alto riesgo normales y afectar a múltiples comunidades río abajo.

Pero después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, algunas agencias federales citaron motivos de seguridad nacional al negarse a divulgar cierta información sobre las presas. Dijeron que las presas podrían convertirse en objetivos si los terroristas conocieran el potencial de causar inundaciones devastadoras.

La Comisión Federal Reguladora de Energía continúa clasificando los mapas de inundación de presas como información crítica de infraestructura que “podría ser útil para una persona que planee un ataque” y requiere que quienes reciban tal información firmen acuerdos de no divulgación, dijo la portavoz de FERC, Celeste Miller. Pero FERC no puede evitar que un propietario de una presa comparta independientemente la información.

La Oficina de Recuperación de Tierras también ha requerido acuerdos de no divulgación al compartir mapas de inundación de presas y planes de acción de emergencia con funcionarios locales. Según su próxima política de cambio, permitirá a las comunidades compartir públicamente información sobre las zonas de inundación por fallo de presas, incluidos tiempos de viaje de la onda de inundación, profundidades y duraciones de la inundación, dijo Sandy Day, jefa de asuntos públicos de la oficina.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., que también había protegido cierta información sobre sus presas, comenzó a publicar mapas de inundación de presas en línea a fines de 2021 después de determinar que la divulgación de la información “es más beneficiosa para el público que cualquier riesgo de mal uso”, dijo el portavoz del Cuerpo, Gene Pawlik.

Un sistema complejo

Hace tres años, FEMA buscó opiniones públicas sobre formas de reformar el Sistema de Clasificación de la Comunidad para incentivar mejor a las comunidades a reducir los riesgos de inundaciones. Varios comentaristas destacaron las dificultades para recibir crédito por iniciativas de presas, incluida la reticencia de las agencias federales a compartir información sobre las zonas de inundación por fallo de presas.

No salió nada inmediatamente de la revisión de 2021. Aunque FEMA está buscando nuevamente opiniones públicas sobre posibles cambios en el Sistema de Clasificación de la Comunidad, no planea realizar cambios hasta 2026.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. ha sugerido que puede ser necesaria una revisión sustancial. En un informe del año pasado, la GAO encontró que los descuentos en las primas ofrecidos en el sistema de calificación de FEMA no están justificados actuarialmente. Proyectos de mapeo, procedimientos de advertencia de inundaciones y campañas de información pública pueden tener algún valor, dijo el informe, pero no reducen el riesgo de inundación de las propiedades actualmente aseguradas.

Algunos funcionarios locales sostienen que el Sistema de Clasificación de la Comunidad de FEMA es demasiado costoso y complejo, especialmente para los gobiernos con presupuestos y personal reducidos. El sistema de clasificación tiene alrededor de 100 elementos para los cuales las comunidades pueden obtener puntos, lo que a menudo requiere una extensa documentación. La sección de seguridad de las presas es una de las más desafiantes: solo cuatro comunidades obtuvieron puntos por sus esfuerzos locales durante la evaluación más reciente, según los datos de FEMA.

En su última revisión, Fort Collins, Colorado, obtuvo más de 5,000 puntos en el Sistema de Clasificación de la Comunidad —la mayor cantidad de cualquier comunidad, según los datos de FEMA. Sin embargo, la ciudad no logró obtener una clasificación de Clase 1, porque no cumplió con los criterios sobre posibles fallos de presas o promoción de seguros contra inundaciones. El área tiene alrededor de 20 presas de alto riesgo que podrían resultar en pérdida de vidas si fallaran.

“Sí sabemos dónde están las presas”, dijo Ken Sampley, director de ingeniería de agua de la ciudad. “Pero no tenemos información detallada y coordinación directa con muchos de los propietarios de las presas que pueden ser necesarios”.

El condado de Thurston, en Washington, que alberga la capital estatal de Olympia, gasta casi $200,000 al año para mantener su calificación de Clase 2 en el programa de seguro contra inundaciones, lo que resulta en ahorros colectivos de primas ligeramente inferiores para los residentes, dijo Mark Biever, quien coordinó los esfuerzos del condado de 2019 a 2023. Pero el condado decidió que no valía la pena intentar obtener una clasificación de Clase 1, en parte porque el personal no tenía los recursos para recopilar toda la información sobre presas, dijo.

El proceso de calificación es frustrante e increíblemente demorado, dijo Biever. Aunque ha resultado en un descuento del 40% para alrededor de 600 asegurados contra inundaciones, “nadie ha llamado y ha dicho, ‘Eh, gracias por todo ese esfuerzo adicional’”, agregó Biever.

Ninguna de las ciudades y pueblos del condado de Thurston participa en el Sistema de Clasificación de la Comunidad, lo que significa que el descuento de seguro contra inundaciones del condado solo está disponible en áreas no incorporadas.

En Bucoda, un tranquilo pueblo rural del condado de Thurston, encajado en el serpenteante río Skookumchuck, el alto costo del seguro contra inundaciones significa que los propietarios a menudo prescinden de él a menos que sus hipotecarios los obliguen a comprarlo, dijo James Fowler, jefe de bomberos y presidente de la comisión de planificación. Sin embargo, el pueblo está a solo 10 millas (16 kilómetros) río abajo de una presa.

“Si esa presa que está en ese embalse fallara, sería una inundación catastrófica”, dijo Fowler. “En un par de horas, habría 20 pies de agua en el pueblo”.

“