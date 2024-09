Me cambié a un Pixel 9, esto es lo que el iPhone 16 necesita hacer para recuperarme, y no es lo que piensas

Apple está a punto de lanzar el nuevo iPhone 16 en su evento “Glowtime” el 9 de septiembre, y me ha hecho preguntarme qué podría hacer para recuperarme. Cuando salió la gama Google Pixel 9, cambié a un Google Pixel 9 Pro. Habiendo sido usuario de iPhone toda mi vida, estaba nervioso por probar Android, ¡pero la experiencia ha sido genial! Para ser honesto, mi iPhone anterior era bastante viejo, por lo que necesitaba una actualización, y el Pixel 9 Pro superó fácilmente mis expectativas.

Después de leer nuestra reseña del Pixel 9 Pro, solo estaba curioso por saber cómo sería un teléfono Google Pixel, y rápidamente me di cuenta de que para el uso diario, hay muy pocas diferencias entre un Google Pixel 9 y un iPhone nuevo. Sí, utilizan hardware diferente, el feedback táctil es ligeramente distinto, y tienen especificaciones de cámara diferentes, pero lo que importa más es la experiencia de uso del teléfono. Una vez que entiendes que utilizas la Play Store para descargar aplicaciones, no la App Store, la vida sigue casi normal para un ex usuario de iPhone. Los teléfonos Pixel tienen reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, así que no hay cambios en ese aspecto para un usuario de iPhone, pero también tienen reconocimiento de huellas dactilares cuando se necesita más seguridad para pagos.

Todas las aplicaciones que usaba en mi iPhone, como Facebook, Threads, X, Instagram, Slack, Gmail, YouTube, etc, están disponibles en el Pixel 9 Pro, y todas funcionan de la misma manera. Los gestos básicos para usar el teléfono son bastante similares, y mis AirPods Pro funcionan perfectamente con un teléfono Android. Incluso puedo mantener mi suscripción de Apple Music y Google Pay funciona igual que Apple Pay en las tiendas. Incluso mis aplicaciones bancarias se ven y se sienten iguales.

(Crédito de imagen: Google)

Inteligencia de Apple vs Gemini

Hay un área donde Google y Apple tienen la oportunidad de diferenciarse, y es con la inteligencia artificial. Google ha superado a Apple al lanzar su asistente de inteligencia artificial, llamado Gemini, primero, pero por el momento describiría la ejecución de Gemini como algo torpe.

Puedes decirle a tu Pixel 9 que use Gemini en lugar de Google Assistant, pero aún hay algunas cosas que Gemini no puede hacer, por lo que recurre a la ayuda de Google Assistant de todos modos, y a veces parece que están luchando por el control del teléfono.

Cuando digo “Oye Google, abre Gemini”, Google Assistant me dice que no puede encontrar Gemini en el teléfono y comienza a hablarme sobre las misiones espaciales del Proyecto Gemini. La única forma de acceder a Gemini Live (la parte donde hablas con tu teléfono y este te responde como un humano) es abriendo Gemini y luego tocando el botón Gemini Live en el teléfono. Se siente contraintuitivo tener que tocar el teléfono para llegar a la parte donde hablas con el teléfono… Pero la falta de integración profunda va más allá: actualmente no puedes iniciar temporizadores desde el interior de Gemini Live, por ejemplo, y muchas de las características que Google mostró en el evento de lanzamiento, como buscar en tu bandeja de entrada de Gmail usando Gemini Live, requieren extensiones que aún no se han lanzado. Básicamente, gran parte de Gemini Live está ‘próximamente’. Además, hay que pagar por ello. Obtienes una prueba gratuita de un año con un nuevo Pixel 9, pero después del año te costará $20 al mes (£18.99, AU$30) ser un suscriptor avanzado de Gemini a través de un Plan Premium de IA de Google One, que incluye extras interesantes, como 2TB de espacio de almacenamiento.

Entonces, parece que Apple tiene la oportunidad de utilizar Apple Intelligence para mejorar a Gemini cuando lance la gama iPhone 16. Desafortunadamente, no es como si Apple vaya a superar a Gemini con Apple Intelligence. Al lanzamiento, parece que la alineación del iPhone 16, que viene con iOS 18, no tendrá características de Apple Intelligence en absoluto. Tenemos que esperar a que lleguen en iOS 18.1 cuando se lance en octubre (con suerte), luego tenemos que esperar hasta principios de 2025 para la experiencia completa de Siri 2.0.

Solía comparar teléfonos de dos maneras, primero en especificaciones como procesador, memoria y cámara, pero luego consideraba el sistema operativo y las aplicaciones, y cómo encajarían en mi flujo de trabajo actual. Hoy en día, encuentro que la línea entre los sistemas operativos iOS y Android se ha difuminado lo suficiente como para que sean intercambiables, por lo que ahora se trata de quién perfecciona la inteligencia artificial. Hay una excepción en la comparación de especificaciones, y es la RAM. La RAM es fundamental para el rendimiento de la IA en un teléfono inteligente, por lo que estaré interesado en ver cuánta RAM incluye Apple en la gama iPhone 16 el 9 de septiembre y luego sabremos si Apple puede recuperarme.

