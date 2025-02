McDonald’s ofrece a los clientes un descuento del 15% en pedidos por 1 día.

La cadena de comida rápida está dando a los clientes la oportunidad de obtener 15% de descuento en su pedido completo, pero la oferta solo está disponible el lunes 10 de febrero.

Así es como puedes obtener comidas más baratas en McDonald’s el lunes.

McDonald’s anuncia 15% de descuento en pedidos por un día



Para obtener la oferta, los clientes deberán ser miembros de MyMcDonald’s Rewards ya que el descuento Deal Drop está disponible exclusivamente a través de la aplicación de McDonald’s.

@uknewestfoods 😱🍔🍟🍀 OMG Nuevo menú llegando a @McDonald’s UK .. @McDonald’s @McDonald’s Corporate @Treats By Mars #fyp #mcdonalds #mcdonaldshacks #mcdonaldsnewmenu #omg #uknewestfoods ♬ Ladida (My Heart Goes Boom) – CRISPIE & ILIRA

Ya sea que te encante disfrutar de los Chicken McNuggets o que no puedas esperar para tener un McFlurry en tus manos, tus antojos serán un 15% más baratos este lunes, siempre y cuando gastes £8 o más en McDonald’s.

Podrás acumular puntos al obtener la oferta Deal Drop al optar por MyMcDonald’s Rewards.

El esquema de lealtad significa que cada centavo gastado equivale a un punto de recompensa, por lo que la oferta de esta semana permitirá a los usuarios de la aplicación acumular puntos mientras también obtienen ahorros en su pedido.

También hay una opción para que los clientes donen el equivalente en efectivo de sus puntos a BBC Children in Need, FareShare y Ronald McDonald House Charities para apoyar el compromiso de la compañía de financiar y apoyar el trabajo juvenil, así como de reducir la pobreza alimentaria y el desperdicio en el Reino Unido.

Los platos para llevar favoritos del Reino Unido



¿Cómo funcionan los Deal Drops de McDonald’s?



Los clientes de McDonald’s pueden familiarizarse con la plataforma Deal Drop siguiendo los simples pasos a continuación:

Cada lunes, los clientes recibirán una notificación para revelar sus ofertas a través de la aplicación de McDonald’s y/o correo electrónico

Las ofertas aparecerán en la sección de Recompensas y Ofertas en la aplicación de McDonald’s donde podrán ser utilizadas por el cliente en compras relevantes

Cada oferta solo puede ser redimida una vez por cliente cada lunes

Las ofertas se pueden utilizar para McDelivery y en tiendas, todo a través de la aplicación de McDonald’s

Lectura recomendada:

La noticia de la oferta de esta semana llega después de que McDonald’s anunciara la llegada de un nuevo batido.

El Shamrock Shake se agregará al menú del Reino Unido el 12 de marzo pero solo estará disponible durante dos semanas.

Presenta un jarabe con sabor a menta mezclado con una base de batido cremoso.