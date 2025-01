Me Siento Desesperado a los 60 con Solo $15,000 Ahorrados. ¿Cómo Puedo Prepararme para la Jubilación?

No hay duda de que $15,000 es una cantidad pequeña de ahorros para la jubilación para una persona de 60 años, y puedo entender por qué estarías preocupada por querer ponerte al día. Sin embargo, te animaría a replantear el problema que estás enfrentando. En lugar de centrarte en el hecho de que tienes un saldo de ahorros bajo, piensa en tu preparación general para la jubilación, ya que al final de cuentas de eso se trata. Puede que descubras que estás en una mejor posición de la que te das cuenta, o que hay mejores maneras de cerrar la brecha que simplemente ahorrar más.

Comienza asegurándote de tener un buen entendimiento de la cantidad de ingresos que necesitarás en la jubilación, y compáralo con lo que ganas actualmente. Es probable que descubras que necesitas, como máximo, la misma cantidad de ingresos que tienes ahora, pero posiblemente incluso menos.

Algo que destaca en tu situación es que Massachusetts tiene un impuesto sobre la renta del 5%. Sin embargo, los beneficios de la pensión estatal están excluidos, por lo que desde el principio ahorrarás el 5% de tus ingresos que normalmente tendrías que pagar.

Una pensión que reemplace el 80% de tus ingresos actuales es sustancial y compensa absolutamente una gran parte de los "faltantes" en el ahorro para la jubilación. Entonces, digamos que necesitas el 90% de tus ingresos actuales. Si tu pensión reemplaza el 80% entonces estás casi allí.

Ahorrar más ciertamente es una buena idea, pero no estoy segura de cuánto podrías recuperar realísticamente en este momento. No sé cuáles son tus ingresos ni cuáles son tus gastos. Pero sé que hay solo tanto que la persona promedio puede recortar de su presupuesto. Sin conocer tu situación, sospecho que hay mejores maneras de cerrar la brecha de jubilación.

Entonces, ¿cuáles son? Algunas ideas que vienen a la mente incluyen:

Busca formas realistas de reducir tus gastos permanentemente con los que puedas vivir. Si es posible, reducir el tamaño de tu hogar o mudarte a un área con un costo de vida más bajo potencialmente puede poner una cantidad significativa de dinero de vuelta en tu presupuesto. No solo esto liberará espacio para ahorrar más, sino que también reducirá directamente la cantidad de ingresos que necesitas en la jubilación.

Dices que eres elegible para jubilarte en tres años, ¿pero tienes que hacerlo? Cada año que trabajas es un año más de ingresos y un año menos de gastos de tus ahorros. Además, si te retiras a los 63 años no serás elegible para Medicare durante dos años, lo que puede aumentar significativamente tus costos de atención médica.

No estoy muy familiarizada con el sistema de pensiones estatal de Massachusetts, pero una rápida revisión sugiere que tu pensión se basa en tus tres o cinco años consecutivos de ingresos más altos. ¿Trabajar más tiempo aumentará esa base salarial para ti? Si es así, quizás quieras considerar el impacto que trabajar más tiempo podría tener en tus ingresos de pensión eventual.

Ten en cuenta que dado que tu pensión es de Massachusetts, hice la suposición de que no contribuiste al Seguro Social. Si de hecho eres elegible para el Seguro Social, no olvides incluirlo también.

También puedes considerar jubilarte de tu empleador actual, y si puedes seguir trabajando incluso a tiempo parcial, intenta encontrar un trabajo diferente. Eso puede parecer una mala idea, pero puede ser un movimiento financiero inteligente incluso si ganas sustancialmente menos en tu nuevo trabajo.

Aquí está el porqué: Si vas a recibir el 80% de tus ingresos en forma de pensión, saldrás adelante si encuentras un trabajo diferente y ganas más del 20% de lo que estás ganando actualmente.

Para simplificar, digamos que estás ganando $100,000 al año actualmente. Te retiras y colectas anualmente el 80% de tu salario, o $80,000, de tu pensión. Si tomas un trabajo a tiempo parcial ganando $30,000, entonces tu ingreso total en realidad aumenta a $110,000.

Sin duda sería genial si tuvieras más dinero guardado para la jubilación. También deberías tomar medidas razonables para aumentarlo, pero no hay una fórmula mágica para avanzar rápidamente. Sin embargo, una pensión del 80% proporciona una base sólida de ingresos con la que planificar.

Ten en cuenta que puede ser mejor enfocarte en otras áreas de tu plan de jubilación. Limitar los gastos, maximizar tu pensión y buscar incluso una pequeña cantidad de ingresos complementarios pueden ofrecer mejores resultados que centrarte en el ahorro.

Un asesor financiero puede ayudarte a tomar decisiones estratégicas antes de la jubilación.

Brandon Renfro, CFP®, es un columnista de planificación financiera de SmartAsset y responde a preguntas de los lectores sobre finanzas personales y temas fiscales. ¿Tienes una pregunta que te gustaría que respondiera? Envía un correo electrónico a [email protected] y tu pregunta puede ser respondida en una columna futura.

Ten en cuenta que Brandon no es un participante en la plataforma SmartAsset AMP, ni es un empleado de SmartAsset, y ha sido compensado por este artículo. Algunas preguntas enviadas por los lectores son editadas para mayor claridad o brevedad.

El artículo Ask an Advisor: I’m 60 and ‘Feeling Hopeless’ With Just $15k Saved. What Can I Do Now to Increase My Retirement Savings? fue publicado primero en SmartReads by SmartAsset.