McDonald’s tiene márgenes de beneficio más altos que Tesla, Apple o Netflix.

Los restaurantes tienen márgenes de beneficio notoriamente bajos. Sin embargo, McDonald’s (NYSE: MCD), la cadena de restaurantes más grande del mundo, es sorprendentemente uno de los negocios más rentables. De hecho, sus márgenes de beneficio son más altos que empresas prestigiosas como Tesla (NASDAQ: TSLA), Apple (NASDAQ: AAPL) y Netflix (NASDAQ: NFLX).

Debo aclarar que los beneficios se pueden medir desde múltiples ángulos. Pero una de las mejores formas de medir los beneficios es con el margen operativo. Esta métrica excluye cosas que no están relacionadas con las operaciones comerciales regulares, como los impuestos, que pueden variar enormemente de un año a otro, y se enfoca únicamente en los beneficios que la empresa produce.

El 10 de febrero, McDonald’s informó resultados financieros finalizados para 2024. Durante el año, la compañía tuvo un margen operativo excepcional del 45%. Eso está entre los mejores del mundo. Y como muestra el gráfico a continuación, es mucho mejor que el margen operativo de empresas como Tesla, Apple y Netflix.

MCD Operating Margin (TTM) data by YCharts

Suponiendo que el negocio principal son las hamburguesas y papas fritas, parecería que McDonald’s gana $45 de beneficio operativo por cada $100 que tiene en ventas. Esto sugeriría que su comida está excesivamente cara. Pero si asumes que vender comida es el negocio principal de McDonald’s, estás equivocado.

McDonald’s tiene márgenes de beneficio operativo tan buenos o mejores que incluso las empresas tecnológicas más rentables porque no está en el negocio de la comida per se. Y es algo realmente interesante para que los inversores lo noten, como explicaré.

Al momento de escribir esto, todavía estoy esperando que McDonald’s presente su informe anual, que contiene detalles financieros más detallados que lo que suele informar a los inversores. Así que permíteme mencionar algunos números de 2023 con fines ilustrativos. En 2023, McDonald’s generó un total de ingresos de $25.5 mil millones. De esto, generó $15.4 mil millones (más del 60% de sus ingresos totales) de sus restaurantes franquiciados, es decir, restaurantes operados por terceros independientes.

La mayor parte de los ingresos de franquicia de McDonald’s proviene de una fuente sorprendentemente particular. Resulta que la compañía posee una gran cantidad de bienes inmuebles que alquila a sus franquiciados. Generó $9.8 mil millones en ingresos por alquiler en 2023.

McDonald’s tenía más de $27 mil millones en bienes inmuebles al final de 2023, al considerar la tierra que poseía y los edificios que estaban en la tierra que poseía. Esto le otorga a McDonald’s la cartera de bienes raíces más grande de cualquier empresa de restaurantes en el mundo. Y esta dinámica explica en gran medida por qué tiene márgenes operativos tan altos en comparación con otras cadenas de restaurantes.

En otras palabras, McDonald’s ofrece principalmente a los franquiciados externos la oportunidad de administrar un negocio de restaurante. La empresa proporciona a los franquiciados la marca, el sistema e incluso el edificio. Los franquiciados venden las clásicas hamburguesas y papas fritas, que es un negocio con márgenes mucho más bajos. Pero la empresa matriz recibe regalías e ingresos por alquiler, que tienen márgenes tan altos que incluso las empresas de software podrían envidiar.

McDonald’s espera que su margen operativo mejore aún más en 2025. E incluso una mejora modesta aún podría resultar en un gran aumento en los beneficios operativos dada la magnitud del negocio.

Otra cosa interesante a considerar es que McDonald’s tiene alrededor de 43,000 ubicaciones de restaurantes hoy en día, pero espera superar las 50,000 en 2027. Eso es un aumento del 16% en solo tres años, lo cual es bastante significativo para un negocio de este tamaño. Y dado que la mayoría del crecimiento vendrá de los franquiciados, se espera un aumento respetable en sus flujos de ingresos de alto margen.

Dado lo grande y de alto margen que es este negocio, considero que la acción de McDonald’s es una de las inversiones más seguras que alguien podría hacer, en otras palabras, creo que hay una baja probabilidad de perder dinero a largo plazo. Dado el tamaño de McDonald’s, diría que no necesariamente tiene el mayor potencial de ganancias. Pero aún así podría valer la pena mantenerla, y vale la pena vigilarla en caso de que el precio caiga a una valuación particularmente atractiva.

Alguna vez sentiste que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya te hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $350,809!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $45,792!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $562,853!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres compañías increíbles y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

¡Aprende más »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de febrero de 2025

Jon Quast no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Netflix y Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Sorpresa: McDonald’s Tiene Margenes de Beneficio Más Altos Que Tesla, Apple o Netflix fue publicado originalmente por The Motley Fool